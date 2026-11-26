TRỰC TIẾP Trực tiếp Borac Banja Luka vs Atalanta: Borac Banja Luka mất người Atalanta đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 16 với 4 điểm, chỉ hơn Borac Banja Luka đúng 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026.

Borac Banja Luka 2 - 1 Atalanta Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Borac Banja Luka 2 - 1 Atalanta.

88' Thẻ đỏ Phút 88': Sebastian Herera (Borac Banja Luka) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

86' Atalanta ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 37% - 63% Atalanta, dứt điểm 13 - 18 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 14, cứu thua 4 - 0.

86' BÀN THẮNG! Atalanta (2-1) Phút 86': Nikola Krstović (Atalanta) lập công (kiến tạo: Raoul Bellanova). Tỷ số: 2 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Atalanta): Elif Elmas vào sân thay Mario Pašalić.

76' Thay người Phút 76' (Borac Banja Luka): Siniša Saničanin vào sân thay Matej Deket.

75' Thẻ đỏ Phút 75': Abel Pascual (Borac Banja Luka) nhận thẻ đỏ.

74' Atalanta ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 38% - 62% Atalanta, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 3 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Borac Banja Luka): Abel Pascual vào sân thay Branimir Cipetić.

62' Atalanta ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 38% - 62% Atalanta, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 2 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Atalanta): Nikola Krstović vào sân thay Gianluca Scamacca.

58' Thay người Phút 58' (Atalanta): Charles De Ketelaere vào sân thay Giacomo Raspadori.

57' Thay người Phút 57' (Borac Banja Luka): Sandi Ogrinec vào sân thay Miloš Jojić.

57' Thay người Phút 57' (Borac Banja Luka): Viktor·Rogan vào sân thay Omar Sarif Sijaric.

50' Thẻ vàng Phút 50': Mario Pašalić (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borac Banja Luka 43% - 57% Atalanta, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Atalanta): Franck Kessié vào sân thay Éderson José dos Santos.

45' Thay người Phút 45' (Atalanta): Raoul Bellanova vào sân thay Lorenzo Bernasconi.

40' Thẻ vàng Phút 40': Jonathan Rowe (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Atalanta ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 40% - 60% Atalanta, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 2 - 0.

32' Thẻ vàng Phút 32': Omar Sarif Sijaric (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

29' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (2-0) Phút 29': Matej Deket (Borac Banja Luka) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borac Banja Luka 49% - 51% Atalanta, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

22' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (1-0) Phút 22': Luka Juricic (Borac Banja Luka) lập công (kiến tạo: Omar Sarif Sijaric). Tỷ số: 1 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Bart Meijers (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Atalanta ép sân Cầm bóng: Borac Banja Luka 40% - 60% Atalanta, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Borac Banja Luka tiếp đón Atalanta.

Cập nhật lúc 04:47 27/11/2026

Đội hình chính thức Borac Banja Luka Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vinko Marinovic Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri 72 M. Jurkas 4 B. Cipetić 2 B. Meijers 24 J. Carolina 16 S. Herrera 12 A. Hiroš 89 M. Deket 17 O. Sijarić 18 M. Jojić 10 D. VukoviÄ 7 L. Juričić 57 M. Sportiello 77 D. Zappacosta 42 G. Scalvini 23 S. Kolašinac 47 L. Bernasconi 13 Éderson 8 Mario Pasalic 11 J. Rowe 18 G. Raspadori 59 N. Zalewski 9 G. Scamacca Dự bị Borac Banja Luka 15 S. Grahovac 19 V. Rogan 1 Shishkovski 6 S. Saničanin 99 Dani Romera 23 S. Vranješ 21 N. Ćetković 22 I. Kukavica 47 A. Milak Atalanta 99 E. Elmas 70 G. Gaetano 19 F. Kessié 31 T. Kristensen 90 N. Krstović 40 R. ObriÄ 10 L. Samardžić 51 M. Sonzogni 7 K. Sulemana Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Borac Banja Luka Thống kê Atalanta 37% Kiểm soát bóng 63% 13 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 4 4 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 0

Atalanta đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Borac Banja Luka lúc 03:00 ngày 27/11/2026 là dịp để đội bóng Italia giữ nhịp trong cuộc đua phía trên. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Gradski Stadium. Chủ nhà đang xếp ngay phía dưới trên bảng xếp hạng nhưng mang theo phong độ đáng chú ý.

Atalanta đứng hạng 16, chỉ hơn chủ nhà 1 điểm

Atalanta hiện xếp hạng 16 với 4 điểm. Borac Banja Luka đứng hạng 21 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm dù cách nhau 5 bậc. Một bảng xếp hạng sít sao như vậy khiến mỗi trận đấu đều tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai bên.

Phong độ: Borac Banja Luka bùng nổ, Atalanta thiếu những chiến thắng

Về phong độ, Borac Banja Luka đang là đội cho thấy sự ổn định hơn. Đội chủ nhà thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng hai trận mới nhất, từng thua một trận ở giữa chuỗi, rồi thắng hai trận trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy Borac Banja Luka biết cách hồi phục nhanh sau thất bại.

Trong khi đó, Atalanta có chuỗi kết quả khó đoán hơn. Họ hòa 3, thắng 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội khách là một trận hòa, trước đó là một chiến thắng. Tiếp theo là một trận hòa, một trận thua và một trận hòa nữa. Atalanta khó bị đánh bại, nhưng họ cũng chưa tận dụng được nhiều trận để giành trọn 3 điểm.

Điểm mấu chốt của trận đấu

Hai chuỗi phong độ trái ngược tạo nên điểm mấu chốt. Borac Banja Luka chơi trên sân nhà với tinh thần của đội vừa thắng liên tiếp, và họ cần điểm số để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng. Atalanta ở vị trí cao hơn nhưng chỉ nhỉnh hơn đúng 1 điểm. Vì vậy, họ cần biến những trận hòa gần đây thành chiến thắng nếu muốn giữ khoảng cách với nhóm phía sau.

Nếu Atalanta tiếp tục để trận đấu rơi vào thế giằng co, Borac Banja Luka có cơ hội tận dụng đà hưng phấn. Ngược lại, nếu đội khách kiểm soát được nhịp độ ngay từ đầu, họ có thể phát huy vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn so với khoảng cách 5 bậc trên bảng xếp hạng. Atalanta nhỉnh hơn về vị trí, còn Borac Banja Luka có lợi thế về phong độ gần đây và yếu tố sân nhà. Đội nào xử lý tốt hơn áp lực của cuộc đua điểm số sẽ có lợi thế lớn hơn khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Borac Banja Luka 5 trận gần nhất T T B T T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Atalanta 5 trận gần nhất H T H B H 5 Trận 2-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 T H B 16 Atalanta 3 1 1 1 0 4 H B T 17 SC Braga 3 1 1 1 -1 4 H T B … 20 FC Thun 3 1 0 2 0 3 T B B 21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 B T B 22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3 T B B … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại