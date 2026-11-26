TRỰC TIẾP Trực tiếp Brighton vs Universitatea Craiova: Universitatea Craiova mất người Brighton và Universitatea Craiova cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đội khách bất bại cả 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân American Express Stadium.

Brighton 2 - 0 Universitatea Craiova Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brighton 2 - 0 Universitatea Craiova.

39' Thẻ đỏ Phút 39': Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

38' VAR Phút 38': Card upgrade cancelled — Vladimir Screciu (Universitatea Craiova).

37' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 79% - 21% Universitatea Craiova, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

33' BÀN THẮNG! Brighton (2-0) Phút 33': Maxim De Cuyper (Brighton) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

25' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 78% - 22% Universitatea Craiova, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

13' Brighton ép sân Cầm bóng: Brighton 74% - 26% Universitatea Craiova, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! Brighton (1-0) Phút 3': Ibrahim Osman (Brighton) lập công (kiến tạo: Jack Hinshelwood). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Brighton tiếp đón Universitatea Craiova.

Cập nhật lúc 01:29 27/11/2026

Đội hình chính thức Brighton Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Hürzeler Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho 23 J. Steele 24 F. Kadıoğlu 30 M. Svoboda 4 P. Struijk 29 M. De Cuyper 13 P. Groß 14 José María Andrés Baixauli 8 Hinshelwood 33 O'Riley 19 C. Kostoulas 15 I. Osman 21 L. Popescu 3 O. Romanchuk 24 N. Stevanović 6 V. Screciu 17 C. Mora 8 T. Băluță 16 João Lameira 11 N. Bancu 20 A. Cicâldău 22 S. Elisor 10 Ș. Baiaram Dự bị Brighton 26 Y. Ayari 39 O. Azeez 20 Costinha 12 P. David 5 L. Dunk 59 Younes Ibrahim 38 T. McGill 51 S. Nti 10 G. Rutter Universitatea Craiova 29 L. Băsceanu 4 A. Crețu 12 M. Etim 19 Heriberto Tavares 30 D. Matei 1 A. Maxim 7 S. Nsimba 28 A. Rus 90 R. Sava Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Brighton Thống kê Universitatea Craiova 79% Kiểm soát bóng 21% 8 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 2 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 0

Brighton và Universitatea Craiova gặp nhau khi cả hai đều đang có phong độ cao. Brighton thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Universitatea Craiova chưa thua trận nào trong cùng khoảng thời gian. Hai đội cũng có cùng 7 điểm trên bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại American Express Stadium hứa hẹn cân bằng.

Phong độ của hai đội

Brighton có 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đội bóng này thắng 3 trận liên tiếp, sau đó thua trận mới nhất. Dù vậy, chuỗi thắng trước đó cho thấy lối chơi của họ vẫn ổn định và hiệu quả.

Universitatea Craiova có phong độ ổn định hơn về mặt kết quả. Họ thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất của đội khách là một chiến thắng, cho thấy tinh thần đang rất cao.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Brighton đang đứng thứ 5 với 7 điểm, còn Universitatea Craiova đứng thứ 8 với cùng 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, không có chênh lệch về điểm số. Vì vậy, kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Brighton, vấn đề là giữ được nhịp thi đấu của chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và phản ứng sau trận thua gần nhất. Họ có lợi thế thi đấu trên sân American Express Stadium và cần tận dụng điều đó để lấy lại mạch thắng.

Universitatea Craiova thì muốn duy trì chuỗi bất bại. Việc đã hòa 2 trận trong 5 lần ra sân cho thấy họ biết cách giữ vững thế trận, nhưng cũng cho thấy đội bóng chưa luôn kết thúc được các trận đấu bằng chiến thắng.

Nhận định

Hai đội có số điểm bằng nhau, phong độ đều tốt và thứ hạng sát nhau, nên đây là một cuộc đối đầu cân bằng. Brighton có nhiều điểm cộng nhờ lợi thế sân nhà. Universitatea Craiova lại sở hữu chuỗi 5 trận bất bại và sẽ tự tin bước vào trận đấu. Một trận đấu giằng co, nhiều toan tính, là kịch bản được nhiều người kỳ vọng.

Brighton 5 trận gần nhất B T T T H 5 Trận 3-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 0 Thủng lưới Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T H T T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T 4 Monaco 3 3 0 0 +6 9 T T T 5 Brighton 3 2 1 0 +5 7 T H T 6 Brann 3 2 1 0 +4 7 H T T 7 FC Copenhagen 3 2 1 0 +4 7 T H T 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại