TRỰC TIẾP Trực tiếp Brann vs Apollon Limassol: Apollon Limassol mở tỷ số Brann đối đầu Apollon Limassol tại Brann Stadion trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, với lợi thế phong độ gần đây nghiêng về đội khách.

Brann 0 - 1 Apollon Limassol Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brann 0 - 1 Apollon Limassol.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brann 50% - 50% Apollon Limassol, phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 5 - 2.

22' BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-1) Phút 22': A. Ozbolt (Apollon Limassol) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brann 0% - 0% Apollon Limassol, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 4 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Brann tiếp đón Apollon Limassol.

Cập nhật lúc 00:27 06/08/2026

Đội hình chính thức Brann Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland Apollon Limassol Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada 1 Mathias Dyngeland 21 Denzel De Roeve 3 Fredrik Pallesen Knudsen 23 Thore Pedersen 17 Joachim Soltvedt 10 Kristall Máni Ingason 18 Jacob Lungi Sørensen 19 Eggert Aron Guðmundsson 16 Kristian Eriksen 29 Noah Jean Holm 9 Niklas Castro 22 Philipp Kühn 76 Bruno Gaspar 37 Leonidas Konomis 44 Josef Kvida 14 Giorgos Malekkidis 5 Morgan Brown 27 Gaetan Weissbeck 77 Ivan Ljubić 30 Dani Escriche 9 Alen Ožbolt 23 Brandon Thomas Dự bị Brann 12 Simen Vidtun Nilsen 36 Håkon Melås Hellesøy 6 Cheick Mbacke Diop 20 Vetle Dragsnes 25 Niklas Jensen Wassberg 32 Markus Haaland 11 Bård Finne 22 Sævar Atli Magnússon 26 Rabbi Matondo Apollon Limassol 41 Peter Leeuwenburgh 4 Emanuel Aiwu 19 Nearchos Zinonos 26 Antreas Shikkis 38 Konstantinos Balogiannis 10 Garry Rodrigues 11 Evangelos Andreou 18 Andreas Athanasiou 20 Danilo Špoljarić Cập nhật đội hình lúc 23:34 05/08/2026

Brann Thống kê Apollon Limassol 50% Kiểm soát bóng 50% 0 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Brann sẽ tiếp đón Apollon Limassol tại Brann Stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 06/08/2026.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội có sự khác biệt nhất định về kết quả gần đây. Brann đang có một trận thắng và một trận hòa, trong khi Apollon Limassol toàn thắng ở hai trận gần nhất được thống kê.

Phong độ tạo ra khác biệt

Brann bước vào trận đấu với chuỗi kết quả gồm một trận hòa và một trận thắng, tính từ trận gần nhất đến trận cũ hơn. Mẫu phong độ này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối, dù vẫn có dấu hiệu tích cực khi kết quả gần nhất là một chiến thắng.

Trong khi đó, Apollon Limassol có hai trận thắng liên tiếp trong phần thống kê được cung cấp. Đội khách vì thế sở hữu điểm tựa tâm lý tốt hơn trước chuyến làm khách tại Brann Stadion. Tuy nhiên, khoảng thời gian phong độ được thống kê khá ngắn, nên chưa đủ cơ sở để xem đây là ưu thế mang tính quyết định cho toàn bộ trận đấu.

Cuộc đấu tại Brann Stadion

Brann có lợi thế sân nhà, yếu tố có thể giúp đội bóng này nhập cuộc chủ động hơn và tìm cách kiểm soát thế trận. Sau trận thắng gần nhất, Brann có cơ sở để duy trì cách tiếp cận tích cực, thay vì chỉ tập trung vào việc hạn chế sức tấn công của đối thủ.

Apollon Limassol sẽ hướng tới việc kéo dài mạch thắng bằng sự tự tin đang có. Hai chiến thắng liên tiếp giúp đội khách bước vào trận đấu với trạng thái thuận lợi, nhưng thi đấu trên sân đối phương sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng duy trì cự ly đội hình và xử lý sức ép.

Điểm then chốt chiến thuật

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách mỗi bên chuyển hóa phong độ gần đây thành thế trận thực tế.

Brann cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép đủ lớn, đồng thời tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co. Ngược lại, Apollon Limassol có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp để chơi chặt chẽ và chờ thời điểm khai thác những khoảng trống do đội chủ nhà tạo ra.

Đặc biệt, diễn biến đầu trận có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện. Nếu Brann kiểm soát được nhịp độ, đội chủ nhà sẽ có điều kiện phát huy lợi thế tại Brann Stadion. Nếu Apollon Limassol đứng vững trước sức ép ban đầu, sự ổn định trong kết quả gần đây có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Nhận định trận đấu

Brann có lợi thế sân nhà và vừa giành chiến thắng, nhưng Apollon Limassol sở hữu chuỗi phong độ tốt hơn với hai trận thắng liên tiếp. Vì thế, trận đấu được dự báo sẽ là màn so tài cân bằng, trong đó khả năng kiểm soát thế trận của Brann sẽ đối đầu với sự tự tin của đội khách.

Nhìn chung, chưa có đủ dữ liệu để khẳng định một bên sẽ áp đảo. Brann có cơ sở hướng tới một màn trình diễn chủ động tại Brann Stadion, còn Apollon Limassol bước vào trận với nền tảng kết quả gần đây tích cực hơn. Cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được sự bình tĩnh và tận dụng tốt thời điểm tạo ra khác biệt.

Brann 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới Apollon Limassol 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 0 Thủng lưới