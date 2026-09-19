TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs FSV Mainz 05: Hết hiệp 1, FSV Mainz 05 dẫn 2-1 FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 8 với 4 điểm, trong khi Borussia Mönchengladbach chìm ở vị trí 17 sau chuỗi 3 trận toàn thua.

Borussia Mönchengladbach 1 - 2 FSV Mainz 05 Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45+1' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-2) Phút 45+1': Sheraldo Becker (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Anthony Caci). Tỷ số: 1 - 2.

39' FSV Mainz 05 ép sân Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 42% - 58% FSV Mainz 05, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 3.

26' FSV Mainz 05 ép sân Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 41% - 59% FSV Mainz 05, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

18' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-1) Phút 18': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Sheraldo Becker). Tỷ số: 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 44% - 56% FSV Mainz 05, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

11' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-0) Phút 11': Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Lukas Ullrich). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Mönchengladbach tiếp đón FSV Mainz 05.

Cập nhật lúc 21:22 19/09/2026

Đội hình chính thức Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Lichte FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-5-2 · HLV U. Fischer 1 M. Nicolas 6 K. Itakura 4 K. Diks 5 Leszczyński 29 J. Scally 16 P. Sander 10 F. Neuhaus 26 L. Ullrich 9 F. Honorat 38 H. Bolin 3 I. Lidberg 1 A. Schwolow 4 S. Posch 3 F. Gruber 48 K. Potulski 19 A. Caci 7 Lee Jae-Sung 6 K. Sano 10 N. Amiri 2 P. Mwene 9 P. Tietz 23 S. Becker Dự bị Borussia Mönchengladbach 33 D. Batz 2 F. Chiarodia 25 R. Hack 14 D. Hashioka 20 D. Herold 18 S. Machino 36 W. Mohya 34 M. Nguefack 7 K. Stöger FSV Mainz 05 16 S. Bell 21 D. da Costa 17 B. Hollerbach 40 M. Kinzig 11 Königsdörffer 15 L. Maloney 5 E. Martel 47 R. Nakuzola 20 O. Ruoppi Cập nhật đội hình lúc 20:04 19/09/2026

Borussia Mönchengladbach Thống kê FSV Mainz 05 42% Kiểm soát bóng 58% 7 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc chạm trán giữa Borussia Mönchengladbach và FSV Mainz 05 diễn ra vào lúc 20:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Borussia-Park, chứng kiến hai đội bóng bước vào sân với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Trong khi đại diện đội khách hướng đến mục tiêu tích lũy thêm điểm số để bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà lại đang chật vật tìm kiếm những điểm số đầu tiên để chặn đứng đà sa sút.

FSV Mainz 05 duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục

FSV Mainz 05 bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng cùng 4 điểm tích lũy được. Đội bóng đang cho thấy sự ổn định cần thiết để duy trì thế bám đuổi quyết liệt với nhóm dẫn đầu tham dự đấu trường châu lục.

Xét theo chuỗi phong độ gần nhất, FSV Mainz 05 trải qua 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua. Lối chơi thực dụng giúp họ duy trì được sự tự tin, đặc biệt trong những chuyến làm khách khi tinh thần thi đấu luôn là điểm tựa vững chắc.

Áp lực bủa vây Borussia Mönchengladbach

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, Borussia Mönchengladbach đang chìm sâu ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và chưa có được điểm nào. Áp lực đè nặng lên vai đội bóng khi họ phải nhận thất bại trong cả 3 trận đấu gần nhất.

Dù được chơi trên sân nhà Borussia-Park, đoàn quân áo trắng cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần nếu không muốn tiếp tục lún sâu. Khâu phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội của Borussia Mönchengladbach đều đang gặp trục trặc lớn sau chuỗi trận toàn thua vừa qua.

Lịch sử đối đầu phản ánh thế trận giằng co

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Borussia Mönchengladbach giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 3 trận và FSV Mainz 05 có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Những con số trên chứng minh cặp đấu này luôn diễn ra chặt chẽ và không có sự chênh lệch quá lớn về mặt thực lực trên sân. Sự thận trọng nhiều khả năng tiếp tục được hai bên ưu tiên nhằm tránh việc rơi vào thế bất lợi sớm.

Cục diện khó lường tại Borussia-Park

FSV Mainz 05 nắm lợi thế về tâm lý lẫn thứ hạng nhờ việc đang áp sát nhóm dự cúp châu lục. Tuy nhiên, Borussia Mönchengladbach với lợi thế sân bãi sẽ nỗ lực thi đấu quyết tâm nhằm chặn đứng mạch trận toàn thua.

Một thế trận giằng co với các toan tính chiến thuật chặt chẽ là điều được dự báo từ trước, nơi sự tập trung ở những khoảnh khắc bước ngoặt sẽ quyết định cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Mönchengladbach · 1 thắng 3 hòa FSV Mainz 05 · 1 thắng Borussia Mönchengladbach 1 - 1 FSV Mainz 05 Hòa FSV Mainz 05 0 - 1 Borussia Mönchengladbach BM Borussia Mönchengladbach 1 - 3 FSV Mainz 05 FM0 FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Mönchengladbach Hòa FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Monchengladbach Hòa

Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B B B T T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B T H T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 2 SC Freiburg 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Borussia Dortmund 3 3 0 0 +6 9 T T T … 7 Bayer Leverkusen 3 1 1 1 +3 4 H T B 8 FSV Mainz 05 3 1 1 1 +3 4 B T H 9 Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 -1 4 T B H … 16 Union Berlin 4 0 1 3 -13 1 B B B H 17 Borussia Mönchengladbach 3 0 0 3 -9 0 B B B 18 Hamburger SV 3 0 0 3 -12 0 B B B

Tình hình lực lượng Borussia Mönchengladbach ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ T. Kleindienst (Red Card) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ Y. Konoplya (Knee Injury) ✚ Z. Uno (Lacking Match Fitness) ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ T. Kleindienst (Red Card) FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ P. Nebel (Muscle Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ S. Widmer (Knee Injury) ✚ R. Zentner (Hand Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ P. Nebel (Muscle Injury) ✚ Silas (Broken shinbone)