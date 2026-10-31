Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Đội hình xuất phát

Văn Thể31/10/2026 22:16

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 trên sân Kooi Stadion.

CambuurvsGO Ahead EaglesSẮP BẮT ĐẦU • 03:00
  • 03:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Cambuur và GO Ahead Eagles đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 01/11/2026

Đội hình chính thức
Cambuur
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat
GO Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting
1
T. Jansen
2
D. Bouah
4
I. Baouf
14
B. van Duijl
28
M. Costarelli
33
M. Maertens
8
N. Souren
30
J. Çeka
10
El Arguioui
11
I. Hamache
13
N. Binder
24
J. Cillessen
2
A. Sampsted
26
J. Dirksen
4
J. Kramer
5
D. James
21
Meulensteen
8
E. Linthorst
11
O. Sivertsen
10
S. Tengstedt
17
M. Suray
16
V. Edvardsen
Dự bị
Cambuur
3 J. Berkhout17 Ethan Apkakou7 S. Bouhoudane29 Iwan Henstra23 L. Jetten24 M. Kalisvaart27 W. Kooistra15 F. Kvam16 R. Mulders
GO Ahead Eagles
23 T. Baeten29 E. Flataker27 Tomas Galvez1 K. Haug18 R. Margaret3 G. Nauber34 Y. Rahmouni9 Sigurðarson25 G. van Zwam
Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do khiến cuộc gặp trên sân Kooi Stadion lúc 03:00 ngày 01/11/2026 đáng chú ý. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, cách nhau chỉ 2 điểm, nên trận này hứa hẹn là màn so tài cởi mở và nhiều cảm xúc.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 2 trận, hòa 2 trận và để GO Ahead Eagles thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khó có chuyện bên nào áp đảo hoàn toàn, và các trận đấu thường diễn ra theo nhịp độ cao, giàu bàn thắng.

Chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở thành tích gần đây. Tuy nhiên, việc GO Ahead Eagles từng thắng và hai lần chia điểm cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho Cambuur.

Phong độ: Cambuur bất bại, GO Ahead Eagles chưa ổn định bằng

Cambuur đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này giúp đội chủ nhà bước vào trận với tâm lý vững vàng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, GO Ahead Eagles thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có những chiến thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định tuyệt đối. Dù vậy, hai trận thắng gần nhất cho thấy họ đang có đà tích cực.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

GO Ahead Eagles hiện đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Cambuur xếp hạng 10 với 12 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể thay đổi thứ tự của hai đội. Cả hai đều có động lực để giành trọn ba điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội có phong độ tốt và vị trí sát nhau, trận đấu nhiều khả năng không có bên nào chủ động phòng ngự thụ động. Cambuur có lợi thế sân nhà và mạch trận bất bại, nên có thể chủ động gây áp lực ngay từ đầu. GO Ahead Eagles cũng có đủ chất lượng để đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chính sự cân bằng này làm tăng khả năng trận đấu xuất hiện nhiều tình huống tấn công từ cả hai phía, đúng như xu hướng ghi bàn trong các lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Cambuur nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi GO Ahead Eagles hơn 2 điểm trên bảng xếp hạng và có tinh thần tốt sau hai trận thắng gần nhất. Từ những yếu tố trên, người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu giằng co, cởi mở và hấp dẫn, với nhiều khoảnh khắc đáng xem ở cả hai khung thành.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Cambuur · 2 thắng2 hòaGO Ahead Eagles · 1 thắng
06/03/2023
Cambuur
4 - 1
GO Ahead Eagles
CAM
09/10/2022
GO Ahead Eagles
0 - 0
Cambuur
Hòa
20/03/2022
GO Ahead Eagles
3 - 0
Cambuur
GAE
11/09/2021
Cambuur
5 - 2
GO Ahead Eagles
CAM
13/03/2021
GO Ahead Eagles
0 - 0
Cambuur
Hòa
Cambuur
5 trận gần nhất
TTHTH
10
Trận
3-3-4
T-H-B
19
Ghi (TB 1.9)
22
Thủng lưới
GO Ahead Eagles
5 trận gần nhất
TTBHH
10
Trận
3-5-2
T-H-B
23
Ghi (TB 2.3)
23
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord10730+2124HTTTT
2Ajax10631+1621TTHHT
3PSV Eindhoven10622+1520HBTBT
8Groningen10433+315HBTTH
9GO Ahead Eagles10352014TBHHH
10Cambuur10334-312THTHT
11Utrecht10334-1012HTTBT
Tình hình lực lượng
Cambuur
J. Amofa (Injury)
W. Asselman (Injury)
D. Visser (Knee Injury)
B. van Duijl (Inactive)
J. Amofa (Injury)
W. Asselman (Injury)
D. Visser (Knee Injury)
B. van Duijl (Inactive)
GO Ahead Eagles
P. Saathof (Knee Injury)
P. Saathof (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Đội hình xuất phát
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