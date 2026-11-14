TRỰC TIẾP Trực tiếp Brazil U20 vs Peru U20: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Peru U20 phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trước Brazil U20 đang thắng cả 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 14/11/2026.

Brazil U20 0 - 0 Peru U20 Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Brazil U20 tiếp đón Peru U20.

Cập nhật lúc 06:52 14/11/2026

Peru U20 phải chặn đà sa sút khi gặp Brazil U20 lúc 06:00 ngày 14/11/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 2 trận, thua 3 trận và chưa có chiến thắng nào. Đối thủ của họ lại đang ở trạng thái hoàn toàn trái ngược.

Brazil U20 mang theo mạch thắng trọn vẹn

Brazil U20 bước vào trận đấu với phong độ gần như hoàn hảo: thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang duy trì sự ổn định và niềm tin rất lớn.

Với 5 chiến thắng liên tiếp, Brazil U20 có lợi thế tâm lý rõ rệt. Họ không cần thay đổi nhiều, chỉ cần giữ nhịp độ đã giúp mình thắng suốt thời gian qua.

Peru U20 tìm lối thoát khỏi chuỗi không thắng

Ở chiều ngược lại, Peru U20 đang trải qua giai đoạn khó khăn. Hai trận hòa xen với ba trận thua khiến đội khách chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, tín hiệu nhỏ cho thấy đội bóng chưa hoàn toàn gục ngã.

Chính vì vậy, trận gặp Brazil U20 là cơ hội để Peru U20 chặn đà đi xuống. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang thăng hoa sẽ giúp họ lấy lại tinh thần sau chuỗi trận thiếu vắng niềm vui.

Lần gặp gần nhất nghiêng về Brazil U20

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây, và Brazil U20 giành chiến thắng. Peru U20 chưa thắng trong lần chạm trán đó. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng cộng với phong độ hiện tại, nó càng củng cố thế thượng phong của đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Brazil U20, thách thức lớn nhất là giữ sự tập trung và duy trì mạch thắng. Khi mọi thứ đang vận hành tốt, việc chủ quan có thể là rủi ro duy nhất.

Với Peru U20, điều quan trọng là giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận và tránh để áp lực từ chuỗi kết quả kém đè nặng. Một khởi đầu vững vàng sẽ giúp đội khách giữ trận đấu trong tầm kiểm soát lâu hơn.

Nhận định

Xét về phong độ, Brazil U20 được đánh giá cao hơn khi đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Peru U20 chưa thắng trận nào trong 5 lần gần nhất. Tuy nhiên, đội khách có động lực rất lớn để tạo bất ngờ và chấm dứt giai đoạn sa sút. Một trận đấu đáng chú ý giữa đội đang lên và đội cần được giải tỏa áp lực.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Brazil U20 · 1 thắng 0 hòa Peru U20 · 0 thắng Peru U20 0 - 3 Brazil U20 BU

Brazil U20 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 8-0-0 T-H-B 21 Ghi (TB 2.6) 3 Thủng lưới Peru U20 5 trận gần nhất H B H B B 4 Trận 0-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới