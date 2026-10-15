TRỰC TIẾP Trực tiếp Brighton vs Kauno Žalgiris: Hết hiệp 1, Brighton dẫn 2-0 Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 và thắng 4 trận gần nhất. Trận gặp Kauno Žalgiris diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Amex Stadium.

Brighton 2 - 0 Kauno Žalgiris Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2' BÀN THẮNG! Brighton (2-0) Phút 45+2': J. Hinshelwood (Brighton) lập công (kiến tạo: G. Rutter). Tỷ số: 2 - 0.

41' BÀN THẮNG! Brighton (1-0) Phút 41': G. Rutter (Brighton) lập công (kiến tạo: I. Osman). Tỷ số: 1 - 0.

37' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 85% - 15% Kauno Žalgiris, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 0; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 83% - 17% Kauno Žalgiris, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

12' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 90% - 10% Kauno Žalgiris, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 0 - 0.

12' Thẻ vàng Phút 12': F. Ourega (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Brighton tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 02:51 16/10/2026

Đội hình chính thức Brighton Sơ đồ 4-3-3 Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 1 Bart Verbruggen 20 Costinha 30 Michael Svoboda 5 Lewis Dunk 21 Olivier Boscagli 13 Pascal Groß 8 Jack Hinshelwood 33 Matt O'Riley 15 Ibrahim Osman 10 Georginio Rutter 35 Malick Yalcouyé 55 Tomas Švedkauskas 45 Joris Moutachy 3 Anton Tolordava 23 Aldayr Hernández 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 32 Franco Baldassarra 70 Fabien Ourega 7 Amine Benchaib 8 Yukiyoshi Karashima 15 Léo Ribeiro 19 Renan Oliveira Dự bị Brighton 38 Tom McGill 23 Jason Steele 24 Ferdi Kadıoğlu 29 Maxim De Cuyper 44 Luka Vušković 26 Yasin Ayari 25 Diego Gómez 14 Chema Andrés 50 Shane Nti Kauno Žalgiris 22 Deividas Mikelionis 77 Rokas Lekiatas 33 Marko Konatar 62 Lirim Kastrati 9 Leon Kreković 20 Anthony Kalik 17 Ivan Fiolić 10 Gratas Sirgėdas 14 Vykintas Slivka Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Brighton Thống kê Kauno Žalgiris 85% Kiểm soát bóng 15% 6 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 6 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đón tiếp Kauno Žalgiris trên sân Amex Stadium lúc 02:00 ngày 16/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và mang theo chuỗi 4 trận thắng liên tiếp vào cuộc đối đầu này.

Brighton: Vị trí sát ngôi đầu và đà thăng hoa

Brighton hiện xếp hạng 2 với 0 điểm, nghĩa là họ chỉ cách vị trí dẫn đầu đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Với đội chủ nhà, một kết quả tốt trên sân nhà sẽ là bước đệm quan trọng để tiến sát hơn tới ngôi đầu.

Phong độ gần đây càng củng cố cho tham vọng đó. Trong 5 trận gần nhất, Brighton thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Cả 4 trận thắng đều nằm ở giai đoạn mới nhất, cho thấy đội bóng đang chơi ở trạng thái hưng phấn.

Kauno Žalgiris: Phong độ tốt nhưng đứng cuối bảng xếp hạng

Ở chiều ngược lại, Kauno Žalgiris đang xếp hạng 32 với 0 điểm. Vị trí này không phản ánh đầy đủ phong độ gần đây của đội khách, bởi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.

Cụ thể, Kauno Žalgiris thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua 1 trận rồi thắng tiếp 2 trận. Đây là chuỗi kết quả khá ổn định, đủ để đội khách tự tin bước vào trận đấu dù phải làm khách trên sân của đối thủ xếp trên rất nhiều bậc.

Điểm then chốt của trận đấu

Trong khi Brighton có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, Kauno Žalgiris lại sở hữu phong độ không hề kém cạnh. Vì vậy, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự tập trung của chủ nhà trong những phút đầu và khả năng duy trì nhịp độ của đội khách khi phải chống chịu sức ép.

Brighton cần giữ vững mạch trận không thua, đồng thời chuyển lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể. Với đội khách, việc giữ được sự chắc chắn trước một đối thủ đang thăng hoa sẽ là bài kiểm tra đáng kể.

Nhận định

Xét về thứ hạng và đà thắng gần đây, Brighton nhỉnh hơn trước thềm trận đấu. Tuy nhiên, phong độ tốt của Kauno Žalgiris cho thấy đội chủ nhà không thể chủ quan nếu muốn giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Brighton 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 31 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại