TRỰC TIẾP Trực tiếp Bournemouth vs Leeds: Hiệp 2 bắt đầu, Bournemouth dẫn 1-0 Bournemouth đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Họ đón Leeds lúc 22h00 ngày 31/10/2026 tại Vitality Stadium, trong thế đối đầu cân bằng.

Bournemouth 1 - 0 Leeds Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bournemouth 1 - 0 Leeds.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bournemouth 46% - 54% Leeds, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 1 - 2.

84' Thay người Phút 84' (Leeds): Jean Matteo Bahoya vào sân thay James Justin.

84' Thay người Phút 84' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Harry Wilson.

76' Thay người Phút 76' (Bournemouth): Álvaro Rodríguez vào sân thay Francisco Evanilson.

74' Thẻ vàng Phút 74': Tyler Adams (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 48% - 52% Leeds, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 1 - 2.

68' Thay người Phút 68' (Bournemouth): Eli Kroupi vào sân thay Justin Kluivert.

68' Thay người Phút 68' (Bournemouth): Lewis Cook vào sân thay Ryan Christie.

65' Thay người Phút 65' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Gabriel Gudmundsson.

65' Thay người Phút 65' (Leeds): Anton Stach vào sân thay Ao Tanaka.

65' Thay người Phút 65' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Daniel James.

62' Thẻ vàng Phút 62': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bournemouth 48% - 52% Leeds, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 1.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bournemouth 48% - 52% Leeds, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Ryan Christie (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bournemouth 48% - 52% Leeds, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 0.

35' Thẻ vàng Phút 35': Nico Elvedi (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

35' Thẻ vàng Phút 35': Daniel Farke (Leeds) nhận thẻ vàng (Dissent).

31' BÀN THẮNG! Bournemouth (1-0) Phút 31': Francisco Evanilson (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Justin Kluivert). Tỷ số: 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bournemouth 45% - 55% Leeds, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

13' Leeds ép sân Cầm bóng: Bournemouth 34% - 66% Leeds, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

11' VAR Phút 11': Bàn thắng không được công nhận — Dominic Calvert-Lewin (Leeds).

0' Trận đấu bắt đầu Bournemouth tiếp đón Leeds.

Cập nhật lúc 23:47 31/10/2026

Đội hình chính thức Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 12 T. Adams 10 R. Christie 37 Rayan 19 J. Kluivert 16 M. Tavernier 9 Evanilson 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 10 H. Wilson 7 D. James 9 Calvert-Lewin Dự bị Bournemouth 7 D. Brooks 4 L. Cook 18 B. Diakité 20 Di Gregorio 21 A. Adli 11 B. Doak 22 E. Kroupi 30 Á. Rodríguez 6 J. Soler Leeds 11 B. Aaronson 23 J. Bahoya 26 M. Bard 15 J. Bijol 44 I. Gruev 8 S. Longstaff 14 L. Nmecha 18 A. Stach 16 M. Zetterer Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Bournemouth Thống kê Leeds 46% Kiểm soát bóng 54% 9 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 1 4 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Bournemouth đang có mạch thắng ấn tượng: đội thắng cả 5 trận gần nhất. Với tinh thần đó, họ đón Leeds vào lúc 22h00 ngày 31/10/2026 trên sân Vitality Stadium. Trong khi đó, Leeds đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng phong độ gần đây lại thiếu những chiến thắng.

Bournemouth mang theo mạch thắng trọn vẹn

Chuỗi 5 trận toàn thắng là điểm nhấn lớn nhất của đội chủ nhà trước giờ bóng lăn. Với một đội bóng, mạch kết quả như vậy thường tạo ra sự tự tin trong từng pha bóng và tâm lý thi đấu rất tích cực. Bournemouth cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà, nơi họ có sự cổ vũ của khán giả.

Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại cho thấy đội vẫn đang trên hành trình bám đuổi. Bournemouth đứng hạng 13 với 9 điểm. Mạch thắng vì thế càng mang ý nghĩa quan trọng với họ ở thời điểm này.

Leeds chưa tìm lại được sự ổn định

Phong độ của Leeds kém sôi động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc với kết quả hòa, cho thấy Leeds đang giữ được sự chắc chắn nhất định nhưng chưa tạo ra được bước đột phá để giành trọn 3 điểm.

Dù vậy, Leeds vẫn đang ở vị trí đáng chú ý. Đội xếp hạng 7 với 11 điểm, cao hơn Bournemouth 6 bậc và hơn 2 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nên kết quả của trận đấu hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bournemouth thắng 1 trận, hòa 2 trận và Leeds thắng 2 trận. Con số này cho thấy không bên nào thực sự áp đảo. Leeds nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng 2 trận hòa phản ánh sự giằng co thường xuyên giữa hai đội.

Đó cũng là lý do cuộc đối đầu này khó có thể được nhìn nhận theo một chiều. Lịch sử gần đây cho thấy mỗi bên đều đủ khả năng gây khó khăn cho đối phương.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Bournemouth sẽ muốn tận dụng đà hưng phấn và lợi thế sân nhà để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu trận. Nếu duy trì được sự tự tin của chuỗi trận vừa qua, đội hoàn toàn có thể khiến Leeds phải lùi sâu phòng ngự.

Ngược lại, Leeds có thể dựa vào sự chắc chắn thể hiện qua nhiều trận hòa gần đây để giữ cự ly đội hình gọn gàng. Bài toán của đội khách là chuyển sự ổn định đó thành những pha lên bóng hiệu quả hơn, nhằm kết thúc chuỗi trận thiếu chiến thắng.

Nhận định

Xét về xu hướng, Bournemouth đang có phong độ vượt trội với 5 trận thắng liên tiếp, trong khi Leeds nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng. Thế đối đầu cân bằng khiến trận đấu hứa hẹn nhiều giằng co. Nếu chủ nhà tiếp tục thăng hoa trên sân nhà, mạch thắng của họ có thể được nối dài. Tuy nhiên, Leeds vẫn đủ sức tạo ra thử thách thực sự cho đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bournemouth · 1 thắng 2 hòa Leeds · 2 thắng Bournemouth 2 - 2 Leeds Hòa Leeds 2 - 2 Bournemouth Hòa Bournemouth 4 - 1 Leeds BOU Leeds 4 - 3 Bournemouth LEE Leeds 1 - 0 Bournemouth LEE

Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 2-3-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 13 Thủng lưới Leeds 5 trận gần nhất H H B H T 8 Trận 2-5-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 6 Brentford 8 2 5 1 +5 11 H B H T H 7 Leeds 8 2 5 1 +3 11 H H B H T 8 Newcastle 8 3 2 3 -2 11 T B B T B … 12 Ipswich 8 3 1 4 -4 10 H B T B T 13 Bournemouth 8 2 3 3 -1 9 T T B B H 14 Tottenham 8 2 3 3 -2 9 T T H B H …

Tình hình lực lượng Bournemouth ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury) Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ D. James (Back Injury) ✚ A. Stach (Foot Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ D. James (Back Injury) ✚ A. Stach (Foot Injury)