Trực tiếp Bradford vs Peterborough: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bradford vs Peterborough: Đội hình xuất phát

Văn Thể27/10/2026 21:48

Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford tiếp Peterborough trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, thuộc vòng 1/8.

BradfordvsPeterboroughSẮP BẮT ĐẦU • 02:45
  • 02:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Bradford và Peterborough đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:17 28/10/2026

Đội hình chính thức
Bradford
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Duff
Peterborough
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robert William Savage
21
J. McCracken
28
M. Pennington
2
R. Welch
5
M. Gillesphey
27
O'Keeffe
10
A. Sarcevic
6
C. Connolly
3
I. Touray
32
G. Lapslie
23
B. Pointon
9
J. Beesley
1
A. Bass
2
C. Johnston
18
Lucca Mendonça
12
Joshua Feeney
14
Harley Mills
45
Harry Ashfield
8
B. Khela
11
O. Edwards
10
Ethan Williams
17
Vernon Masara
27
D. Ormerod
Dự bị
Bradford
15 A. Baldwin20 Henry Cartwright1 C. Dawson19 K. Jackson14 H. Matthews22 Kieran Morgan8 A. Phillips16 George Christopher John Pratt24 W. Swan
Peterborough
21 P. Sykut19 Bolu Shofowoke4 L. Kelly7 Harrison Jones28 M. Garbett24 Declan Firth33 James Dornelly23 C. Andeng Ndi3 E. Weir
Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026

Ở vòng 1/8, mọi tính toán đều đơn giản: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford và Peterborough gặp nhau trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, và chỉ một đội còn cơ hội đi tiếp.

Bradford giữ mạch bất bại nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

Trong 5 trận gần nhất, Bradford chưa nếm mùi thất bại: thắng 2 trận và hòa 3 trận. Đội chủ nhà vừa có hai trận hòa liên tiếp, trước đó là một trận thắng, một trận hòa và một trận thắng nữa.

Chuỗi bất bại cho thấy Bradford có sự chắc chắn. Tuy nhiên, việc để trận đấu kết thúc với tỷ lệ hòa cao cũng cho thấy họ chưa luôn tận dụng được thế trận để giành trọn ba điểm. Ở một trận loại trực tiếp, chi tiết này có thể quyết định cục diện.

Peterborough có nhiều biến động hơn

Peterborough cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng phong độ thiếu ổn định hơn: hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận hòa và một trận thua liên tiếp xuất hiện ở ba trận mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn.

Nói cách khác, đội khách đang trải qua giai đoạn chững lại so với đầu chuỗi trận. Họ cần tìm lại hiệu quả nếu muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Bradford

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bradford thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Peterborough chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế về mặt tâm lý cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc đối đầu này.

Dù vậy, lịch sử chỉ có giá trị tham khảo. Trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi sự tập trung và khả năng nắm bắt cơ hội trong những thời điểm then chốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Bradford, thử thách là biến sự ổn định thành chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm. Việc thi đấu trên sân Valley Parade giúp họ có thêm điều kiện để chủ động tổ chức lối chơi.

Với Peterborough, bài toán là chấm dứt chuỗi trận không thắng và phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp gần đây. Một khi đã bị loại, đội bóng không còn cơ hội sửa sai, nên sự thận trọng ở khâu phòng ngự sẽ rất quan trọng.

Nhận định

Xét phong độ và lịch sử đối đầu, Bradford có nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận bất bại và thế trội trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Peterborough vẫn có hai chiến thắng trong 5 trận gần đây và không có gì để mất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.

Đội nào xử lý tốt áp lực của một trận loại trực tiếp sẽ giành vé đi tiếp, còn đội còn lại phải dừng bước.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bradford · 3 thắng2 hòaPeterborough · 0 thắng
15/08/2026
Bradford
2 - 0
Peterborough
BRA
14/02/2026
Bradford
2 - 0
Peterborough
BRA
23/08/2025
Peterborough
1 - 1
Bradford
Hòa
09/03/2019
Bradford
3 - 1
Peterborough
BRA
12/12/2018
Bradford
8 - 8
Peterborough
Hòa
Bradford
5 trận gần nhất
HHTHT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Peterborough
5 trận gần nhất
HBHTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
10
Ghi (TB 3.3)
4
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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