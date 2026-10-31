TRỰC TIẾP Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Đội hình xuất phát Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 trên sân Kooi Stadion.

Cambuur vs GO Ahead Eagles SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Cambuur và GO Ahead Eagles đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 01/11/2026

Đội hình chính thức Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 30 J. Çeka 10 El Arguioui 11 I. Hamache 13 N. Binder 24 J. Cillessen 2 A. Sampsted 26 J. Dirksen 4 J. Kramer 5 D. James 21 Meulensteen 8 E. Linthorst 11 O. Sivertsen 10 S. Tengstedt 17 M. Suray 16 V. Edvardsen Dự bị Cambuur 3 J. Berkhout 17 Ethan Apkakou 7 S. Bouhoudane 29 Iwan Henstra 23 L. Jetten 24 M. Kalisvaart 27 W. Kooistra 15 F. Kvam 16 R. Mulders GO Ahead Eagles 23 T. Baeten 29 E. Flataker 27 Tomas Galvez 1 K. Haug 18 R. Margaret 3 G. Nauber 34 Y. Rahmouni 9 Sigurðarson 25 G. van Zwam Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do khiến cuộc gặp trên sân Kooi Stadion lúc 03:00 ngày 01/11/2026 đáng chú ý. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, cách nhau chỉ 2 điểm, nên trận này hứa hẹn là màn so tài cởi mở và nhiều cảm xúc.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 2 trận, hòa 2 trận và để GO Ahead Eagles thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khó có chuyện bên nào áp đảo hoàn toàn, và các trận đấu thường diễn ra theo nhịp độ cao, giàu bàn thắng.

Chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở thành tích gần đây. Tuy nhiên, việc GO Ahead Eagles từng thắng và hai lần chia điểm cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho Cambuur.

Phong độ: Cambuur bất bại, GO Ahead Eagles chưa ổn định bằng

Cambuur đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này giúp đội chủ nhà bước vào trận với tâm lý vững vàng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, GO Ahead Eagles thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có những chiến thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định tuyệt đối. Dù vậy, hai trận thắng gần nhất cho thấy họ đang có đà tích cực.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

GO Ahead Eagles hiện đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Cambuur xếp hạng 10 với 12 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể thay đổi thứ tự của hai đội. Cả hai đều có động lực để giành trọn ba điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội có phong độ tốt và vị trí sát nhau, trận đấu nhiều khả năng không có bên nào chủ động phòng ngự thụ động. Cambuur có lợi thế sân nhà và mạch trận bất bại, nên có thể chủ động gây áp lực ngay từ đầu. GO Ahead Eagles cũng có đủ chất lượng để đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chính sự cân bằng này làm tăng khả năng trận đấu xuất hiện nhiều tình huống tấn công từ cả hai phía, đúng như xu hướng ghi bàn trong các lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Cambuur nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi GO Ahead Eagles hơn 2 điểm trên bảng xếp hạng và có tinh thần tốt sau hai trận thắng gần nhất. Từ những yếu tố trên, người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu giằng co, cởi mở và hấp dẫn, với nhiều khoảnh khắc đáng xem ở cả hai khung thành.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 2 thắng 2 hòa GO Ahead Eagles · 1 thắng Cambuur 4 - 1 GO Ahead Eagles CAM GO Ahead Eagles 0 - 0 Cambuur Hòa GO Ahead Eagles 3 - 0 Cambuur GAE Cambuur 5 - 2 GO Ahead Eagles CAM GO Ahead Eagles 0 - 0 Cambuur Hòa

Cambuur 5 trận gần nhất T T H T H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 22 Thủng lưới GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất T T B H H 10 Trận 3-5-2 T-H-B 23 Ghi (TB 2.3) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 10 7 3 0 +21 24 H T T T T 2 Ajax 10 6 3 1 +16 21 T T H H T 3 PSV Eindhoven 10 6 2 2 +15 20 H B T B T … 8 Groningen 10 4 3 3 +3 15 H B T T H 9 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14 T B H H H 10 Cambuur 10 3 3 4 -3 12 T H T H T 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T …

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ B. van Duijl (Inactive) ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ B. van Duijl (Inactive) GO Ahead Eagles ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ P. Saathof (Knee Injury)