Trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Nhận định, đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà đối đầu Na Uy tại World Cup trong trận cầu then chốt. Cả hai đội đều sở hữu 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất để cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Vào lúc 00:00 ngày 01/07/2026, sân vận động AT&T Stadium sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi Bờ Biển Ngà và Na Uy chạm trán trong một trận đấu có tính chất quyết định tại World Cup. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá khác biệt mà còn là màn so tài trực tiếp giữa những đội bóng đang có phong độ cao tại giải đấu năm nay.

Vị thế và phong độ của Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà bước vào lượt trận này với một tâm thế vô cùng tự tin. Hiện tại, đại diện đến từ Tây Phi đang tạm chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tích lũy được. Đây là thành quả của một lối chơi đầy nội lực và khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả trong những giai đoạn quan trọng.

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, phong độ của Bờ Biển Ngà được đánh giá là khá ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng và chỉ để sảy chân trong 1 trận. Cụ thể, họ đã trải qua chuỗi kết quả thắng, thua và gần nhất là một chiến thắng quan trọng. Việc sở hữu 6 điểm giúp Bờ Biển Ngà nắm quyền tự quyết trong tay và một kết quả khả quan trước Na Uy sẽ củng cố vững chắc vị trí của họ trong nhóm dẫn đầu.

Sức mạnh và sự ổn định của Na Uy

Phía bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đang cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm tại kỳ World Cup lần này. Đại diện Bắc Âu sở hữu phong độ tương đồng với đối thủ khi cũng giành được 2 chiến thắng trong 3 lần ra sân gần nhất. Lối chơi kỷ luật và sự gắn kết giữa các tuyến đang là vũ khí lợi hại của đội bóng này.

Hành trình gần đây của Na Uy ghi nhận sự bùng nổ với 2 chiến thắng liên tiếp trước khi phải nhận một thất bại ở trận đấu gần nhất. Dù vừa đứt mạch thắng, nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Na Uy vẫn được đánh giá rất cao. Với việc cả hai đội đều có cùng số trận thắng trong giai đoạn vừa qua, trận đấu tại AT&T Stadium hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật.

Nhận định cục diện trận đấu

Dựa trên các dữ liệu hiện có, có thể thấy đây là một cặp đấu vô cùng cân bằng. Bờ Biển Ngà có lợi thế về mặt điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, điều này cho phép họ có nhiều lựa chọn hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Trong khi đó, Na Uy với phong độ thắng 2 trong 3 trận gần nhất chắc chắn sẽ không hành quân đến AT&T Stadium với mục tiêu cầu hòa.

Sự tương quan về phong độ (cùng thắng 2, thua 1 trong 3 trận gần đây) dự báo về một thế trận giằng co. Bờ Biển Ngà có thể sẽ dựa vào nền tảng thể lực và sự hưng phấn từ vị trí thứ 2 để gây sức ép, trong khi Na Uy sẽ chờ đợi cơ hội từ những tình huống tổ chức chặt chẽ. Kết quả của cuộc đối đầu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự hai bên trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Phong độ gần đây của Bờ Biển Ngà

26/06/2026: Curaçao 0-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)

21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thua)

15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thắng)

09/06/2026: Philadelphia Union II 0-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)

05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)

Phong độ gần đây của Na Uy

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

02/06/2026: Na Uy 3-1 Thụy Điển (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bờ Biển Ngà 2 6 WLW

Phong độ và thống kê đội

Bờ Biển Ngà (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Na Uy (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Ivory Coast: Không có thông tin chấn thương

Norway: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Ivory Coast

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Ivory Coast or draw