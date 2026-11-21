TRỰC TIẾP Trực tiếp Bournemouth vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát Bournemouth đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng gần nhất và sẽ tiếp Nottingham Forest trên sân Vitality Stadium lúc 22h00 ngày 21/11.

Bournemouth vs Nottingham Forest SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Bournemouth và Nottingham Forest đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:34 21/11/2026

Đội hình chính thức Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 12 T. Adams 10 R. Christie 37 Rayan 19 J. Kluivert 16 M. Tavernier 9 Evanilson 26 M. Sels 23 Jair 31 N. Milenković 5 Murillo 27 D. Muñoz 24 J. McAtee 22 R. Yates 3 N. Williams 14 D. Ndoye 10 Gibbs-White 19 L. Delap Dự bị Bournemouth 22 E. Kroupi 20 Di Gregorio 6 J. Soler 18 B. Diakité 4 L. Cook 7 D. Brooks 8 A. Scott 11 B. Doak 21 A. Adli Nottingham Forest 15 A. Kalimuendo 11 Igor Jesus 9 C. Wood 21 X. Schlager 6 I. Sangaré 34 O. Aina 25 L. Netz 2 O. Diomande 12 John Cập nhật đội hình lúc 21:35 21/11/2026

Bournemouth đang có mạch thắng ấn tượng khi giành chiến thắng ở cả 5 trận gần nhất. Với đà hưng phấn đó, đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên sân Vitality Stadium lúc 22h00 ngày 21/11 trong vai trò được đánh giá cao hơn.

Bournemouth: 5 trận, 5 chiến thắng

Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là điểm nhấn lớn nhất của Bournemouth lúc này. Đội bóng không để thất bại hay kết quả hòa xen vào quãng thi đấu gần nhất, cho thấy sự ổn định đáng kể về cả kết quả lẫn tâm lý.

Mạch thắng này cũng giúp Bournemouth leo lên hạng 7 với 15 điểm. Chuỗi trận đang có khiến đội chủ nhà tự tin khi bước vào trận đấu, đồng thời có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Nottingham Forest: phong độ thiếu ổn định

Trái ngược với chủ nhà, Nottingham Forest có quãng phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận thắng đến ở lượt đấu gần đây nhất, nhưng trước đó họ chưa tạo được mạch kết quả tích cực nào.

Hiện Nottingham Forest đứng hạng 16 với 9 điểm. Như vậy, đội khách kém Bournemouth 9 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ của hai đội.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu cũng không có lợi cho Nottingham Forest. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bournemouth thắng 2 trận, hòa 3 trận, còn Nottingham Forest chưa thắng trận nào.

Đáng chú ý, đây là chuỗi 5 lần chạm trán mà đội khách không biết đến chiến thắng. Dù vậy, 3 trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu này không phải lúc nào cũng một chiều. Nottingham Forest từng đủ khả năng cầm chân Bournemouth.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Về tâm lý, Bournemouth có lợi thế lớn nhờ chuỗi toàn thắng và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Nếu duy trì sự tự tin và nhịp độ như những trận vừa qua, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tiếp tục kiểm soát thế trận trên sân nhà.

Với Nottingham Forest, bài toán trước mắt là giữ vững tinh thần sau trận thắng gần nhất và tìm cách phá vỡ thế bất lợi trong các lần đối đầu. Một khởi đầu chắc chắn và kỷ luật sẽ giúp đội khách tránh để chủ nhà sớm lấy đà, điều Bournemouth đã làm tốt trong 5 trận qua.

Nhận định

Phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu đều nghiêng về Bournemouth. Đội chủ nhà đang ở trạng thái tốt hơn rõ rệt, trong khi Nottingham Forest vẫn cần thêm sự ổn định để thoát khỏi nhóm giữa và cuối bảng. Nhìn chung, Bournemouth là bên được đánh giá cao hơn để nối dài mạch thăng hoa, dù Nottingham Forest vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu chắc chắn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bournemouth · 2 thắng 3 hòa Nottingham Forest · 0 thắng Nottingham Forest 1 - 1 Bournemouth Hòa Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest BOU Bournemouth 5 - 0 Nottingham Forest BOU Nottingham Forest 1 - 1 Bournemouth Hòa Bournemouth 1 - 1 Nottingham Forest Hòa

Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất T B H B B 10 Trận 2-3-5 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 6 Everton 10 4 4 2 +2 16 T T B B H 7 Bournemouth 10 4 3 3 +2 15 T T T T B 8 Brentford 10 3 5 2 +5 14 B T H B H … 15 Fulham 10 2 4 4 -2 10 H H T T B 16 Nottingham Forest 10 2 3 5 -4 9 T B H B B 17 Coventry 10 3 0 7 -9 9 B T B B T …

Tình hình lực lượng Bournemouth ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury) ✚ J. Sanchez (Ankle Injury) Nottingham Forest ✚ N. Dominguez (Muscle Injury) ✚ C. Hudson-Odoi (Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ X. Schlager (Muscle Injury) ✚ N. Williams (Ankle Injury)