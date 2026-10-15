Trực tiếp Brighton vs Kauno Žalgiris: Brighton nới rộng cách biệt 4-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Brighton vs Kauno Žalgiris: Brighton nới rộng cách biệt 4-0

Văn Thể15/10/2026 21:16

Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 và thắng 4 trận gần nhất. Trận gặp Kauno Žalgiris diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Amex Stadium.

Brighton4 - 0Kauno ŽalgirisHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Brighton 4 - 0 Kauno Žalgiris.

  • 86'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 81% - 19% Kauno Žalgiris, dứt điểm 29 - 2 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 12 - 0; phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 74'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 82% - 18% Kauno Žalgiris, dứt điểm 25 - 2 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 11 - 0; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 3.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Brighton): Y. Ibrahim vào sân thay I. Osman.

  • 67'BÀN THẮNG! Brighton (4-0)

    Phút 67': M. O'Riley (Brighton) lập công (kiến tạo: Y. Ibrahim). Tỷ số: 4 - 0.

  • 62'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 81% - 19% Kauno Žalgiris, dứt điểm 22 - 2 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 10 - 0; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Kauno Žalgiris): V. Slivka vào sân thay A. Benchaib.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Brighton): Y. Ayari vào sân thay P. Gross.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Brighton): P. David vào sân thay J. Hinshelwood.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Kauno Žalgiris): A. Kalik vào sân thay F. Baldassarra.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Kauno Žalgiris): G. Debeljuh vào sân thay Renan Oliveira.

  • 53'BÀN THẮNG! Brighton (3-0)

    Phút 53': G. Rutter (Brighton) lập công (kiến tạo: I. Osman). Tỷ số: 3 - 0.

  • 50'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 80% - 20% Kauno Žalgiris, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 7 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Brighton): L. Vuskovic vào sân thay L. Dunk.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Brighton): M. De Cuyper vào sân thay O. Boscagli.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Kauno Žalgiris): L. Krekovic vào sân thay Leo Ribeiro.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Kauno Žalgiris): R. Lekiatas vào sân thay F. Ourega.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Brighton (2-0)

    Phút 45+2': J. Hinshelwood (Brighton) lập công (kiến tạo: G. Rutter). Tỷ số: 2 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! Brighton (1-0)

    Phút 41': G. Rutter (Brighton) lập công (kiến tạo: I. Osman). Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 85% - 15% Kauno Žalgiris, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 0; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 83% - 17% Kauno Žalgiris, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Brighton 90% - 10% Kauno Žalgiris, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 0 - 0.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': F. Ourega (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Brighton tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 03:51 16/10/2026

Đội hình chính thức
Brighton
Sơ đồ 4-3-3
Kauno Žalgiris
Sơ đồ 4-1-4-1
1
Bart Verbruggen
20
Costinha
30
Michael Svoboda
5
Lewis Dunk
21
Olivier Boscagli
13
Pascal Groß
8
Jack Hinshelwood
33
Matt O'Riley
15
Ibrahim Osman
10
Georginio Rutter
35
Malick Yalcouyé
55
Tomas Švedkauskas
45
Joris Moutachy
3
Anton Tolordava
23
Aldayr Hernández
37
Nosa Iyobosa Edokpolor
32
Franco Baldassarra
70
Fabien Ourega
7
Amine Benchaib
8
Yukiyoshi Karashima
15
Léo Ribeiro
19
Renan Oliveira
Dự bị
Brighton
38 Tom McGill23 Jason Steele24 Ferdi Kadıoğlu29 Maxim De Cuyper44 Luka Vušković26 Yasin Ayari25 Diego Gómez14 Chema Andrés50 Shane Nti
Kauno Žalgiris
22 Deividas Mikelionis77 Rokas Lekiatas33 Marko Konatar62 Lirim Kastrati9 Leon Kreković20 Anthony Kalik17 Ivan Fiolić10 Gratas Sirgėdas14 Vykintas Slivka
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
BrightonThống kêKauno Žalgiris
81%
Kiểm soát bóng
19%
29
Dứt điểm
2
8
Trúng đích
0
12
Phạt góc
0
9
Phạm lỗi
7
0
Thủ môn cứu thua
4

Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đón tiếp Kauno Žalgiris trên sân Amex Stadium lúc 02:00 ngày 16/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và mang theo chuỗi 4 trận thắng liên tiếp vào cuộc đối đầu này.

Brighton: Vị trí sát ngôi đầu và đà thăng hoa

Brighton hiện xếp hạng 2 với 0 điểm, nghĩa là họ chỉ cách vị trí dẫn đầu đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Với đội chủ nhà, một kết quả tốt trên sân nhà sẽ là bước đệm quan trọng để tiến sát hơn tới ngôi đầu.

Phong độ gần đây càng củng cố cho tham vọng đó. Trong 5 trận gần nhất, Brighton thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Cả 4 trận thắng đều nằm ở giai đoạn mới nhất, cho thấy đội bóng đang chơi ở trạng thái hưng phấn.

Kauno Žalgiris: Phong độ tốt nhưng đứng cuối bảng xếp hạng

Ở chiều ngược lại, Kauno Žalgiris đang xếp hạng 32 với 0 điểm. Vị trí này không phản ánh đầy đủ phong độ gần đây của đội khách, bởi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.

Cụ thể, Kauno Žalgiris thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua 1 trận rồi thắng tiếp 2 trận. Đây là chuỗi kết quả khá ổn định, đủ để đội khách tự tin bước vào trận đấu dù phải làm khách trên sân của đối thủ xếp trên rất nhiều bậc.

Điểm then chốt của trận đấu

Trong khi Brighton có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, Kauno Žalgiris lại sở hữu phong độ không hề kém cạnh. Vì vậy, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự tập trung của chủ nhà trong những phút đầu và khả năng duy trì nhịp độ của đội khách khi phải chống chịu sức ép.

Brighton cần giữ vững mạch trận không thua, đồng thời chuyển lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể. Với đội khách, việc giữ được sự chắc chắn trước một đối thủ đang thăng hoa sẽ là bài kiểm tra đáng kể.

Nhận định

Xét về thứ hạng và đà thắng gần đây, Brighton nhỉnh hơn trước thềm trận đấu. Tuy nhiên, phong độ tốt của Kauno Žalgiris cho thấy đội chủ nhà không thể chủ quan nếu muốn giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Brighton
5 trận gần nhất
TTTTH
2
Trận
1-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
TTBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
31Inter Club d'Escaldes000000
32Kauno Žalgiris000000
33Universitatea Craiova000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Brighton vs Kauno Žalgiris: Brighton nới rộng cách biệt 4-0
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