Trực tiếp Brentford vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Brentford vs Nottingham Forest: Đội hình xuất phát

Văn Thể31/10/2026 17:15

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 6 với 11 điểm. Họ tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 tại Gtech Community Stadium.

BrentfordvsNottingham ForestSẮP BẮT ĐẦU • 22:00
  • 22:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Brentford và Nottingham Forest đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:32 31/10/2026

Đội hình chính thức
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
Nottingham Forest
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
4
van den Berg
20
K. Ajer
23
Lewis-Potter
18
M. Sangaré
27
V. Janelt
11
D. Ouattara
8
M. Jensen
7
K. Schade
9
Thiago
26
M. Sels
23
Jair
31
N. Milenković
5
Murillo
34
O. Aina
24
J. McAtee
21
X. Schlager
3
N. Williams
10
Gibbs-White
14
D. Ndoye
19
L. Delap
Dự bị
Brentford
12 Valdimarsson2 A. Hickey22 N. Collins25 E. Diouf44 Jannik Schuster24 M. Damsgaard19 J. Anthony13 C. Wilson39 Gustavo Gomes
Nottingham Forest
15 A. Kalimuendo9 C. Wood7 Hudson-Odoi22 R. Yates6 I. Sangaré27 D. Muñoz25 L. Netz2 O. Diomande12 John
Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 11 điểm. Trận tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 trên sân Gtech Community Stadium là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Với Nottingham Forest, đây là dịp để tìm lại nhịp thắng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Brentford giữ vị trí cao dù phong độ thiếu ổn định

Brentford đang đứng thứ 6 với 11 điểm, một vị trí đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của đội chưa thực sự ổn định: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Trận thắng gần đây nhất của Brentford nằm ở cuối chuỗi 5 trận, trong khi các kết quả sau đó đan xen giữa hòa và thua. Đội chủ nhà vì thế cần thêm sự đều đặn nếu muốn duy trì khoảng cách với nhóm phía sau.

Nottingham Forest cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Nottingham Forest đang xếp thứ 18 với 6 điểm, kém Brentford 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Đáng chú ý, Nottingham Forest đã thua 3 trong 4 trận gần nhất sau khi có một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này. Đội khách đang cần một kết quả tích cực để cải thiện tâm lý.

Thế đối đầu nghiêng về Nottingham Forest

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nottingham Forest thắng 3 trận, Brentford thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế cân bằng này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có kết quả rõ ràng.

Dù vậy, Brentford có lợi thế sân nhà và đang ở vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cuộc gặp này thêm phần khó đoán.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 12 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy Brentford có thành tích tốt hơn ở đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa phản ánh hết vị thế đó. Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, Brentford có cơ sở để bám sát nhóm đầu.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest có lịch sử đối đầu khả quan trong 5 lần gần nhất và chỉ cần một kết quả tốt để thay đổi bầu không khí. Chuỗi phong độ nghèo nàn là thách thức lớn nhất của đội khách khi làm khách tại Gtech Community Stadium.

Nhận định

Brentford nhỉnh hơn về vị trí, số điểm và lợi thế sân nhà. Nottingham Forest lại có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gần nhất. Với phong độ chưa ổn định của cả hai, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, và Brentford vẫn là bên có động lực lớn hơn để giữ chỗ trong cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Brentford · 2 thắng0 hòaNottingham Forest · 3 thắng
25/01/2026
Brentford
0 - 2
Nottingham Forest
NF
17/08/2025
Nottingham Forest
3 - 1
Brentford
NF
02/05/2025
Nottingham Forest
0 - 2
Brentford
BRE
21/12/2024
Brentford
0 - 2
Nottingham Forest
NF
21/01/2024
Brentford
3 - 2
Nottingham Forest
BRE
Brentford
5 trận gần nhất
BHBHT
8
Trận
2-5-1
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
9
Thủng lưới
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
HBBBT
8
Trận
1-3-4
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton8512+1616BTTTT
5Chelsea8413+213BTTBH
6Brentford8251+511HBHTH
7Leeds8251+311HHBHT
17Crystal Palace8215-107BBTHB
18Nottingham Forest8134-46HBBBT
19Coventry8206-96BBTTB
Tình hình lực lượng
Brentford
F. Carvalho (Injury)
K. Furo (Surgery)
R. Henry (Hip Injury)
Y. Yarmolyuk (Red Card)
J. Dasilva (Muscle Injury)
A. Milambo (Knock)
F. Carvalho (Injury)
K. Furo (Surgery)
Nottingham Forest
Igor Jesus (Calf Injury)
D. Ndoye (Muscle Injury)
N. Savona (Knee Injury)
N. Dominguez (Muscle Injury)
Igor Jesus (Calf Injury)
D. Ndoye (Muscle Injury)
N. Savona (Knee Injury)
N. Dominguez (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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