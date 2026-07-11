TRỰC TIẾP Trực tiếp Bradford vs Marine: Đội hình xuất phát Đây là trận chung kết, thắng là vô địch. Bradford và Marine gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Valley Parade, nơi chỉ một đội giành ngôi vương.

Bradford vs Marine SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Bradford và Marine đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:32 07/11/2026

Đội hình chính thức Bradford Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Duff Marine Sơ đồ 4-3-3 · HLV Neil Young 21 J. McCracken 28 M. Pennington 15 A. Baldwin 5 M. Gillesphey 19 K. Jackson 22 Kieran Morgan 6 C. Connolly 3 I. Touray 8 A. Phillips 23 B. Pointon 25 N. Powell 1 McIntyre 2 Issac Abankwah 6 Declan Drysdale 21 Josh Wardle 3 J. Doyle 22 Ben Darby 4 Whelan 26 Raiky 7 Finlay Sinclair-Smith 9 G. Newell 17 C. Jolley Dự bị Bradford 11 S. Humphrys 1 C. Dawson 32 G. Lapslie 14 H. Matthews 27 O'Keeffe 16 George Christopher John Pratt 24 W. Swan 2 R. Welch Marine Dos Santos 20 Harry Huby 19 George Kattah 14 Lawless 11 C. McAleny 30 James Potter 29 Cole Simms 23 Timmins 28 Whittingham Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Bradford và Marine bước vào trận chung kết với một luật chơi duy nhất: thắng là vô địch, thua là trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại sân Valley Parade. Ở loại trực tiếp này, không có cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, nên mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

Một trận đấu, một ngôi vương

Chung kết là loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp và đăng quang, đội thua bị loại. Vì vậy, kết quả của 90 phút này quan trọng hơn bất kỳ chuỗi phong độ nào trước đó. Áp lực sẽ đè lên cả hai đội, và khả năng giữ bình tĩnh ở những thời điểm then chốt có thể quyết định người nâng cúp.

Bradford: ổn định nhưng vừa chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Bradford thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua duy nhất đến ở lần ra sân gần đây nhất, trước đó đội có chuỗi ba trận không thua gồm một trận thắng và hai trận hòa. Chuỗi này cho thấy Bradford có độ bền bỉ tốt, dù họ chưa muốn mang dư âm của trận thua gần nhất vào chung kết.

Hai trận hòa liên tiếp cũng gợi ý một đội bóng khó bị đánh bại nhưng đôi khi chưa đủ sắc bén để khép lại trận đấu. Với một trận chung kết, khả năng chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng sẽ là điểm cần chú ý.

Marine: đi vào chung kết với hai trận thua liền

Phong độ của Marine có phần đáng lo hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó hai trận thua đến ở hai lần ra sân gần đây nhất. Hai chiến thắng cách đây xa hơn từng mang lại nền tảng tích cực, nhưng đà đi xuống ở thời điểm hiện tại là điều Marine cần sớm chặn lại.

Dù vậy, chung kết thường là sân chơi của tinh thần. Một đội đang gặp khó khăn vẫn có thể bùng nổ khi mục tiêu chỉ còn là một trận đấu duy nhất.

Điểm then chốt của trận chung kết

Nhìn vào chuỗi phong độ, Bradford có nhỉnh hơn về sự ổn định với số trận thắng bằng Marine nhưng ít trận thua hơn. Tuy nhiên, trận thua gần nhất khiến họ chưa thể xem là đang ở đà đi lên. Ngược lại, Marine phải thoát khỏi mạch hai trận thua liền để cạnh tranh ngang ngửa.

Khởi đầu trận đấu: đội nào kiểm soát được áp lực sớm sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Kỷ luật phòng ngự: ở loại trực tiếp, một sai lầm nhỏ có thể quyết định cả trận.

Bản lĩnh ở giai đoạn cuối trận: những tình huống then chốt thường nghiêng về đội giữ được sự tập trung lâu hơn.

Nhận định

Hai đội chưa thể hiện sự vượt trội rõ rệt về phong độ, nên đây hứa hẹn là một trận đấu giằng co và căng thẳng. Bradford có chuỗi kết quả ổn định hơn một chút, trong khi Marine cần một phản ứng mạnh để lấy lại niềm tin. Với một trận chung kết mà thắng là vô địch, nhiều khả năng đội nào chơi chắc chắn và tận dụng tốt khoảnh khắc quyết định sẽ là người đứng trên bục cao nhất tại Valley Parade.

Bradford 5 trận gần nhất B T H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Marine 5 trận gần nhất B B H T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới