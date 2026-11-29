TRỰC TIẾP Trực tiếp Brighton vs Newcastle: Newcastle mở tỷ số Brighton chơi rất tốt trên sân nhà, đang đứng hạng 2 với 22 điểm khi tiếp Newcastle (hạng 13) tại American Express Stadium vào lúc 21h05 ngày 29/11/2026.

Brighton 0 - 1 Newcastle Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brighton 0 - 1 Newcastle.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

44' Thay người Phút 44' (Brighton): Pascal Struijk vào sân thay Luka Vuskovic.

37' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 62% - 38% Newcastle, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 2.

25' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 65% - 35% Newcastle, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Lewis Miley (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 66% - 34% Newcastle, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 1.

8' BÀN THẮNG! Newcastle (0-1) Phút 8': Harvey Barnes (Newcastle) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Brighton tiếp đón Newcastle.

Cập nhật lúc 21:53 29/11/2026

Đội hình chính thức Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Jaissle 1 B. Verbruggen 21 O. Boscagli 30 M. Svoboda 44 L. Vušković 24 F. Kadıoğlu 14 José María Andrés Baixauli 13 P. Groß 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 10 G. Rutter 21 L. Horníček 2 T. Livramento 12 M. Thiaw 33 D. Burn 3 L. Hall 41 J. Ramsey 67 L. Miley 19 A. Elanga 28 J. Willock 11 H. Barnes 10 W. Osula Dự bị Brighton 3 J. Hadjam 4 P. Struijk 11 Y. Minteh 8 Hinshelwood 27 M. Wieffer 23 J. Steele 15 I. Osman 39 O. Azeez 19 C. Kostoulas Newcastle 4 S. Botman 5 F. Schär 6 Nico González 8 A. Bamba 17 B. Touré 23 J. Murphy 9 Y. Wissa 1 N. Pope 37 A. Dedić Cập nhật đội hình lúc 20:40 29/11/2026

Brighton Thống kê Newcastle 62% Kiểm soát bóng 38% 13 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Brighton chơi rất tốt trên sân nhà và đó là lợi thế lớn nhất của họ trước Newcastle. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 22 điểm, sau khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11/2026 tại American Express Stadium.

Brighton: Phong độ ổn định, tâm lý hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Brighton thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, ba chiến thắng liên tiếp gần đây nhất cho thấy đội bóng đã vượt qua nhanh cú vấp ở trận thua trước đó.

Với 22 điểm, Brighton đang nằm ở nhóm đầu bảng xếp hạng và cách Newcastle 9 điểm. Một đội bóng có vị trí cao, chuỗi kết quả tốt và được thi đấu trước khán giả nhà thường bước vào trận với sự tự tin cao. Đây là nền tảng để họ chủ động triển khai lối chơi.

Newcastle: Chuỗi trận thiếu chiến thắng

Newcastle đang ở trạng thái ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi, còn 4 trận sau đó họ không thắng được trận nào.

Hiện Newcastle đứng hạng 13 với 13 điểm, kém Brighton 11 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Việc hòa 2 trận gần nhất cho thấy Newcastle vẫn biết cách giữ điểm, nhưng họ cần nhiều hơn thế để bám sát nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Newcastle thắng 1 trận. Thành tích này giúp đội chủ nhà có thêm lý do để tin vào khả năng giành kết quả tốt trong trận lần này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ đang lên và lợi thế sân nhà, Brighton nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận và gây sức ép lên đối thủ. Newcastle cần giữ vững sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi, bởi một bàn thua sớm có thể khiến kế hoạch của họ bị xáo trộn.

Quan trọng hơn, Newcastle cần tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Ngược lại, Brighton muốn duy trì đà đi lên để giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu và yếu tố sân nhà, Brighton đang chiếm ưu thế rõ rệt. Newcastle không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhưng chuỗi kết quả gần đây khiến họ phải nỗ lực nhiều hơn để tạo bất ngờ tại American Express Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brighton · 3 thắng 1 hòa Newcastle · 1 thắng Newcastle 3 - 1 Brighton NEW Brighton 2 - 1 Newcastle BRI Brighton 1 - 1 Newcastle Hòa Newcastle 1 - 2 Brighton BRI Newcastle 0 - 1 Brighton BRI

Brighton 5 trận gần nhất T B T T T 11 Trận 7-1-3 T-H-B 26 Ghi (TB 2.4) 9 Thủng lưới Newcastle 5 trận gần nhất H H B B T 11 Trận 3-4-4 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 12 Hull City 11 3 5 3 +2 14 T B H H B 13 Newcastle 11 3 4 4 -3 13 H H B T B 14 Nottingham Forest 12 3 3 6 -5 12 T B T B H …

Tình hình lực lượng Brighton ✚ Costinha (Red Card) ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ M. Yalcouye (Knee Injury) ✚ Z. Yohanna (Injury) ✚ M. O'Riley (Ankle Injury) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) Newcastle ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ Joelinton (Muscle Injury)