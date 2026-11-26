TRỰC TIẾP Trực tiếp Brann vs Aarhus: Aarhus nhân đôi cách biệt Brann và Aarhus cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: chủ nhà thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Brann Stadion.

Brann 0 - 2 Aarhus Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brann 0 - 2 Aarhus.

39' BÀN THẮNG! Aarhus (0-2) Phút 39': Daniel Leo Gretarsson (Aarhus) lập công (kiến tạo: Kristian Arnstad). Tỷ số: 0 - 2.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brann 56% - 44% Aarhus, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 0.

25' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 58% - 42% Aarhus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! Aarhus (0-1) Phút 25': Tobias Bech Kristensen (Aarhus) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Aarhus ép sân Cầm bóng: Brann 40% - 60% Aarhus, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Brann tiếp đón Aarhus.

Cập nhật lúc 01:29 27/11/2026

Đội hình chính thức Brann Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Horneland Aarhus Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Poulsen 1 M. Dyngeland 2 L. Cornic 3 F. Knudsen 21 N. Kasanwirjo 17 J. Soltvedt 10 K. Ingason 25 Jensen Wassberg 15 J. Torsvik 14 U. Mathisen 29 N. Holm 9 N. Castro 21 Hedenstad Christiansen 14 T. Mølgaard 25 C. Rösler 3 D. Grétarsson 26 J. Andersen 10 Kristian Fredrik Malt Arnstad 4 M. Knudsen 11 G. Links 18 C. McCowatt 27 S. Tchamche 31 T. Bech Dự bị Brann 20 V. Dragsnes 16 K. Eriksen 11 B. Finne 43 B. Haugen 36 Håkon Melås Hellesøy 39 J. Lægreid 22 S. Magnússon 41 Andreas Wilhelmsen 37 S. Vindenes Aarhus 28 J. Bogere 7 M. Solbakken 6 N. Poulsen 19 E. Kahl 8 S. Jørgensen 16 J. Jønsson 1 J. Hansen 39 Frederik Emmery 29 R. Carstensen Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Brann Thống kê Aarhus 56% Kiểm soát bóng 44% 4 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 9 1 Thủ môn cứu thua 0

Brann và Aarhus đều đang có phong độ cao trước trận đấu lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Brann Stadion. Chủ nhà chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 trận gần đây. Vì vậy, cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt.

Brann: bất bại trong 5 trận gần nhất

Brann đang giữ mạch trận ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là hai trận hòa liên tiếp, trước khi đội bóng có hai chiến thắng ở những trận cũ hơn.

Trên bảng xếp hạng, Brann đứng thứ 6 với 7 điểm. Việc không thua trận nào cho thấy đội có sự chắc chắn, và lợi thế sân nhà sẽ giúp họ thêm tự tin khi tiếp đón Aarhus.

Aarhus: chuỗi thắng gần đây và vị trí chưa tương xứng

Aarhus cũng đang có phong độ tốt. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ thắng hai trận mới nhất. Đây là tín hiệu tích cực với một đội bóng cần giữ nhịp trước chuyến làm khách.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng của Aarhus chưa phản ánh phong độ ấy. Họ đứng thứ 24 với 2 điểm, thấp hơn Brann 18 bậc và kém 5 điểm. Khoảng cách này cho thấy Aarhus vẫn đang tìm cách biến phong độ tốt thành thứ hạng cao hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều có đà tốt, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự tập trung và khả năng giữ nhịp độ trận đấu. Brann có lợi thế sân nhà và hơn về thứ hạng lẫn điểm số. Ngược lại, Aarhus có mạch thắng gần nhất rõ ràng hơn, khi thắng cả hai trận vừa qua.

Ở trận này, đội nào hạn chế được sai sót ở các tình huống then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Brann nhỉnh hơn một chút nhờ sân nhà, thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất và thứ hạng cao hơn nhiều. Dù vậy, Aarhus không phải đối thủ dễ bước qua với chuỗi hai trận thắng liên tiếp. Đây là trận đấu của hai đội vào phom, và diễn biến có thể nghiêng về bên giữ được sự bình tĩnh tốt hơn.

Brann 5 trận gần nhất T H H T T 9 Trận 5-3-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 12 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất T T H B T 3 Trận 0-2-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 5 Brighton 3 2 1 0 +5 7 T H T 6 Brann 3 2 1 0 +4 7 H T T 7 FC Copenhagen 3 2 1 0 +4 7 T H T 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 23 FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2 H H B 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại