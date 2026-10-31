Trực tiếp Bournemouth vs Leeds: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bournemouth vs Leeds: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể31/10/2026 17:16

Bournemouth đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Họ đón Leeds lúc 22h00 ngày 31/10/2026 tại Vitality Stadium, trong thế đối đầu cân bằng.

Bournemouth0 - 0LeedsHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bournemouth tiếp đón Leeds.

Cập nhật lúc 22:11 31/10/2026

Đội hình chính thức
Bournemouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose
Leeds
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke
1
Đ. Petrović
15
A. Smith
5
J. Hill
14
António Silva
3
A. Truffert
12
T. Adams
10
R. Christie
37
Rayan
19
J. Kluivert
16
M. Tavernier
9
Evanilson
1
J. Trafford
24
J. Justin
30
N. Elvedi
5
Muharemović
2
J. Bogle
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
10
H. Wilson
7
D. James
9
Calvert-Lewin
Dự bị
Bournemouth
7 D. Brooks4 L. Cook18 B. Diakité20 Di Gregorio21 A. Adli11 B. Doak22 E. Kroupi30 Á. Rodríguez6 J. Soler
Leeds
11 B. Aaronson23 J. Bahoya26 M. Bard15 J. Bijol44 I. Gruev8 S. Longstaff14 L. Nmecha18 A. Stach16 M. Zetterer
Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Bournemouth đang có mạch thắng ấn tượng: đội thắng cả 5 trận gần nhất. Với tinh thần đó, họ đón Leeds vào lúc 22h00 ngày 31/10/2026 trên sân Vitality Stadium. Trong khi đó, Leeds đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng phong độ gần đây lại thiếu những chiến thắng.

Bournemouth mang theo mạch thắng trọn vẹn

Chuỗi 5 trận toàn thắng là điểm nhấn lớn nhất của đội chủ nhà trước giờ bóng lăn. Với một đội bóng, mạch kết quả như vậy thường tạo ra sự tự tin trong từng pha bóng và tâm lý thi đấu rất tích cực. Bournemouth cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà, nơi họ có sự cổ vũ của khán giả.

Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại cho thấy đội vẫn đang trên hành trình bám đuổi. Bournemouth đứng hạng 13 với 9 điểm. Mạch thắng vì thế càng mang ý nghĩa quan trọng với họ ở thời điểm này.

Leeds chưa tìm lại được sự ổn định

Phong độ của Leeds kém sôi động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc với kết quả hòa, cho thấy Leeds đang giữ được sự chắc chắn nhất định nhưng chưa tạo ra được bước đột phá để giành trọn 3 điểm.

Dù vậy, Leeds vẫn đang ở vị trí đáng chú ý. Đội xếp hạng 7 với 11 điểm, cao hơn Bournemouth 6 bậc và hơn 2 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nên kết quả của trận đấu hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bournemouth thắng 1 trận, hòa 2 trận và Leeds thắng 2 trận. Con số này cho thấy không bên nào thực sự áp đảo. Leeds nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng 2 trận hòa phản ánh sự giằng co thường xuyên giữa hai đội.

Đó cũng là lý do cuộc đối đầu này khó có thể được nhìn nhận theo một chiều. Lịch sử gần đây cho thấy mỗi bên đều đủ khả năng gây khó khăn cho đối phương.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Bournemouth sẽ muốn tận dụng đà hưng phấn và lợi thế sân nhà để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu trận. Nếu duy trì được sự tự tin của chuỗi trận vừa qua, đội hoàn toàn có thể khiến Leeds phải lùi sâu phòng ngự.

Ngược lại, Leeds có thể dựa vào sự chắc chắn thể hiện qua nhiều trận hòa gần đây để giữ cự ly đội hình gọn gàng. Bài toán của đội khách là chuyển sự ổn định đó thành những pha lên bóng hiệu quả hơn, nhằm kết thúc chuỗi trận thiếu chiến thắng.

Nhận định

Xét về xu hướng, Bournemouth đang có phong độ vượt trội với 5 trận thắng liên tiếp, trong khi Leeds nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng. Thế đối đầu cân bằng khiến trận đấu hứa hẹn nhiều giằng co. Nếu chủ nhà tiếp tục thăng hoa trên sân nhà, mạch thắng của họ có thể được nối dài. Tuy nhiên, Leeds vẫn đủ sức tạo ra thử thách thực sự cho đối thủ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bournemouth · 1 thắng2 hòaLeeds · 2 thắng
23/04/2026
Bournemouth
2 - 2
Leeds
Hòa
27/09/2025
Leeds
2 - 2
Bournemouth
Hòa
30/04/2023
Bournemouth
4 - 1
Leeds
BOU
05/11/2022
Leeds
4 - 3
Bournemouth
LEE
21/01/2015
Leeds
1 - 0
Bournemouth
LEE
Bournemouth
5 trận gần nhất
TTTTT
8
Trận
2-3-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
13
Thủng lưới
Leeds
5 trận gần nhất
HHBHT
8
Trận
2-5-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton8512+1616BTTTT
6Brentford8251+511HBHTH
7Leeds8251+311HHBHT
8Newcastle8323-211TBBTB
12Ipswich8314-410HBTBT
13Bournemouth8233-19TTBBH
14Tottenham8233-29TTHBH
Tình hình lực lượng
Bournemouth
J. Araujo (Thigh Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
A. Toth (Muscle Injury)
J. Araujo (Thigh Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
A. Toth (Muscle Injury)
Leeds
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
D. James (Back Injury)
A. Stach (Foot Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
D. James (Back Injury)
A. Stach (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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