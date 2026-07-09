TRỰC TIẾP Trực tiếp Bohemians vs St Joseph S Fc: Trận đấu đang diễn ra Bohemians tiếp đón St Joseph's FC trên sân nhà Dalymount Park trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa hai phong cách bóng đá khác biệt.

Bohemians 0 - 0 St Joseph S Fc Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Bohemians tiếp đón St Joseph S Fc.

Cập nhật lúc 00:10 10/07/2026

Sân vận động Dalymount Park sẽ là nơi diễn ra cuộc so tài giữa Bohemians và St Joseph's FC, một trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế trên đấu trường châu Âu, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Bối cảnh trận đấu

Đối với Bohemians, việc được thi đấu trên sân nhà Dalymount Park luôn mang lại lợi thế tâm lý đáng kể. Đội bóng Ireland này thường xuyên tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo ra sức ép lên các đối thủ đến từ những nền bóng đá ít tên tuổi hơn tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, St Joseph's FC bước vào trận đấu với tư cách là đội khách, mang theo tham vọng tạo bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu cúp châu Âu. Các trận đấu vòng loại thường chứng kiến sự thận trọng ban đầu, khi cả hai huấn luyện viên đều ưu tiên sự chắc chắn trước khi tính đến chuyện tấn công.

Dự đoán chiến thuật

Trên sân nhà, Bohemians nhiều khả năng sẽ chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công theo hướng gây sức ép liên tục vào phần sân đối phương. Việc am hiểu mặt sân Dalymount Park cũng là một lợi thế không nhỏ giúp đội chủ nhà triển khai lối chơi quen thuộc.

Ngược lại, St Joseph's FC được dự đoán sẽ lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ theo khối đội hình lùi sâu nhằm hạn chế khoảng trống, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những đợt phản công nhanh khi Bohemians dâng cao đội hình.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, Bohemians được xem là đội có nhiều cơ hội hơn để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, tính chất knock-out của các trận đấu vòng loại châu Âu luôn tiềm ẩn những bất ngờ, đặc biệt khi đối thủ chơi với tâm lý thoải mái, không có gì để mất.

Người hâm mộ có mặt tại Dalymount Park hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu cảm xúc, nơi tinh thần chiến đấu và sự tập trung chiến thuật sẽ là yếu tố quyết định đội nào giành được lợi thế đi tiếp.

Phong độ gần đây của Bohemians

04/07/2026: Drogheda United 0-2 Bohemians (Thắng)

27/06/2026: Bohemians 2-0 St Patrick's Athl. (Thắng)

23/06/2026: Shelbourne 0-3 Bohemians (Thắng)

20/06/2026: Bohemians 1-2 Dundalk (Thua)

13/06/2026: Derry City 4-1 Bohemians (Thua)

Phong độ gần đây của St Joseph S Fc

26/04/2026: St Joseph S Fc 3-3 Lions Gibraltar (Hòa)

19/04/2026: Mons Calpe 3-2 St Joseph S Fc (Thua)

11/04/2026: Europa 0-0 St Joseph S Fc (Hòa)

05/04/2026: St Joseph S Fc 1-0 Lynx (Thắng)

21/03/2026: Lincoln Red Imps FC 1-0 St Joseph S Fc (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Bohemians (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

St Joseph S Fc (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Bohemians: Không có thông tin chấn thương

St Joseph S Fc: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Bohemians thắng: 33%

Hòa: 33%

St Joseph S Fc thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Bohemians: bàn

St Joseph S Fc: bàn

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