Trực tiếp Brentford vs Nottingham Forest: Hiệp 2 bắt đầu, Brentford dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Brentford vs Nottingham Forest: Hiệp 2 bắt đầu, Brentford dẫn 1-0
Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 6 với 11 điểm. Họ tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 tại Gtech Community Stadium.
- 77'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Brentford 1 - 0 Nottingham Forest.
- 77'Nottingham Forest ép sân
Cầm bóng: Brentford 43% - 57% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 12.
- 76'BÀN THẮNG! Brentford (2-0)
Phút 76': Igor Thiago (Brentford) lập công. Tỷ số: 2 - 0.
- 72'Thay người
Phút 72' (Brentford): Jaidon Anthony vào sân thay Dango Ouattara.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Michael Kayode (Brentford) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 65'Nottingham Forest ép sân
Cầm bóng: Brentford 43% - 57% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8.
- 65'Thay người
Phút 65' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Liam Delap.
- 65'Thay người
Phút 65' (Nottingham Forest): Arnaud Kalimuendo vào sân thay Dan Ndoye.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Daniel Muñoz (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Mathias Jensen.
- 62'Thay người
Phút 62' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Mamadou Sangare.
- 51'Nottingham Forest ép sân
Cầm bóng: Brentford 47% - 53% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Nottingham Forest): Daniel Muñoz vào sân thay Ola Aina.
- 45'Thay người
Phút 45' (Nottingham Forest): Ryan Yates vào sân thay Xaver Schlager.
- 39'Nottingham Forest ép sân
Cầm bóng: Brentford 48% - 52% Nottingham Forest, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 6.
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Nikola Milenković (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).
- 30'BÀN THẮNG! Brentford (1-0)
Phút 30': Nikola Milenković (Nottingham Forest) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 26'Nottingham Forest ép sân
Cầm bóng: Brentford 48% - 52% Nottingham Forest, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Brentford 49% - 51% Nottingham Forest, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Brentford tiếp đón Nottingham Forest.
Cập nhật lúc 23:33 31/10/2026
Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 11 điểm. Trận tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 trên sân Gtech Community Stadium là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Với Nottingham Forest, đây là dịp để tìm lại nhịp thắng ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Brentford giữ vị trí cao dù phong độ thiếu ổn định
Brentford đang đứng thứ 6 với 11 điểm, một vị trí đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của đội chưa thực sự ổn định: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.
Trận thắng gần đây nhất của Brentford nằm ở cuối chuỗi 5 trận, trong khi các kết quả sau đó đan xen giữa hòa và thua. Đội chủ nhà vì thế cần thêm sự đều đặn nếu muốn duy trì khoảng cách với nhóm phía sau.
Nottingham Forest cần tìm lại cảm giác chiến thắng
Nottingham Forest đang xếp thứ 18 với 6 điểm, kém Brentford 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.
Đáng chú ý, Nottingham Forest đã thua 3 trong 4 trận gần nhất sau khi có một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này. Đội khách đang cần một kết quả tích cực để cải thiện tâm lý.
Thế đối đầu nghiêng về Nottingham Forest
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nottingham Forest thắng 3 trận, Brentford thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế cân bằng này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có kết quả rõ ràng.
Dù vậy, Brentford có lợi thế sân nhà và đang ở vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cuộc gặp này thêm phần khó đoán.
Điểm then chốt của trận đấu
Khoảng cách 12 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy Brentford có thành tích tốt hơn ở đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa phản ánh hết vị thế đó. Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, Brentford có cơ sở để bám sát nhóm đầu.
Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest có lịch sử đối đầu khả quan trong 5 lần gần nhất và chỉ cần một kết quả tốt để thay đổi bầu không khí. Chuỗi phong độ nghèo nàn là thách thức lớn nhất của đội khách khi làm khách tại Gtech Community Stadium.
Nhận định
Brentford nhỉnh hơn về vị trí, số điểm và lợi thế sân nhà. Nottingham Forest lại có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gần nhất. Với phong độ chưa ổn định của cả hai, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, và Brentford vẫn là bên có động lực lớn hơn để giữ chỗ trong cuộc đua tốp đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)