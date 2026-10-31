Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs SC Paderborn 07: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Borussia Mönchengladbach vs SC Paderborn 07: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể31/10/2026 16:44

SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 13 với 8 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp hạng 18. Giờ đấu 21h30 ngày 31/10/2026.

Borussia Mönchengladbach0 - 0SC Paderborn 07Hiệp 1 — phút 38'
  • 38'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 47% - 53% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 35'BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-0)

    Phút 35': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Tom Baack (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 53% - 47% SC Paderborn 07, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 54% - 46% SC Paderborn 07; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Mönchengladbach tiếp đón SC Paderborn 07.

Cập nhật lúc 22:07 31/10/2026

Đội hình chính thức
Borussia Mönchengladbach
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV R. Kettemann
33
D. Batz
14
D. Hashioka
16
P. Sander
2
F. Chiarodia
29
J. Scally
47
Z. Uno
10
F. Neuhaus
26
L. Ullrich
36
W. Mohya
25
R. Hack
18
S. Machino
15
N. Noll
21
J. ter Horst
25
T. Scheller
22
M. Hansen
5
S. Castañeda
17
L. Curda
6
T. Baack
40
G. Vidović
23
R. Obermair
18
M. Pieringer
30
S. Marino
Dự bị
Borussia Mönchengladbach
22 Y. Konoplya23 J. Olschowsky7 K. Stöger19 N. Kühn34 M. Nguefack3 I. Lidberg17 J. Castrop20 D. Herold6 K. Itakura
SC Paderborn 07
29 C. Lippmann9 R. Philippe1 M. Schubert3 Jonah Benedict Sticker27 S. Tigges28 L. Ulrich38 D. Zeitler20 F. Götze2 Ruben Müller
Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026
Borussia MönchengladbachThống kêSC Paderborn 07
47%
Kiểm soát bóng
53%
3
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
0
Phạt góc
3
1
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
1

SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và muốn giữ nhịp đó khi hành quân đến Borussia-Park. Đội khách đứng thứ 13 với 8 điểm, trong khi chủ nhà Borussia Mönchengladbach đang ở vị trí thứ 18 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Paderborn muốn giữ đà bám đuổi nhóm đầu

Với 8 điểm và hạng 13, SC Paderborn 07 đang ở vị trí cao hơn đáng kể so với đối thủ. Đây là nền tảng để đội khách bước vào trận đấu với tâm thế chủ động, nhất là khi mục tiêu của họ là không để nhóm dự cúp châu lục bỏ xa.

Tuy nhiên, phong độ của Paderborn chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, nên chuyến làm khách này là cơ hội để lấy lại mạch kết quả tích cực.

Borussia Mönchengladbach cần điểm số để thoát khỏi vị trí thấp

Ở chiều ngược lại, Borussia Mönchengladbach mới có 3 điểm và đang xếp hạng 18. Khoảng cách 5 điểm so với Paderborn cho thấy đội chủ nhà cần những kết quả tích cực để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Điểm sáng của họ là phong độ gần đây. Trong 5 trận gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó họ thắng cả hai trận mới nhất. Chuỗi kết quả này có thể mang lại niềm tin cho đội bóng trước lượt đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu cũng là yếu tố đáng chú ý. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 4 lần, còn SC Paderborn 07 thắng 1 lần, không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà từng chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Bức tranh chung là sự đối lập giữa hai hoàn cảnh. Paderborn có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng vừa nếm thất bại ở trận gần nhất. Borussia Mönchengladbach đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng, song đang có hai chiến thắng liên tiếp và nắm lợi thế đối đầu.

Vì vậy, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung của mỗi bên. Nếu Paderborn sớm lấy lại sự ổn định, họ có thể tiếp tục bám đuổi nhóm trên. Ngược lại, một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp Borussia Mönchengladbach thu hẹp khoảng cách và tạo thêm động lực cho những vòng đấu tới.

Nhận định

Cuộc đối đầu tại Borussia-Park hứa hẹn cân bằng hơn những gì bảng xếp hạng thể hiện. Paderborn sở hữu vị trí tốt hơn, còn Borussia Mönchengladbach có phong độ gần nhất khởi sắc cùng thành tích đối đầu vượt trội. Đây là trận đấu mà từng chi tiết nhỏ đều có thể tác động đến cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Borussia Mönchengladbach · 4 thắng0 hòaSC Paderborn 07 · 1 thắng
17/07/2021
SC Paderborn 07
3 - 1
Borussia Monchengladbach
SP0
22/08/2020
Borussia Monchengladbach
2 - 0
SC Paderborn 07
BM
22/08/2020
SC Paderborn 07
0 - 2
Borussia Monchengladbach
BM
20/06/2020
SC Paderborn 07
1 - 3
Borussia Monchengladbach
BM
19/12/2019
Borussia Monchengladbach
2 - 0
SC Paderborn 07
BM
Borussia Mönchengladbach
5 trận gần nhất
TTBBH
7
Trận
1-0-6
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
22
Thủng lưới
SC Paderborn 07
5 trận gần nhất
BTHBT
7
Trận
2-2-3
T-H-B
6
Ghi (TB 0.9)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München7520+1917TTHTT
2Borussia Dortmund7520+817THHTT
3SC Freiburg7412+713BBTHT
121. FC Köln7223-38HBTBH
13SC Paderborn 077223-38THBTB
14Eintracht Frankfurt7223-78BTBHT
17Union Berlin7133-126HHTBB
18Borussia Mönchengladbach7106-113TBBBB
Tình hình lực lượng
Borussia Mönchengladbach
H. Bolin (Muscle Injury)
K. Diks (Personal Reasons)
F. Fleck (Muscle Injury)
F. Honorat (Muscle Injury)
T. Kleindienst (Muscle Injury)
E. Leopold (Knee Injury)
J. Leszczynski (Knee Injury)
H. Bolin (Muscle Injury)
SC Paderborn 07
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
O. Batista Meier (Ankle Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
M. Hoffmeier (Muscle Injury)
S. Klaas (Muscle Injury)
S. Michel (Injury)
G. Vidovic (Foot Injury)
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs SC Paderborn 07: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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