TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Dortmund vs Real Betis: Borussia Dortmund ép sân, chưa có bàn thắng Borussia Dortmund và Real Betis cùng có phong độ cao, đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund 0 - 0 Real Betis Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

44' Thẻ vàng Phút 44': Natan Bernardo de Souza (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thẻ vàng Phút 38': Julian Ryerson (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 58% - 42% Real Betis, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 1.

34' Thay người Phút 34' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Serhou Guirassy.

24' Borussia Dortmund ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 58% - 42% Real Betis, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% Real Betis, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Dortmund tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 03:49 05/11/2026

Đội hình chính thức Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini 1 G. Kobel 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 5 R. Bensebaïni 26 J. Ryerson 25 J. Veerman 8 F. Nmecha 24 D. Svensson 7 J. Bellingham 21 Fábio Silva 9 S. Guirassy 1 Álvaro Vallés 12 Ángel Ortiz 3 Diego Llorente 4 Natan 16 V. Gómez 18 N. Deossa 6 F. Bernal 7 Antony 25 Dani Ceballos 10 A. Ezzalzouli 19 T. Parrott Dự bị Borussia Dortmund 41 M. Albert 14 M. Beier 17 Chukwuemeka 44 de Pina Duarte dos Santos 30 P. Drewes 22 Kouakou Joane Gadou 40 S. Inacio 19 K. Karetsas 39 F. Mané Real Betis 24 Aitor Ruibal 21 Marc Roca 17 Rodrigo Riquelme 27 J. A. Morante 20 G. Lo Celso 22 Isco 31 Manu González 11 Fran García 8 Pablo Fornals Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

Borussia Dortmund Thống kê Real Betis 58% Kiểm soát bóng 42% 4 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Borussia Dortmund và Real Betis cùng bước vào trận đấu này với phong độ tốt. Mỗi đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 trên sân Signal Iduna Park.

Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Borussia Dortmund đang có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đội chủ nhà thắng liên tiếp 3 trận ở quãng giữa chuỗi, và hai trận hòa nằm ở hai đầu: trận gần nhất và trận xa nhất trong 5 trận được xét.

Real Betis có chuỗi kết quả biến động hơn nhưng vẫn rất tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, cho thấy họ đang giữ được tinh thần tốt trước chuyến làm khách này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Dù phong độ gần đây tương đồng, vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng lại khác nhau rõ rệt. Real Betis đứng thứ 7 với 9 điểm. Borussia Dortmund xếp thứ 16 với 6 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 9 bậc.

Vì thế, trận đấu này là cơ hội để Borussia Dortmund biến chuỗi trận không thua thành điểm số trên bảng xếp hạng. Với Real Betis, một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt của trận đấu

Chuỗi 5 trận bất bại là lợi thế tâm lý lớn cho Borussia Dortmund khi thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park. Tuy nhiên, hai trận hòa trong chuỗi đó cho thấy đội chủ nhà chưa phải lúc nào cũng chuyển được ưu thế thành chiến thắng.

Real Betis có thể tự tin vào khả năng giành kết quả tích cực, bởi họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có trận vừa qua. Dù vậy, trận thua duy nhất trong chuỗi cho thấy đội khách vẫn có thể bị đánh bại khi đối đầu với đối thủ chơi tốt.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu của hai đội đang vào phom, với những điểm tựa khác nhau. Borussia Dortmund có sự ổn định của chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà. Real Betis có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng cùng nhiều chiến thắng trong thời gian gần đây.

Với phong độ ngang bằng về số trận thắng, trận đấu được kỳ vọng diễn ra cân bằng, và những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H T T T H 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất T H T B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T … 6 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9 T B T T 7 Real Betis 3 3 0 0 +3 9 T T T 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T … 15 Lask Linz 4 2 0 2 +1 6 T T B B 16 Borussia Dortmund 3 2 0 1 +1 6 T B T 17 Manchester United 4 2 0 2 0 6 T B B T … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) Real Betis ✚ A. Fidalgo (Illness) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Coach's decision) ✚ A. Fidalgo (Illness) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Coach's decision)