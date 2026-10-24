TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi xếp thứ hai với 14 điểm. Trận gặp Eintracht Frankfurt diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund 0 - 0 Eintracht Frankfurt Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Dortmund 52% - 48% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Dortmund tiếp đón Eintracht Frankfurt.

Cập nhật lúc 23:59 24/10/2026

Đội hình chính thức Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač Eintracht Frankfurt Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Hütter 1 G. Kobel 4 Schlotterbeck 3 W. Anton 5 R. Bensebaïni 26 J. Ryerson 20 M. Sabitzer 8 F. Nmecha 24 D. Svensson 21 Fábio Silva 25 J. Veerman 9 S. Guirassy 1 N. Atubolu 34 N. Collins 4 R. Koch 3 L. Brassier 2 Elias Baum 20 R. Dōan 15 Aséko Nkili 25 R. Onyedika 8 F. Chaïbi 11 Y. Ebnoutalib 9 J. Burkardt Dự bị Borussia Dortmund 18 E. Nwaneri 33 A. Meyer 39 F. Mané 40 S. Inacio 22 Kouakou Joane Gadou 44 de Pina Duarte dos Santos 17 Chukwuemeka 7 J. Bellingham 14 M. Beier Eintracht Frankfurt 42 C. Uzun 37 J. Maluze 26 K. Kosugi 7 A. Knauff 40 Kauã Santos 6 O. HÃ¸jlund 27 M. Götze 31 L. Arrhov 29 A. Amaimouni Cập nhật đội hình lúc 23:02 24/10/2026

Borussia Dortmund Thống kê Eintracht Frankfurt 56% Kiểm soát bóng 44% 4 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 0 4 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Borussia Dortmund bước vào trận tiếp đón Eintracht Frankfurt với một lợi thế rõ ràng: đội chủ nhà đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 14 điểm và vẫn nằm trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10/2026 trên sân Signal Iduna Park.

Dortmund giữ vị thế áp sát nhóm đầu

Với 14 điểm, Borussia Dortmund đang đứng ở nhóm đầu bảng và có đủ lý do để nhìn lên vị trí cao nhất. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp đội chủ nhà giữ nhịp bám đuổi, còn một trận sảy chân có thể khiến cuộc đua trở nên khó khăn hơn.

Ngược lại, Eintracht Frankfurt đứng thứ 11 với 8 điểm, kém đối thủ 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở những vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, và đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp chênh lệch.

Phong độ: Dortmund thiếu ổn định, Frankfurt đang đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Borussia Dortmund thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng chuỗi kết quả xen kẽ thắng, hòa, thua cho thấy họ chưa tạo được mạch thắng liên tục.

Eintracht Frankfurt có thành tích tốt hơn về số trận thắng: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng đang đến từ một chiến thắng ở trận vừa qua, nên sẽ có tinh thần tốt khi làm khách tại Signal Iduna Park.

Có thể thấy đây không phải cuộc đối đầu giữa một đội thăng hoa và một đội sa sút. Frankfurt sở hữu phong độ gần đây khá tốt, trong khi Dortmund có lợi thế về thứ hạng và điểm số.

Thế đối đầu nghiêng về Dortmund

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Dortmund thắng 2 trận, hòa 2 trận và Eintracht Frankfurt thắng 1 trận. Dortmund chưa bị đối thủ này vượt trội về thành tích đối đầu, nhưng hai trận hòa cho thấy Frankfurt từng gây khó khăn cho họ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, bài toán lớn nhất là biến lợi thế sân nhà và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thành 3 điểm. Một trận thắng sẽ giúp Dortmund duy trì khoảng cách an toàn với nhóm sau và giữ áp lực lên đội đầu bảng.

Với Eintracht Frankfurt, phong độ khá ổn định cùng thành tích đối đầu không quá thua kém là cơ sở để tin họ có thể làm khó đối thủ. Đội khách cần giữ sự chắc chắn và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi để tạo bất ngờ trên sân của đội đang xếp trên mình 9 bậc.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và lịch sử đối đầu, Borussia Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Eintracht Frankfurt khá tốt nên đội chủ nhà khó có một trận đấu dễ dàng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Dortmund có giữ được sự tập trung và duy trì phong độ ổn định hơn so với những trận gần đây hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Dortmund · 2 thắng 2 hòa Eintracht Frankfurt · 1 thắng Borussia Dortmund 3 - 2 Eintracht Frankfurt BD Eintracht Frankfurt 3 - 3 Borussia Dortmund Hòa Eintracht Frankfurt 1 - 1 Borussia Dortmund Hòa Eintracht Frankfurt 2 - 0 Borussia Dortmund EF Borussia Dortmund 2 - 0 Eintracht Frankfurt BD

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T H B H T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T B T H T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 10 FC Augsburg 6 2 2 2 +4 8 B H B H T 11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B 12 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B …

Tình hình lực lượng Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ K. Karetsas (Ankle Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ K. Prates (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ K. Karetsas (Ankle Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) Eintracht Frankfurt ✚ J. Ngankam (Hamstring Injury) ✚ M. Pimpong (Muscle Injury) ✚ J. Ngankam (Hamstring Injury) ✚ M. Pimpong (Muscle Injury)