TRỰC TIẾP Trực tiếp Bradford vs Peterborough: Trận đấu đang diễn ra Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford tiếp Peterborough trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, thuộc vòng 1/8.

Bradford 0 - 0 Peterborough Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

5' Thẻ vàng Phút 5': Macauley Gillesphey (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Bradford tiếp đón Peterborough.

Cập nhật lúc 02:55 28/10/2026

Đội hình chính thức Bradford Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Duff Peterborough Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robert William Savage 21 J. McCracken 28 M. Pennington 2 R. Welch 5 M. Gillesphey 27 O'Keeffe 10 A. Sarcevic 6 C. Connolly 3 I. Touray 32 G. Lapslie 23 B. Pointon 9 J. Beesley 1 A. Bass 2 C. Johnston 18 Lucca Mendonça 12 Joshua Feeney 14 Harley Mills 45 Harry Ashfield 8 B. Khela 11 O. Edwards 10 Ethan Williams 17 Vernon Masara 27 D. Ormerod Dự bị Bradford 15 A. Baldwin 20 Henry Cartwright 1 C. Dawson 19 K. Jackson 14 H. Matthews 22 Kieran Morgan 8 A. Phillips 16 George Christopher John Pratt 24 W. Swan Peterborough 21 P. Sykut 19 Bolu Shofowoke 4 L. Kelly 7 Harrison Jones 28 M. Garbett 24 Declan Firth 33 James Dornelly 23 C. Andeng Ndi 3 E. Weir Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026

Ở vòng 1/8, mọi tính toán đều đơn giản: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford và Peterborough gặp nhau trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, và chỉ một đội còn cơ hội đi tiếp.

Bradford giữ mạch bất bại nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

Trong 5 trận gần nhất, Bradford chưa nếm mùi thất bại: thắng 2 trận và hòa 3 trận. Đội chủ nhà vừa có hai trận hòa liên tiếp, trước đó là một trận thắng, một trận hòa và một trận thắng nữa.

Chuỗi bất bại cho thấy Bradford có sự chắc chắn. Tuy nhiên, việc để trận đấu kết thúc với tỷ lệ hòa cao cũng cho thấy họ chưa luôn tận dụng được thế trận để giành trọn ba điểm. Ở một trận loại trực tiếp, chi tiết này có thể quyết định cục diện.

Peterborough có nhiều biến động hơn

Peterborough cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng phong độ thiếu ổn định hơn: hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận hòa và một trận thua liên tiếp xuất hiện ở ba trận mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn.

Nói cách khác, đội khách đang trải qua giai đoạn chững lại so với đầu chuỗi trận. Họ cần tìm lại hiệu quả nếu muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Bradford

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bradford thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Peterborough chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế về mặt tâm lý cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc đối đầu này.

Dù vậy, lịch sử chỉ có giá trị tham khảo. Trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi sự tập trung và khả năng nắm bắt cơ hội trong những thời điểm then chốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Bradford, thử thách là biến sự ổn định thành chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm. Việc thi đấu trên sân Valley Parade giúp họ có thêm điều kiện để chủ động tổ chức lối chơi.

Với Peterborough, bài toán là chấm dứt chuỗi trận không thắng và phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp gần đây. Một khi đã bị loại, đội bóng không còn cơ hội sửa sai, nên sự thận trọng ở khâu phòng ngự sẽ rất quan trọng.

Nhận định

Xét phong độ và lịch sử đối đầu, Bradford có nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận bất bại và thế trội trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Peterborough vẫn có hai chiến thắng trong 5 trận gần đây và không có gì để mất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.

Đội nào xử lý tốt áp lực của một trận loại trực tiếp sẽ giành vé đi tiếp, còn đội còn lại phải dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bradford · 3 thắng 2 hòa Peterborough · 0 thắng Bradford 2 - 0 Peterborough BRA Bradford 2 - 0 Peterborough BRA Peterborough 1 - 1 Bradford Hòa Bradford 3 - 1 Peterborough BRA Bradford 8 - 8 Peterborough Hòa

Bradford 5 trận gần nhất H H T H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Peterborough 5 trận gần nhất H B H T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới