TRỰC TIẾP Trực tiếp Borussia Mönchengladbach vs SC Paderborn 07: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 13 với 8 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp hạng 18. Giờ đấu 21h30 ngày 31/10/2026.

Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SC Paderborn 07 Hiệp 1 — phút 38' 38' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 47% - 53% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 1.

35' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-0) Phút 35': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

29' Thẻ vàng Phút 29': Tom Baack (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 53% - 47% SC Paderborn 07, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 54% - 46% SC Paderborn 07; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Borussia Mönchengladbach tiếp đón SC Paderborn 07.

Cập nhật lúc 22:07 31/10/2026

Đội hình chính thức Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV R. Kettemann 33 D. Batz 14 D. Hashioka 16 P. Sander 2 F. Chiarodia 29 J. Scally 47 Z. Uno 10 F. Neuhaus 26 L. Ullrich 36 W. Mohya 25 R. Hack 18 S. Machino 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 5 S. Castañeda 17 L. Curda 6 T. Baack 40 G. Vidović 23 R. Obermair 18 M. Pieringer 30 S. Marino Dự bị Borussia Mönchengladbach 22 Y. Konoplya 23 J. Olschowsky 7 K. Stöger 19 N. Kühn 34 M. Nguefack 3 I. Lidberg 17 J. Castrop 20 D. Herold 6 K. Itakura SC Paderborn 07 29 C. Lippmann 9 R. Philippe 1 M. Schubert 3 Jonah Benedict Sticker 27 S. Tigges 28 L. Ulrich 38 D. Zeitler 20 F. Götze 2 Ruben Müller Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026

Borussia Mönchengladbach Thống kê SC Paderborn 07 47% Kiểm soát bóng 53% 3 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và muốn giữ nhịp đó khi hành quân đến Borussia-Park. Đội khách đứng thứ 13 với 8 điểm, trong khi chủ nhà Borussia Mönchengladbach đang ở vị trí thứ 18 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Paderborn muốn giữ đà bám đuổi nhóm đầu

Với 8 điểm và hạng 13, SC Paderborn 07 đang ở vị trí cao hơn đáng kể so với đối thủ. Đây là nền tảng để đội khách bước vào trận đấu với tâm thế chủ động, nhất là khi mục tiêu của họ là không để nhóm dự cúp châu lục bỏ xa.

Tuy nhiên, phong độ của Paderborn chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, nên chuyến làm khách này là cơ hội để lấy lại mạch kết quả tích cực.

Borussia Mönchengladbach cần điểm số để thoát khỏi vị trí thấp

Ở chiều ngược lại, Borussia Mönchengladbach mới có 3 điểm và đang xếp hạng 18. Khoảng cách 5 điểm so với Paderborn cho thấy đội chủ nhà cần những kết quả tích cực để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Điểm sáng của họ là phong độ gần đây. Trong 5 trận gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó họ thắng cả hai trận mới nhất. Chuỗi kết quả này có thể mang lại niềm tin cho đội bóng trước lượt đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu cũng là yếu tố đáng chú ý. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 4 lần, còn SC Paderborn 07 thắng 1 lần, không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà từng chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Bức tranh chung là sự đối lập giữa hai hoàn cảnh. Paderborn có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng vừa nếm thất bại ở trận gần nhất. Borussia Mönchengladbach đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng, song đang có hai chiến thắng liên tiếp và nắm lợi thế đối đầu.

Vì vậy, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung của mỗi bên. Nếu Paderborn sớm lấy lại sự ổn định, họ có thể tiếp tục bám đuổi nhóm trên. Ngược lại, một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp Borussia Mönchengladbach thu hẹp khoảng cách và tạo thêm động lực cho những vòng đấu tới.

Nhận định

Cuộc đối đầu tại Borussia-Park hứa hẹn cân bằng hơn những gì bảng xếp hạng thể hiện. Paderborn sở hữu vị trí tốt hơn, còn Borussia Mönchengladbach có phong độ gần nhất khởi sắc cùng thành tích đối đầu vượt trội. Đây là trận đấu mà từng chi tiết nhỏ đều có thể tác động đến cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Mönchengladbach · 4 thắng 0 hòa SC Paderborn 07 · 1 thắng SC Paderborn 07 3 - 1 Borussia Monchengladbach SP0 Borussia Monchengladbach 2 - 0 SC Paderborn 07 BM SC Paderborn 07 0 - 2 Borussia Monchengladbach BM SC Paderborn 07 1 - 3 Borussia Monchengladbach BM Borussia Monchengladbach 2 - 0 SC Paderborn 07 BM

Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất T T B B H 7 Trận 1-0-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 22 Thủng lưới SC Paderborn 07 5 trận gần nhất B T H B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T … 12 1. FC Köln 7 2 2 3 -3 8 H B T B H 13 SC Paderborn 07 7 2 2 3 -3 8 T H B T B 14 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 -7 8 B T B H T … 17 Union Berlin 7 1 3 3 -12 6 H H T B B 18 Borussia Mönchengladbach 7 1 0 6 -11 3 T B B B B

Tình hình lực lượng Borussia Mönchengladbach ✚ H. Bolin (Muscle Injury) ✚ K. Diks (Personal Reasons) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ H. Bolin (Muscle Injury) SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ O. Batista Meier (Ankle Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ M. Hoffmeier (Muscle Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury) ✚ S. Michel (Injury) ✚ G. Vidovic (Foot Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury)