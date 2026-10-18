TRỰC TIẾP Trực tiếp Cambuur vs AZ Alkmaar: AZ Alkmaar gỡ hòa 2-2 AZ Alkmaar còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Cambuur tại Kooi Stadion lúc 19h30 ngày 18/10/2026, trong thế đang đứng hạng 2 với 19 điểm.

Cambuur 2 - 2 AZ Alkmaar Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cambuur 2 - 2 AZ Alkmaar.

89' Thay người Phút 89' (AZ Alkmaar): Jerolldino Bergraaf vào sân thay Calvin Stengs.

86' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: Cambuur 39% - 61% AZ Alkmaar, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 4.

84' Thay người Phút 84' (Cambuur): Jorn Berkhout vào sân thay Mathieu Maertens.

84' Thay người Phút 84' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Ilyes Hamache.

84' Thay người Phút 84' (Cambuur): Wiebe Kooistra vào sân thay Rafik El Arguioui.

83' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (2-2) Phút 83': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

82' Thẻ vàng Phút 82': Thijs Jansen (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

81' VAR Phút 81': Phạt đền được công nhận — Mees de Wit (AZ Alkmaar).

81' Thẻ vàng Phút 81': Johan Plat (Cambuur) nhận thẻ vàng (Dissent).

74' Thay người Phút 74' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Nicolas Binder.

73' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 4.

64' Thay người Phút 64' (AZ Alkmaar): Valdemar Byskov Andreasen vào sân thay Jordy Clasie.

64' Thay người Phút 64' (AZ Alkmaar): Dave Kwakman vào sân thay Wouter Goes.

63' Thay người Phút 63' (AZ Alkmaar): Mees de Wit vào sân thay Mateo Chávez.

63' Thay người Phút 63' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Ayoub Oufkir.

61' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 44% - 56% AZ Alkmaar, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 2.

59' Thẻ vàng Phút 59': Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

57' Thay người Phút 57' (Cambuur): Rik Mulders vào sân thay Jason Ceka.

53' Thẻ đỏ Phút 53': Devid Eugene Bouah (Cambuur) nhận thẻ đỏ.

48' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

39' BÀN THẮNG! Cambuur (2-1) Phút 39': Ilyes Hamache (Cambuur) lập công (kiến tạo: Billy van Duijl). Tỷ số: 2 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

26' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1) Phút 26': Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Peer Koopmeiners). Tỷ số: 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cambuur 46% - 54% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Devid Eugene Bouah (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cambuur 47% - 53% AZ Alkmaar, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

10' Thẻ vàng Phút 10': Lewis Schouten (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

7' BÀN THẮNG! Cambuur (1-0) Phút 7': Nicolas Binder (Cambuur) lập công (kiến tạo: Jason Ceka). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Cambuur tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 21:21 18/10/2026

Đội hình chính thức Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 30 J. Çeka 10 El Arguioui 11 I. Hamache 13 N. Binder 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 4 L. Schouten 5 M. Chávez 8 J. Clasie 6 Koopmeiners 24 A. Oufkir 14 C. Stengs 11 R. Daal 9 M. Meerdink Dự bị Cambuur 24 M. Kalisvaart 23 L. Jetten 29 Iwan Henstra 7 S. Bouhoudane 3 J. Berkhout 27 W. Kooistra 15 F. Kvam 16 R. Mulders 22 L. Plogmann AZ Alkmaar 27 Wassim bouziane 17 V. Byskov 34 M. de Wit 29 W. Hoedt 31 R. Ichihara 30 D. Kasius 18 B. Kovacs 21 D. Kwakman 2 S. Maikuma Cập nhật đội hình lúc 19:02 18/10/2026

Cambuur Thống kê AZ Alkmaar 39% Kiểm soát bóng 61% 11 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 3 3 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 12 1 Thủ môn cứu thua 4

AZ Alkmaar còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đến thăm Cambuur tại Kooi Stadion vào 19h30 ngày 18/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 2 với 19 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 13 với 8 điểm. Khoảng cách 11 điểm giữa hai đội là điểm xuất phát rõ nét cho cuộc đối đầu này.

AZ Alkmaar nhìn lên ngôi đầu từ vị trí thứ hai

Với 19 điểm, AZ Alkmaar đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có lý do để nhìn xa hơn thứ hạng hiện tại. Một chiến thắng trên sân Cambuur sẽ giúp đội khách giữ vững vị thế ở nhóm đầu và duy trì áp lực lên đối thủ phía trên.

Ngược lại, Cambuur chỉ có 8 điểm và đang đứng hạng 13. Với đội chủ nhà, trận đấu là dịp để cải thiện hình ảnh trước khán giả nhà và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Phong độ: AZ Alkmaar thăng trầm, Cambuur ít thất bại hơn

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội bóng này vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và thua cho thấy phong độ chưa thực sự ổn định.

Cambuur cũng thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà cũng thắng ở trận vừa qua và chỉ thua một lần trong chuỗi này. Con số ấy cho thấy Cambuur khó bị đánh bại hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhìn chung, phong độ gần đây của hai đội không chênh lệch nhiều. Điều đó khiến trận đấu khó có thể xem là chuyện đã an bài, dù chênh lệch điểm số là khá lớn.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 2 trận và Cambuur chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy đội khách có lợi thế tâm lý rõ rệt khi chạm trán đối thủ.

Tuy nhiên, hai trận hòa cũng nhắc rằng Cambuur từng làm AZ Alkmaar chùn bước. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể tìm lại một kết quả tương tự nếu giữ được sự chắc chắn trong cách chơi.

Điểm then chốt của trận đấu

Với AZ Alkmaar, thách thức là duy trì sự ổn định và không để chuỗi thắng - thua xen kẽ tiếp diễn, nhất là khi đang cần bám sát nhóm đầu. Đội khách cần tận dụng lợi thế về vị trí và thành tích đối đầu để kiểm soát diễn biến trận đấu.

Với Cambuur, trọng tâm là phát huy sức bền đã giúp họ chỉ thua một trong năm trận gần nhất. Nếu tạo được thế trận chắc chắn trên sân Kooi Stadion, chủ nhà có thể khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn so với kỳ vọng của đối thủ.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, AZ Alkmaar nhỉnh hơn và là đội có nhiều lý do để hướng đến ba điểm. Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, vì vậy Cambuur vẫn có cơ sở để cạnh tranh. Với AZ Alkmaar, một kết quả tích cực ở Kooi Stadion sẽ giữ cho cuộc đua bám đuổi ngôi đầu tiếp tục rộng mở.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 0 thắng 2 hòa AZ Alkmaar · 3 thắng AZ Alkmaar 2 - 1 Cambuur AA Cambuur 0 - 1 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 0 - 0 Cambuur Hòa Cambuur 1 - 3 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 0 - 0 Cambuur Hòa

Cambuur 5 trận gần nhất T H T H B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 19 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T B T B H 8 Trận 6-1-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 12 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9 T H B B H 13 Cambuur 8 2 2 4 -8 8 T H T H B 14 Utrecht 8 2 2 4 -11 8 T B T H B …

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ J. Amofa (Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury)