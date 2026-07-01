TRỰC TIẾP Trực tiếp Caernarfon Town vs FC Levadia Tallinn: FC Levadia Tallinn bỏ lỡ phạt đền Caernarfon Town tiếp đón FC Levadia Tallinn trên sân The Oval trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc so tài giàu cảm xúc giữa hai nền bóng đá khác biệt.

Caernarfon Town 0 - 4 FC Levadia Tallinn Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Caernarfon Town 0 - 4 FC Levadia Tallinn.

64' Hỏng phạt đền Phút 64': M. Skvortsov (FC Levadia Tallinn) sút hỏng phạt đền.

63' Thẻ đỏ Phút 63': B. Nash (Caernarfon Town) nhận thẻ đỏ.

60' Thay người Phút 60' (Caernarfon Town): O. Zanzala vào sân thay P. Mendes.

60' Thay người Phút 60' (Caernarfon Town): O. Evans vào sân thay A. Cieslewicz.

47' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (0-4) Phút 47': M. Ainsalu (FC Levadia Tallinn) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

45+1' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (0-3) Phút 45+1': M. Roosnupp (FC Levadia Tallinn) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

41' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (0-2) Phút 41': Joao Pedro (FC Levadia Tallinn) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

24' Thẻ vàng Phút 24': B. Nash (Caernarfon Town) nhận thẻ vàng.

20' Thẻ vàng Phút 20': M. Skvortsov (FC Levadia Tallinn) nhận thẻ vàng.

15' BÀN THẮNG! FC Levadia Tallinn (0-1) Phút 15': R. Peetson (FC Levadia Tallinn) lập công (kiến tạo: M. Ainsalu). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Caernarfon Town tiếp đón FC Levadia Tallinn.

Cập nhật lúc 01:58 10/07/2026

Caernarfon Town sẽ chào đón FC Levadia Tallinn trên sân nhà The Oval vào lúc 0h30 ngày 10/7, trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội hiếm hoi để đại diện bóng đá xứ Wales thử sức trước một đối thủ đến từ Estonia, vốn quen thuộc hơn với đấu trường châu Âu.

Đối với Caernarfon Town, việc góp mặt ở một giải đấu cấp châu lục đã là thành tựu đáng tự hào, phản ánh sự phát triển của bóng đá cấp câu lạc bộ tại xứ Wales trong những năm gần đây. Đội bóng chủ nhà bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thách thức, không có nhiều áp lực thành tích nhưng lại mang trong mình khát khao chứng tỏ bản thân trước khán giả nhà.

Bối cảnh và tính chất trận đấu

FC Levadia Tallinn là cái tên quen thuộc hơn ở các vòng loại châu Âu, thường xuyên đại diện cho bóng đá Estonia tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA. Kinh nghiệm trận mạc tại đấu trường quốc tế có thể là lợi thế đáng kể cho đội khách khi phải đối đầu với một tập thể Caernarfon Town còn non trẻ ở sân chơi châu Âu.

Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt là ở các trận lượt đi vòng loại, nơi tâm lý và sự thích nghi với điều kiện thi đấu đóng vai trò quan trọng không kém trình độ chuyên môn thuần túy. Lợi thế sân nhà tại The Oval, cùng sự cổ vũ từ khán giả địa phương, có thể giúp Caernarfon Town tạo ra thế trận khó chịu cho đối thủ đến từ Bắc Âu.

Nhận định chiến thuật

Trong các trận đấu đối đầu với những đội bóng có bề dày kinh nghiệm châu Âu hơn, các đại diện xứ Wales thường lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đội hình gọn gàng và tận dụng các tình huống phản công nhanh hoặc bóng chết để tạo đột biến. Caernarfon Town nhiều khả năng sẽ áp dụng chiến lược tương tự nhằm hạn chế sự vượt trội về kỹ thuật và tổ chức của Levadia Tallinn.

Ngược lại, đội khách Estonia được kỳ vọng sẽ chủ động cầm bóng và triển khai tấn công bài bản ngay từ những phút đầu, tận dụng lợi thế kinh nghiệm để sớm tạo ra sự khác biệt trên bảng tỷ số. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu của Levadia Tallinn sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện chung cuộc.

Dự đoán

Đây là trận đấu mang tính chất thăm dò lẫn nhau nhiều hơn là một cuộc đối đầu cân sức toàn diện, khi hai đội đến từ hai nền bóng đá có trình độ phát triển khác nhau. Caernarfon Town cần một màn trình diễn kỷ luật và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm quốc tế hơn. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu cảm xúc, nơi tinh thần chiến đấu của đội chủ nhà sẽ được thử thách nghiêm túc trước bản lĩnh trận mạc của Levadia Tallinn.

Phong độ gần đây của Caernarfon Town

20/06/2026: Glentoran 1-2 Caernarfon Town (Thắng)

18/04/2026: Caernarfon Town 2-0 Penybont (Thắng)

12/04/2026: Caernarfon Town 3-0 Flint Town United (Thắng)

03/04/2026: Colwyn Bay 0-2 Caernarfon Town (Thắng)

28/03/2026: Caernarfon Town 0-4 The New Saints (Thua)

Phong độ gần đây của FC Levadia Tallinn

04/07/2026: Trans Narva 1-3 FC Levadia Tallinn (Thắng)

28/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-2 Flora Tallinn (Thua)

20/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-1 Kalju Nomme (Hòa)

17/06/2026: Nõmme United 1-2 FC Levadia Tallinn (Thắng)

13/06/2026: Flora Tallinn 1-3 FC Levadia Tallinn (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Caernarfon Town (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Levadia Tallinn (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Caernarfon Town: Không có thông tin chấn thương

FC Levadia Tallinn: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Caernarfon Town thắng: 33%

Hòa: 33%

FC Levadia Tallinn thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Caernarfon Town: bàn

FC Levadia Tallinn: bàn

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