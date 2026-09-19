TRỰC TIẾP Trực tiếp Brighton vs Arsenal: Brighton mở tỷ số Cuộc đối đầu tại American Express Stadium hứa hẹn kịch tính khi Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng chạm trán Brighton có phong độ cao trên sân nhà ngày 19/09.

Brighton 1 - 0 Arsenal Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brighton 1 - 0 Arsenal.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brighton 44% - 56% Arsenal, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Charalampos Kostoulas (Brighton) nhận thẻ vàng (Dissent).

31' BÀN THẮNG! Brighton (1-0) Phút 31': Pascal Groß (Brighton) lập công (kiến tạo: Charalampos Kostoulas). Tỷ số: 1 - 0.

25' Arsenal ép sân Cầm bóng: Brighton 34% - 66% Arsenal, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 1.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Brighton 40% - 60% Arsenal, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Brighton tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 21:44 19/09/2026

Đội hình chính thức Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta 1 B. Verbruggen 24 F. Kadıoğlu 44 L. Vušković 4 P. Struijk 21 O. Boscagli 14 José María Andrés Baixauli 26 Y. Ayari 25 D. Gómez 13 P. Groß 29 M. De Cuyper 19 C. Kostoulas 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 41 D. Rice 39 Bruno Guimarães 7 B. Saka 8 M. Ødegaard 17 C. Tzolis 29 K. Havertz Dự bị Brighton 12 P. David 35 M. Yalcouyé 33 O'Riley 15 I. Osman 10 G. Rutter 30 M. Svoboda 20 Costinha 3 J. Hadjam 23 J. Steele Arsenal 13 Kepa 5 P. Hincapié 49 Lewis-Skelly 10 E. Eze 23 Mikel Merino 36 Martín Zubimendi 56 M. Dowman 14 V. Gyökeres 20 N. Madueke Cập nhật đội hình lúc 20:34 19/09/2026

Brighton Thống kê Arsenal 44% Kiểm soát bóng 56% 5 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 7 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc so tài giữa Brighton và Arsenal lúc 21h00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động American Express Stadium là tâm điểm chú ý khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao. Đội khách Arsenal hành quân đến phương nam với sự tự tin lớn nhờ chuỗi thành tích xuất sắc, trong khi chủ nhà Brighton cũng cho thấy sự thăng hoa để sẵn sàng tạo nên thế trận sòng phẳng.

Phong độ thăng hoa của hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, Arsenal đang duy trì sự hoàn hảo về mặt kết quả thi đấu. Đại diện thành London toàn thắng cả 4 trận đấu gần nhất, thu về trọn vẹn những điểm số tối đa. Sự ổn định và khả năng duy trì nhịp điệu thi đấu xuyên suốt giúp các cầu thủ Arsenal đạt trạng thái hưng phấn cao độ trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Brighton cũng đang có màn trình diễn đầy thuyết phục. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận đúng 1 thất bại. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất của Brighton đã khép lại với niềm vui trọn vẹn bằng một thắng lợi, qua đó khẳng định sự ổn định và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trên sân nhà.

Tương quan bảng xếp hạng và điểm số

Nhờ chuỗi trận toàn thắng rực rỡ, Arsenal hiện đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối. Đội bóng thành London thể hiện vị thế của một tập thể dẫn đầu với sức mạnh đồng đều trên mọi tuyến và sự tập trung cao độ qua từng lượt trận.

Trong khi đó, Brighton cũng không hề kém cạnh khi có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân American Express Stadium hiện đứng thứ 6 với 7 điểm giành được. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, phản ánh sự cạnh tranh gắt gao cũng như nỗ lực đáng ghi nhận của Brighton kể từ đầu mùa giải đến nay.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Arsenal đang nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Arsenal giành chiến thắng 3 trận và để hòa 2 trận, chưa để đối phương vượt qua lần nào. Con số này cho thấy đội khách thường biết cách kiểm soát cục diện khi đối đầu với đại diện vùng bờ biển phía nam.

Ngược lại, Brighton chưa có được chiến thắng nào trong 5 lần gần nhất đối đầu với đối thủ này, khi chỉ giành được 2 kết quả hòa và nhận 3 thất bại. Tuy nhiên, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại American Express Stadium sẽ là động lực lớn để họ hướng tới việc phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trong quá khứ.

Nhận định thế trận chuyên môn

Với vị thế của đội đang nắm giữ ngôi đầu và có phong độ toàn thắng, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu tiên. Bản lĩnh cùng sự vượt trội trong các lần đối đầu gần đây là điểm tựa lớn cho đại diện London.

Dẫu vậy, Brighton với lợi thế địa lợi và trạng thái thi đấu vào phom chắc chắn sẽ không dễ dàng lùi sâu chịu trận. Đội chủ nhà sở hữu sự hưng phấn sau trận thắng vừa qua, hứa hẹn sẽ tạo ra thế trận chặt chẽ và gây ra nhiều áp lực cho các đợt lên bóng của đội đầu bảng. Một thế trận giằng co và có tính cạnh tranh cao là điều được chờ đợi trên sân American Express Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brighton · 0 thắng 2 hòa Arsenal · 3 thắng Brighton 0 - 1 Arsenal ARS Arsenal 2 - 1 Brighton ARS Arsenal 2 - 0 Brighton ARS Brighton 1 - 1 Arsenal Hòa Arsenal 1 - 1 Brighton Hòa

Brighton 5 trận gần nhất T T H B T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T … 5 Hull City 4 2 2 0 +3 8 H H T T 6 Brighton 4 2 1 1 +8 7 T H B T 7 Chelsea 5 2 1 2 -2 7 B H B T T …

Tình hình lực lượng Brighton ✚ F. Azeez (Abdominal strain) ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ J. Hinshelwood (Injury) ✚ Y. Minteh (Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ M. Svoboda (Injury) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) ✚ M. Wieffer (Knee Injury) Arsenal ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Mosquera (Muscle Injury) ✚ B. White (Groin Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Mosquera (Muscle Injury) ✚ B. White (Groin Injury)