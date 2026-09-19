TRỰC TIẾP Trực tiếp Bologna vs Torino: Đội hình xuất phát Bologna và Torino đều đang rất khát khao giành một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, trong màn so tài diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/09/2026.

Bologna vs Torino SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Bologna và Torino đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 19/09/2026

Đội hình chính thức Bologna Sơ đồ 3-4-3 · HLV Domenico Tedesco Torino Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate 1 Łukasz Skorupski 5 Eivind Helland 14 Torbjørn Heggem 3 Arthur Theate 20 Nadir Zortea 19 Lewis Ferguson 4 Tommaso Pobega 33 Juan Miranda 10 Federico Bernardeschi 91 Roberto Piccoli 28 Nicolò Cambiaghi 20 Lucas Perri 23 Saúl Coco 44 Ardian Ismajli 5 Eray Cömert 29 Niccolò Fortini 21 Daniel Bragança 8 Rolando Mandragora 28 Kian Fitz-Jim 77 Alessio Cacciamani 10 Nikola Vlašić 18 Giovanni Simeone Dự bị Bologna 25 Massimo Pessina 72 Ukko Happonen 29 Lorenzo De Silvestri 23 Abdel Rahim 41 Martin Vitík 16 Nicolò Casale 2 Emil Holm 8 Mikel Amondarain 18 Marco Libra Torino 26 Diego Mascardi 76 Lapo Siviero 2 Nathan Patterson 13 Ricardo Rodríguez 3 Cristiano Biraghi 15 Pietro Comuzzo 45 Rafik Belghali 11 Gaetano Oristanio 6 Emirhan İlkhan Cập nhật đội hình lúc 19:33 19/09/2026

Cả Bologna và Torino bước vào cuộc so tài lúc 20h00 ngày 19/09/2026 với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý muốn. Khởi đầu chật vật khiến hai câu lạc bộ đều đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, biến màn chạm trán trực tiếp này thành cơ hội then chốt để một trong hai bên chặn đứng đà trượt dốc.

Phong độ ảm đạm của cả hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, người hâm mộ của cả hai đội bóng đều có lý do để âu lo. Đội chủ nhà Bologna đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng khó khăn khi chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Sự bế tắc trong khâu vận hành khiến họ mới chỉ thu về 1 điểm và đang tạm đứng ở vị trí thứ 17.

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của đội khách Torino cũng không mấy khả quan hơn. Dù đã có được niềm vui trọn vẹn ở một vòng đấu, nhưng tính trong 4 trận gần nhất, Torino cũng phải nhận tới 3 thất bại bên cạnh 1 trận thắng. Hiện tại, đội bóng này sở hữu 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 15. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể trước chuyến làm khách sắp tới.

Bologna nắm giữ lợi thế từ thành tích đối đầu

Dù đang gặp trục trặc về phong độ hiện tại, Bologna vẫn có điểm tựa tâm lý lớn khi nhìn lại những lần đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Bologna duy trì thành tích bất bại ấn tượng với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để Torino đánh bại một lần nào.

Thống kê đối đầu áp đảo cho thấy lối chơi của Bologna thường mang lại sự khó chịu nhất định cho Torino. Đối với đội khách, việc chưa từng giành chiến thắng trước đối phương ở 5 lần gặp nhau gần đây chắc chắn là rào cản tinh thần không nhỏ cần phải vượt qua.

Kịch bản thận trọng định đoạt cục diện

Đặt trong bối cảnh cả Bologna lẫn Torino đều đang khát điểm để ngắt mạch trận thất vọng, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được hai huấn luyện viên đặt lên hàng đầu. Một sai lầm nhỏ ở thời điểm nhạy cảm này cũng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bologna có lợi thế sân bãi cùng lịch sử đối đầu vượt trội, nhưng phong độ nghèo nàn thời gian qua buộc họ phải thi đấu thực dụng và tập trung tối đa nơi tuyến dưới. Trong khi đó, Torino với vị trí nhỉnh hơn đôi chút sẽ nỗ lực phá dớp không thắng trước Bologna. Thế trận giằng co và nặng tính toan tính chiến thuật nhiều khả năng sẽ là kịch bản chủ đạo của trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bologna · 3 thắng 2 hòa Torino · 0 thắng Torino 1 - 2 Bologna BOL Bologna 0 - 0 Torino Hòa Bologna 3 - 2 Torino BOL Torino 0 - 2 Bologna BOL Torino 0 - 0 Bologna Hòa

Bologna 5 trận gần nhất B H B B B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới Torino 5 trận gần nhất B T B B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Inter 4 4 0 0 +7 12 T T T T 3 Como 4 3 1 0 +5 10 T T T H … 14 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B 15 Torino 4 1 0 3 -3 3 B T B B 16 Fiorentina 4 1 0 3 -6 3 T B B B 17 Bologna 4 0 1 3 -3 1 B H B B 18 Parma 4 0 1 3 -4 1 B H B B …

Tình hình lực lượng Bologna ✚ A. Dovbyk (Muscle Injury) ✚ A. Dovbyk (Muscle Injury) Torino ✚ C. Adams (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ P. Pellegri (Knee Injury) ✚ C. Casadei (Rest) ✚ C. Adams (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ P. Pellegri (Knee Injury) ✚ C. Casadei (Rest)