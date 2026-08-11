Trực tiếp Brighton vs Brentford: Brentford mất người

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Brighton vs Brentford: Brentford mất người

Văn Thể08/11/2026 16:16

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 14 điểm, kém Brighton 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại American Express Stadium.

Brighton1 - 0BrentfordHiệp 1 — phút 41'
  • 41'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Brighton 1 - 0 Brentford.

  • 37'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 70% - 30% Brentford, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 66% - 34% Brentford, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'VAR

    Phút 23': Card upgrade confirmed — Igor Thiago (Brentford).

  • 23'Thẻ đỏ

    Phút 23': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 15'BÀN THẮNG! Brighton (1-0)

    Phút 15': Diego Gomez (Brighton) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Brighton 55% - 45% Brentford, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 5'Thẻ vàng

    Phút 5': Kristoffer Ajer (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Brighton tiếp đón Brentford.

Cập nhật lúc 21:41 08/11/2026

Đội hình chính thức
Brighton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
1
B. Verbruggen
20
Costinha
44
L. Vušković
5
L. Dunk
21
O. Boscagli
13
P. Groß
14
José María Andrés Baixauli
25
D. Gómez
26
Y. Ayari
29
M. De Cuyper
19
C. Kostoulas
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
20
K. Ajer
4
van den Berg
2
A. Hickey
18
M. Sangaré
27
V. Janelt
11
D. Ouattara
7
K. Schade
23
Lewis-Potter
9
Thiago
Dự bị
Brighton
11 Y. Minteh35 M. Yalcouyé27 M. Wieffer8 Hinshelwood30 M. Svoboda23 J. Steele3 J. Hadjam24 F. Kadıoğlu10 G. Rutter
Brentford
22 N. Collins25 E. Diouf44 Jannik Schuster6 Y. Yarmolyuk8 M. Jensen19 J. Anthony24 M. Damsgaard13 C. Wilson12 Valdimarsson
Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026
BrightonThống kêBrentford
70%
Kiểm soát bóng
30%
5
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
5
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
1

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Brighton là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Brighton đứng hạng 3 với 19 điểm, còn Brentford ở hạng 7 với 14 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại American Express Stadium.

Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội

Brighton đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn Brentford 4 bậc và 5 điểm. Khoảng cách này không quá lớn trong bối cảnh mùa giải còn dài. Một kết quả tốt trước đối thủ trực tiếp có thể thay đổi cục diện của nhóm đầu.

Với Brentford, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với tốp đầu ngay trên sân đối thủ. Với Brighton, ba điểm sẽ giúp đội chủ nhà giữ vị trí trong cuộc đua phía trên.

Phong độ: Brighton nhỉnh hơn

Brighton thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.

Brentford có thành tích kém ổn định hơn: thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách thắng ở trận gần nhất, sau khi thua ở trận liền trước đó. Kết quả ấy giúp Brentford có thêm niềm tin trước chuyến làm khách khó khăn.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng 2, hòa 2, còn Brentford thắng 1. Brighton có lợi thế nhỏ, nhưng số trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường sát sao. Đây là yếu tố khiến Brentford có lý do để tin rằng họ không phải là đội lép vế.

Điểm then chốt của trận đấu

Brighton cần duy trì mạch phong độ tốt và tận dụng lợi thế sân nhà để củng cố vị trí thứ 3. Brentford cần tận dụng cơ hội ở trận đấu này để tiến sát hơn nhóm trên. Cả hai đều có động lực lớn, nên trận đấu nhiều khả năng giằng co, và kết quả có thể được định đoạt bởi sự tập trung trong những khoảnh khắc quan trọng.

Nhận định

Brighton được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà. Dù vậy, Brentford có đủ lý do để tin vào một kết quả tích cực nhờ khoảng cách điểm số không quá xa và lịch sử đối đầu cân bằng. Trận đấu này sẽ cho thấy Brentford đã đủ sức theo kịp nhóm đầu hay chưa.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Brighton · 2 thắng2 hòaBrentford · 1 thắng
21/02/2026
Brentford
0 - 2
Brighton
BRI
22/11/2025
Brighton
2 - 1
Brentford
BRI
19/04/2025
Brentford
4 - 2
Brighton
BRE
28/12/2024
Brighton
0 - 0
Brentford
Hòa
04/04/2024
Brentford
0 - 0
Brighton
Hòa
Brighton
5 trận gần nhất
TTHBH
9
Trận
6-1-2
T-H-B
24
Ghi (TB 2.7)
7
Thủng lưới
Brentford
5 trận gần nhất
TBHBH
9
Trận
3-5-1
T-H-B
16
Ghi (TB 1.8)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal10901+1027TTTTT
2Manchester City10703+821BBBTT
3Brighton9612+1719TBTTT
4Chelsea9513+416TBTTB
6Liverpool9432+215BTTBT
7Brentford9351+714THBHT
8Leeds10352+214TBHHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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