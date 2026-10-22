TRỰC TIẾP Trực tiếp Bournemouth vs AC Milan: Trận đấu đang diễn ra Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 6 điểm. Họ tiếp AC Milan lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Vitality Stadium.

Bournemouth 0 - 0 AC Milan Hiệp 1 — phút 7' 7' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

6' VAR Phút 6': Phạt đền được công nhận — Francisco Evanilson (Bournemouth).

0' Trận đấu bắt đầu Bournemouth tiếp đón AC Milan.

Cập nhật lúc 02:07 23/10/2026

Đội hình chính thức Bournemouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Rose AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim 20 Di Gregorio 18 B. Diakité 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 16 M. Tavernier 10 R. Christie 12 T. Adams 11 B. Doak 9 Evanilson 19 J. Kluivert 16 M. Maignan 23 F. Tomori 5 K. De Winter 31 S. Pavlović 20 O. Hutchinson 80 Y. Musah 30 A. Jashari 2 P. Estupiñán 8 Loftus-Cheek 22 Diego Moreira 70 A. Cissè Dự bị Bournemouth 55 M. Allan 7 D. Brooks 4 L. Cook 21 A. Adli 1 Đ. Petrović 37 Rayan 30 Á. Rodríguez 15 A. Smith 6 J. Soler AC Milan 41 L. P. Bouyer 73 F. Camarda 28 C. Comotto 13 S. Bocoum 34 Mario Gila 14 L. Modrić 11 C. Pulišić 12 A. Rabiot 96 L. Torriani Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 6 điểm. Trận tiếp AC Milan trên sân Vitality Stadium lúc 02:00 ngày 23/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. AC Milan đứng hạng 16 với 3 điểm và cần một kết quả tốt để cải thiện hành trình của mình.

Bournemouth giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng

Hạng 5 với 6 điểm là vị trí cho thấy Bournemouth đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng. Đây là lý do trận đấu này được xem là điểm nóng trong cuộc đua tốp đầu. Mỗi trận thắng tại sân nhà đều giúp đội bóng giữ chắc vị trí đang có.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường nhưng đang đi lên. Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 3 và thua 2. Đội bóng đã thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp và thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Chuỗi hai trận thắng gần nhất giúp Bournemouth bước vào trận đấu với tinh thần tích cực. Tuy nhiên, hai thất bại ở giai đoạn trước đó cho thấy đội bóng vẫn có những khoảnh khắc thiếu ổn định. Vì vậy, việc duy trì sự tập trung trong cả 90 phút sẽ là yếu tố then chốt.

AC Milan: phong độ tốt nhưng thứ hạng còn thấp

AC Milan đang ở vị trí thứ 16 với 3 điểm, kém Bournemouth 11 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Dù vậy, phong độ gần đây của đội khách không tệ. Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Cụ thể, đội bóng thành Milan thắng 2 trận mới nhất, trước đó hòa 1 trận, thắng 1 trận và thua ở trận xa nhất trong chuỗi. Đây là một chuỗi kết quả đủ để đội khách tự tin khi sang sân của đối thủ đứng cao hơn mình trên bảng xếp hạng.

Sự đối lập giữa phong độ khá tốt và thứ hạng còn thấp khiến AC Milan trở thành đối thủ không dễ chịu. Một đội đang thắng nhiều hơn thua thường có động lực để tìm cách thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội đang có mạch kết quả khá tương đồng khi cùng thắng 2 trận gần nhất. Điều khác biệt nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, nơi Bournemouth đang chiếm ưu thế rõ rệt. Lợi thế sân nhà càng giúp đội bóng của Vitality Stadium có thêm điểm tựa.

Với Bournemouth, bài toán là giữ nhịp thắng để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với AC Milan, thách thức là biến phong độ tích cực gần đây thành điểm số trên bảng xếp hạng. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Bournemouth được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, AC Milan có chuỗi kết quả khá tốt gần đây nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn trong các thời điểm quyết định.

Bournemouth 5 trận gần nhất T T B B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất T T H T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T 4 Beşiktaş 2 2 0 0 +4 6 T T 5 Bournemouth 2 2 0 0 +4 6 T T 6 Omonia Nicosia 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 15 Crystal Palace 2 1 0 1 +3 3 B T 16 AC Milan 2 1 0 1 +2 3 T B 17 Jagiellonia 2 1 0 1 +1 3 T B … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ E. J. Kroupi (Foot Injury) ✚ V. Milosavljevic (Off the roster) ✚ J. Sanchez (Off the roster) ✚ A. Scott (Thigh Injury) AC Milan ✚ W. Bondo (Off the roster) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ G. Ramos (Calf Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ F. Terracciano (Red Card) ✚ W. Bondo (Off the roster) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury)