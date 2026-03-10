TRỰC TIẾP Trực tiếp Cambridge City vs Alvechurch: Alvechurch dẫn 2-1 Cambridge City tiếp đón Alvechurch vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026. Cả hai đội đều đang có phong độ ấn tượng với 2 trận toàn thắng liên tiếp trước giờ chạm trán.

Cambridge City 1 - 2 Alvechurch Hiệp 2 — phút 76' 76' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cambridge City 1 - 2 Alvechurch.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

39' BÀN THẮNG! Cambridge City (1-1) Phút 39': F. Toll (Cambridge City) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

35' BÀN THẮNG! Alvechurch (0-1) Phút 35': S. Perry (Alvechurch) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Cambridge City tiếp đón Alvechurch.

Cập nhật lúc 22:38 03/10/2026

Cambridge City bước vào màn so tài với Alvechurch lúc 21h00 ngày 03/10/2026 cùng điểm tựa sân nhà vững chãi. Việc được thi đấu tại tổ ấm quen thuộc mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn cho các cầu thủ Cambridge City, giúp họ luôn duy trì sự chủ động và tự tin khi tiếp đón đối phương.

Phong độ thăng hoa của cả hai câu lạc bộ

Về mặt phong độ, Cambridge City đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt khi sở hữu chuỗi 2 trận toàn thắng gần nhất. Sự hưng phấn sau những kết quả tích cực vừa qua là bệ phóng quan trọng giúp đội bóng tự tin triển khai lối chơi kiểm soát trên sân bãi quen thuộc.

Ở bên kia chiến tuyến, Alvechurch cũng không hề kém cạnh. Đội khách đang duy trì được sự ổn định tương đương khi giành thắng lợi trong cả 2 lần ra sân gần nhất. Việc giữ vững chuỗi thắng giúp Alvechurch hành quân đến sân của Cambridge City với tâm lý vô cùng thoải mái và sẵn sàng cho một thế trận sòng phẳng.

Khát khao trước đối thủ từng chiếm ưu thế

Xét về những lần chạm trán trực tiếp, Alvechurch từng chiếm thế thượng phong khi giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, khiến Cambridge City phải chịu cảnh trắng tay. Kết quả này chắc chắn sẽ là lời nhắc nhở để đội chủ nhà chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho màn tái đấu lần này.

Với việc cả hai bên đều đang nắm giữ mạch 2 trận thắng liên tiếp, cuộc đọ sức sắp tới hứa hẹn diễn ra với thế trận giằng co và chặt chẽ. Điểm tựa sân nhà cùng sự hưng phấn sẽ là chìa khóa để Cambridge City tìm kiếm kết quả tích cực, trong khi Alvechurch cũng mang theo sự tự tin cao độ từ chuỗi phong độ vừa qua.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cambridge City · 0 thắng 0 hòa Alvechurch · 1 thắng Cambridge City 0 - 2 Alvechurch ALV

Cambridge City 5 trận gần nhất T B T H B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 2 Thủng lưới Alvechurch 5 trận gần nhất H B H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới