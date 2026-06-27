Trực tiếp Cabo Verde vs Ả Rập Xê Út: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Cabo Verde và Ả Rập Xê Út bước vào cuộc đối đầu sinh tử tại NRG Stadium với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026.

Cabo Verde 0 - 0 Ả Rập Xê Út ● Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

71' Thay người Phút 71' (Cabo Verde): R. Mendes vào sân thay G. Rodrigues.

71' Thay người Phút 71' (Cabo Verde): J. Monteiro vào sân thay L. Duarte.

67' Thẻ vàng Phút 67': N. Al Dawsari (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Holding).

66' Thay người Phút 66' (Ả Rập Xê Út): S. Al Dawsari vào sân thay M. Abu Al Shamat.

66' Thay người Phút 66' (Ả Rập Xê Út): S. Mandash vào sân thay A. Al Hamdan.

61' Thay người Phút 61' (Cabo Verde): D. Livramento vào sân thay N. Da Costa.

61' Thay người Phút 61' (Cabo Verde): W. Semedo vào sân thay H. Varela.

46' Thay người Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Al Khaibari vào sân thay M. Al Juwayr.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

33' Thay người Phút 33' (Ả Rập Xê Út): H. Tambakti vào sân thay A. Lajami.

9' Thẻ vàng Phút 9': W. Pina (Cabo Verde) nhận thẻ vàng (Elbowing).

4' Thẻ vàng Phút 4': S. Abdulhamid (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Cabo Verde tiếp đón Ả Rập Xê Út.

Cập nhật lúc 08:45 27/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Cabo Verde và Ả Rập Xê Út tại NRG Stadium không chỉ là một trận đấu vòng bảng thông thường, mà là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh của hai đội bóng đang khát khao khẳng định mình. Với cục diện hiện tại tại bảng đấu, mỗi sai lầm đều có thể khiến giấc mơ World Cup của một trong hai đội phải khép lại sớm.

Cabo Verde: Bản lĩnh của sự kiên trì

Cabo Verde bước vào trận đấu này với một tâm thế khá đặc biệt. Sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện châu Phi vẫn duy trì được mạch bất bại với hai trận hòa liên tiếp. Việc giành được 2 điểm giúp họ tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, một vị trí mang lại lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Lối chơi của Cabo Verde trong những trận đấu vừa qua cho thấy sự lỳ lợm và khả năng tổ chức đội hình tương đối ổn định. Tuy nhiên, việc chưa thể chuyển hóa các kết quả hòa thành một chiến thắng trọn vẹn đang là bài toán mà đội bóng này cần tìm lời giải. Để tiến xa hơn, họ cần một sự đột phá trong khâu tấn công thay vì chỉ dựa vào sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Ả Rập Xê Út: Thế chân tường và nỗ lực bứt phá

Phía bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út đang ở trong tình thế ngặt nghèo hơn. Với chỉ 1 điểm sau một trận hòa và một trận thua, đại diện châu Á hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng. Áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ khi họ buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này nếu muốn nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Phong độ thiếu ổn định trong hai trận đấu gần nhất buộc Ả Rập Xê Út phải có những điều chỉnh mạnh mẽ về mặt chiến thuật. Việc chỉ có được một kết quả hòa và phải nhận một thất bại cho thấy những lỗ hổng cần được khỏa lấp ngay lập tức, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút thi đấu.

Cục diện quyết định tại NRG Stadium

Xét về tương quan vị trí, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm mong manh. Cabo Verde với lợi thế đứng trên có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự an toàn để bảo toàn lợi thế. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út không còn đường lui và buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Trận đấu diễn ra vào lúc 07:00 ngày 27/06/2026 hứa hẹn sẽ là một màn đấu trí căng thẳng giữa sự lỳ lợm của Cabo Verde và khát khao chiến thắng của Ả Rập Xê Út. Tại sân chơi lớn như World Cup, bản lĩnh vào những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố phân định thắng bại.

Phong độ gần đây của Cabo Verde

22/06/2026: Uruguay 2-2 Cabo Verde (Hòa)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

07/06/2026: Cabo Verde 3-0 Bermuda (Thắng)

31/05/2026: Cabo Verde 3-0 Serbia (Thắng)

30/03/2026: Cabo Verde 1-1 Phần Lan (Hòa)

Phong độ gần đây của Ả Rập Xê Út

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thua)

16/06/2026: Ả Rập Xê Út 1-1 Uruguay (Hòa)

10/06/2026: Ả Rập Xê Út 0-0 Senegal (Hòa)

06/06/2026: Puerto Rico 0-3 Ả Rập Xê Út (Thắng)

31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Cabo Verde 3 2 DD Ả Rập Xê Út 4 1 LD

Phong độ và thống kê đội

Cabo Verde (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 2 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Ả Rập Xê Út (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Cape Verde Islands

S. Lopes Cabral: Yellow Card (Missing Fixture)

Saudi Arabia: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Cape Verde Islands

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Cape Verde Islands or draw

Cập nhật đội hình lúc 06:29 27/06/2026

Đội hình chính thức

Cabo Verde

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Pedro Leitao Brito

Đội hình xuất phát:

1. Vozinha (G)

24. Wagner Pina (D)

3. Diney Borges (D)

4. Pico (D)

8. João Paulo (D)

6. Kevin Lenini (M)

14. Deroy Duarte (M)

20. Ryan Mendes (M)

10. Jamiro Monteiro (M)

17. Willy Semedo (M)

19. Dailon Rocha Livramento (F)

Dự bị:

12. Márcio Rosa

23. CJ Dos Santos

2. Stopira

5. Logan Costa

22. Steven Moreira

25. Kelvin Pires

11. Garry Rodrigues

15. Laros Duarte

16. Yannick Semedo

26. Hélio Varela

7. Jovane Cabral

21. Nuno Da Costa

9. Gilson Tavares

Ả Rập Xê Út

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Georgios Donis

Đội hình xuất phát:

21. Mohammed Al-Owais (G)

13. Nawaf Boushal (D)

4. Abdulelah Al-Amri (D)

5. Hassan Tambakti (D)

6. Nasser Al-Dawsari (M)

12. Saud Abdulhamid (D)

15. Abdullah Al-Khaibari (M)

23. Mohamed Kanno (F)

10. Salem Al-Dawsari (M)

9. Firas Al-Buraikan (F)

20. Sultan Mandash (M)

Dự bị: