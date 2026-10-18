Trực tiếp Bournemouth vs Sunderland: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bournemouth vs Sunderland: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể18/10/2026 15:15

Bournemouth và Sunderland cùng ở nhóm cuối bảng, mỗi điểm lúc này đều rất quý cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau lúc 20h00 ngày 18/10/2026 tại Vitality Stadium.

Bournemouth0 - 0SunderlandHiệp 1 — phút 5'
  • 5'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bournemouth tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 20:05 18/10/2026

Đội hình chính thức
Bournemouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris
1
Đ. Petrović
15
A. Smith
5
J. Hill
14
António Silva
3
A. Truffert
12
T. Adams
10
R. Christie
37
Rayan
4
L. Cook
16
M. Tavernier
9
Evanilson
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
4
K. Danso
15
O. Alderete
17
Reinildo
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
32
T. Hume
28
E. Le Fée
11
C. Rigg
57
Timur Tuterov
Dự bị
Bournemouth
7 D. Brooks11 B. Doak21 A. Adli24 Juanlu Sánchez19 J. Kluivert18 B. Diakité6 J. Soler20 Di Gregorio30 Á. Rodríguez
Sunderland
19 H. Diarra29 Jules Ahoka39 M. Fofana10 N. Angulo7 C. Talbi6 D. Methalie13 O'Nien31 M. Ellborg50 J. Angulo
Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Bournemouth và Sunderland cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 20h00 ngày 18/10/2026 tại Vitality Stadium mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, vì vậy kết quả của trận này có thể đảo lại thứ tự trên bảng xếp hạng.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

Sunderland đang xếp hạng 18 với 4 điểm. Ngay phía dưới là Bournemouth, đứng hạng 19 với 3 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc gặp mang tính chất của một trận tranh điểm trực tiếp.

Cụ thể, nếu Bournemouth giành chiến thắng, họ sẽ có 6 điểm và vượt lên trên đối thủ. Ngược lại, nếu Sunderland thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới ra thành 4 điểm. Một trận hòa gần như giữ nguyên thế cân bằng hiện tại.

Phong độ: Bournemouth ổn định hơn ở chuỗi không thua

Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi trước đó để thua hai trận liên tiếp. Trước hai trận thua ấy, họ có một trận thắng và một trận hòa.

Sunderland cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Giống Bournemouth, họ thắng ở trận vừa qua, sau hai trận thua liên tiếp. Điểm khác biệt là Sunderland chưa có trận hòa nào trong chuỗi này, nên kết quả của họ thiên về hai thái cực.

Có thể thấy cả hai đội đều bước vào trận đấu với tâm lý được cải thiện nhờ chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định ở những trận trước đó cho thấy chưa đội nào thực sự tìm lại được sự chắc chắn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sunderland

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bournemouth thắng 1 trận, hòa 2 trận và Sunderland thắng 2 trận. Thống kê này cho thấy hai đội rất cân bằng, nhưng Sunderland nhỉnh hơn một chút về số trận thắng. Đáng chú ý, 2 trong 5 cuộc đối đầu kết thúc với tỷ lệ chia điểm, cho thấy khả năng một trận đấu giằng co là khá cao.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc cả hai đội đều đang cần điểm, trận đấu nhiều khả năng sẽ được tiếp cận thận trọng. Đội chủ nhà Bournemouth có lợi thế sân nhà trước khán giả của mình và áp lực phải thoát khỏi vị trí thứ 19. Họ cần tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất để chủ động kiểm soát nhịp độ.

Về phía Sunderland, đội đang cao hơn đối thủ một bậc trên bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ củng cố khoảng cách. Việc chuỗi 5 trận gần nhất có tới 3 trận thua cũng đặt ra yêu cầu phải giữ sự chặt chẽ ở khâu phòng ngự.

Trong một cuộc đua mà chênh lệch chỉ tính bằng một điểm, từng pha tranh chấp và từng sai sót nhỏ đều có thể quyết định kết cục. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để rời khỏi nhóm cuối bảng theo hướng tích cực.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội có phong độ gần nhau, vị trí sát nhau và cùng khát điểm số. Bournemouth có lợi thế sân nhà và cần chiến thắng để vượt đối thủ. Sunderland nhỉnh hơn về thế đối đầu gần đây và đang đứng cao hơn một bậc. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co và chỉ được phân định bởi những chi tiết nhỏ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bournemouth · 1 thắng2 hòaSunderland · 2 thắng
28/02/2026
Bournemouth
1 - 1
Sunderland
Hòa
29/11/2025
Sunderland
3 - 2
Bournemouth
SUN
29/04/2017
Sunderland
0 - 1
Bournemouth
BOU
05/11/2016
Bournemouth
1 - 2
Sunderland
SUN
23/01/2016
Sunderland
1 - 1
Bournemouth
Hòa
Bournemouth
5 trận gần nhất
TBBTH
6
Trận
0-3-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
13
Thủng lưới
Sunderland
5 trận gần nhất
TBBTB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
17Nottingham Forest6123-35BBTHH
18Sunderland6114-64BBBHT
19Bournemouth6033-63BBHHH
20Tottenham6033-63HBHHB
Tình hình lực lượng
Bournemouth
J. Araujo (Thigh Injury)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
V. Milosavljevic (Injury)
J. Araujo (Thigh Injury)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
A. Scott (Thigh Injury)
V. Milosavljevic (Injury)
Sunderland
D. Ballard (Muscle Injury)
T. Meunier (Muscle Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
W. Isidor (Injury)
D. Ballard (Muscle Injury)
T. Meunier (Muscle Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
W. Isidor (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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