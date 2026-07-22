TRỰC TIẾP Trực tiếp Bohemians vs Ballkani: Ballkani mở tỷ số Bohemians và Ballkani đều có một chiến thắng cùng một trận hòa trong hai trận gần nhất, tạo nên màn so tài cân bằng tại Dalymount Park.

Bohemians 0 - 1 Ballkani Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bohemians 0 - 1 Ballkani.

36' Thẻ vàng Phút 36': A. Sabanadzovic (Ballkani) nhận thẻ vàng.

29' BÀN THẮNG! Ballkani (0-1) Phút 29': T. Domgjoni (Ballkani) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Bohemians tiếp đón Ballkani.

Cập nhật lúc 00:47 23/07/2026

Đội hình chính thức Bohemians Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alan Reynolds Ballkani Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan 25 Paul Walters 16 Darragh Power 12 Patrick Hickey 22 Sam Todd 6 Jordan Flores 32 Markuss Strods 10 Dawson Devoy 5 Sadou Diallo 17 Adam McDonnell 26 Ross Tierney 9 Colm Whelan 25 Adnan Golubović 12 Abou Dosso 4 Gentrit Halili 28 Ivica Batarelo 6 Diar Vokrri 14 Marsel Ismajlgeci 5 Anel Šabanadžović 20 Edvin Kuč 8 Toni Domgjoni 9 Valentin Serebe 10 Giovanni Dự bị Bohemians 1 Kacper Chorążka 30 Finn McDonnell 3 Ryan Burke 4 Niall Morahan 15 Senan Mullen 24 Cian Byrne 7 Connor Parsons 8 Harry Vaughan 11 Dayle Rooney Ballkani 1 Ardit Nika 15 Redon Zekaj 22 Elvis Letaj 32 Bajram Jashanica 92 Elmando Gjini 19 Engjell Ajazaj 21 Ardit Deliu 29 Albert Diène 23 Lorik Dobratiqi Cập nhật đội hình lúc 23:38 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Bohemians đối đầu Ballkani tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 23/07/2026 trên sân vận động Dalymount Park. Hai đội bước vào trận đấu với thành tích gần đây tương đồng, khi mỗi bên đều có một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận được thống kê.

Phong độ cân bằng trước giờ bóng lăn

Bohemians có chuỗi phong độ gồm một chiến thắng và một trận hòa. Kết quả gần nhất của đội là chiến thắng, sau đó đến một trận hòa ở trận trước đó. Trình tự này cho thấy Bohemians đang hướng tới cuộc đối đầu với Ballkani bằng sự tự tin nhất định, dù dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá sâu hơn về hiệu suất tấn công hay khả năng phòng ngự.

Trong khi đó, Ballkani cũng sở hữu một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất. Đội bóng này có kết quả hòa ở trận mới nhất, sau đó là chiến thắng. Sự tương đồng về thành tích khiến khoảng cách phong độ giữa hai bên không nổi bật, đồng thời đặt trọng tâm vào cách mỗi đội chuyển hóa sự ổn định đó trong trận đấu tại Dalymount Park.

Thế trận khó đoán

Với cùng một chiến thắng và một trận hòa, Bohemians và Ballkani không tạo ra sự chênh lệch rõ ràng nếu chỉ xét chuỗi kết quả gần đây. Bohemians có điểm tựa là trận thắng mới nhất, còn Ballkani có thể dựa vào kết quả tích cực ở trận đấu trước đó để duy trì sự chủ động.

Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không bao gồm tỷ số, vị trí giải đấu, thành tích đối đầu, lực lượng hay sơ đồ chiến thuật. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn hoặc chiếm ưu thế trong từng khu vực trên sân.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh phong độ gần đây cân bằng, khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng những thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng. Bohemians cần biến trận thắng gần nhất thành động lực khi thi đấu tại Dalymount Park, trong khi Ballkani sẽ hướng tới việc giữ vững sự ổn định sau chuỗi kết quả gồm một trận hòa và một chiến thắng.

Do không có thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc cách vận hành của hai đội, mọi nhận định chi tiết về sơ đồ và các cuộc đối đầu cá nhân đều cần được bỏ ngỏ. Trận đấu vì thế có thể được nhìn nhận trước hết như cuộc so tài giữa hai đội đang sở hữu nền tảng kết quả tương đồng.

Nhận định trước trận

Bohemians và Ballkani cùng bước vào trận đấu với một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất. Sự cân bằng này khiến cuộc đối đầu tại Dalymount Park khó được phân định chỉ từ phong độ, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của màn trình diễn thực tế trong 90 phút.

Nhìn chung, đây là trận đấu không có ưu thế rõ ràng xét trên các số liệu được cung cấp. Bohemians có tín hiệu tích cực từ kết quả mới nhất, còn Ballkani cho thấy khả năng duy trì thành tích ổn định. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội tận dụng cơ hội và kiểm soát các thời điểm then chốt, nhưng chưa có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Bohemians 5 trận gần nhất H H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Ballkani 5 trận gần nhất T H B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới