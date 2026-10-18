TRỰC TIẾP Trực tiếp Brighton vs Crystal Palace: Brighton nới rộng cách biệt 4-0 Brighton đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp và sẽ tiếp Crystal Palace trên sân American Express Stadium lúc 20h00 ngày 18/10/2026.

Brighton 4 - 0 Crystal Palace Hiệp 2 — phút 83' 83' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brighton 4 - 0 Crystal Palace.

81' Thay người Phút 81' (Crystal Palace): Will Hughes vào sân thay Daichi Kamada.

81' Thay người Phút 81' (Brighton): Jaouen Hadjam vào sân thay Olivier Boscagli.

81' Thay người Phút 81' (Brighton): Malick Yalcouyé vào sân thay Yasin Ayari.

75' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 55% - 45% Crystal Palace, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 3.

71' Thay người Phút 71' (Brighton): Jack Hinshelwood vào sân thay Pascal Groß.

71' Thay người Phút 71' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Charalampos Kostoulas.

64' Thẻ vàng Phút 64': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 56% - 44% Crystal Palace, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Crystal Palace): Jean-Philippe Mateta vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

61' Thay người Phút 61' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Yeremy Pino.

53' Thay người Phút 53' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Honest Ahanor.

51' Thẻ vàng Phút 51': Daichi Kamada (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 56% - 44% Crystal Palace, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.

49' BÀN THẮNG! Brighton (4-0) Phút 49': Charalampos Kostoulas (Brighton) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Crystal Palace): Dwight McNeil vào sân thay Quinten Timber.

37' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 57% - 43% Crystal Palace, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 2.

29' Thẻ vàng Phút 29': Pascal Groß (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 72% - 28% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

10' BÀN THẮNG! Brighton (3-0) Phút 10': Yasin Ayari (Brighton) lập công (kiến tạo: Charalampos Kostoulas). Tỷ số: 3 - 0.

7' BÀN THẮNG! Brighton (2-0) Phút 7': Diego Gomez (Brighton) lập công (kiến tạo: Olivier Boscagli). Tỷ số: 2 - 0.

4' BÀN THẮNG! Brighton (1-0) Phút 4': Jaydee Canvot (Crystal Palace) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Brighton tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 21:41 18/10/2026

Đội hình chính thức Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage 1 B. Verbruggen 24 F. Kadıoğlu 44 L. Vušković 5 L. Dunk 21 O. Boscagli 13 P. Groß 14 José María Andrés Baixauli 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 19 C. Kostoulas 44 W. Benítez 6 J. Canvot 26 C. Richards 21 H. Ahanor 25 A. Khalaili 20 A. Wharton 23 Q. Timber 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen Dự bị Brighton 35 M. Yalcouyé 33 O'Riley 15 I. Osman 10 G. Rutter 8 Hinshelwood 30 M. Svoboda 20 Costinha 3 J. Hadjam 23 J. Steele Crystal Palace 9 E. Nketiah 7 I. Sarr 14 J. Mateta 24 D. Osorio 11 D. McNeil 19 W. Hughes 8 J. Lerma 30 Óscar Mingueza 31 R. Matthews Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Brighton Thống kê Crystal Palace 55% Kiểm soát bóng 45% 14 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 1 4 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 3

Brighton đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Họ sẽ tiếp Crystal Palace trên sân American Express Stadium lúc 20h00 ngày 18/10/2026, với mục tiêu kéo dài chuỗi thắng trước một đối thủ đang chững lại.

Brighton: chuỗi thắng làm nền tảng cho sự tự tin

Thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất là thành tích ít đội bóng làm được. Chuỗi này cho thấy Brighton đang duy trì sự ổn định ở cả hai đầu sân và không để các trận đấu trôi theo chiều hướng xấu.

Thành tích đó phản ánh rõ trên bảng xếp hạng. Brighton đang đứng thứ 3 với 13 điểm, nằm trong nhóm đầu và có lợi thế tâm lý lớn khi thi đấu trên sân nhà.

Crystal Palace: phong độ chập chờn, vừa nhận thất bại

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace chưa tìm được sự đều tay. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua cho thấy Crystal Palace chưa giữ được mạch ổn định. Hiện họ đứng thứ 13 với 7 điểm, kém Brighton 6 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu: lịch sử không đứng về phía chủ nhà

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Brighton, lịch sử đối đầu lại là điểm cộng cho Crystal Palace. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Crystal Palace thắng 3 lần, Brighton thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần.

Con số này nhắc rằng Brighton không thể xem nhẹ đối thủ. Crystal Palace đã nhiều lần tìm được cách đánh bại họ, và đó là nguồn động lực để đội khách tự tin bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa sức mạnh của chuỗi thắng và thế đối đầu thuận lợi của đội khách. Với Brighton, thử thách là giữ nguyên sự tập trung và nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp 5 trận, nhất là khi đối thủ có thành tích đối đầu tốt.

Với Crystal Palace, cơ hội nằm ở việc tận dụng tinh thần từ những lần gặp trước và phản ứng sau trận thua gần nhất. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ gây áp lực lên chủ nhà ngay từ đầu.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Brighton có lợi thế rõ rệt, cộng thêm yếu tố sân nhà và mạch 5 trận toàn thắng. Tuy nhiên, thế đối đầu 3 thắng, 1 hòa, 1 thua của Crystal Palace trong 5 lần gần nhất cho thấy trận đấu không hề dễ dàng với đội chủ nhà.

Nếu Brighton duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để nối dài mạch thăng hoa. Dù vậy, Crystal Palace vẫn đủ khả năng làm gián đoạn chuỗi thắng này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brighton · 1 thắng 1 hòa Crystal Palace · 3 thắng Brighton 0 - 1 Crystal Palace CP Crystal Palace 0 - 0 Brighton Hòa Crystal Palace 2 - 1 Brighton CP Brighton 1 - 3 Crystal Palace CP Brighton 4 - 1 Crystal Palace BRI

Brighton 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 18 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới Crystal Palace 5 trận gần nhất B T B H T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B 4 Chelsea 7 4 1 2 +4 13 T T B H B … 12 Aston Villa 7 2 2 3 -4 8 T H T B H 13 Crystal Palace 6 2 1 3 -3 7 T H B T B 14 Manchester United 6 1 3 2 0 6 H H B H T …

Tình hình lực lượng Brighton ✚ F. Azeez (Abdominal strain) ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ Y. Minteh (Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) ✚ M. Wieffer (Knee Injury) ✚ Z. Yohanna (Injury) ✚ P. Struijk (Rest) Crystal Palace ✚ A. Disasi (Red Card) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ B. Chilwell (Injury) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ T. Tomiyasu (Calf Injury) ✚ A. Disasi (Red Card) ✚ C. Riad (Knee Injury)