Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Hiệp 2 bắt đầu, Cambuur dẫn 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Hiệp 2 bắt đầu, Cambuur dẫn 3-0

Văn Thể31/10/2026 22:16

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 trên sân Kooi Stadion.

Cambuur3 - 0GO Ahead EaglesHiệp 2 — phút 80'
  • 80'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Cambuur 3 - 0 GO Ahead Eagles.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Cambuur): Daan Visser vào sân thay Nicky Souren.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Jason Ceka.

  • 76'Cambuur ép sân

    Cầm bóng: Cambuur 54% - 46% GO Ahead Eagles, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (GO Ahead Eagles): Richonell Margaret vào sân thay Victor Kaj Edvardsen.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Nicolas Binder.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Cambuur): Ethan Apkakou vào sân thay Mathieu Maertens.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Nicolas Binder (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Cambuur ép sân

    Cầm bóng: Cambuur 48% - 52% GO Ahead Eagles, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Thibo Baeten (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 50'Cambuur ép sân

    Cầm bóng: Cambuur 46% - 54% GO Ahead Eagles, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (GO Ahead Eagles): Stefán Ingi Sigurdarson vào sân thay Evert Linthorst.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Oskar Siira Sivertsen.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (GO Ahead Eagles): Tomas Galvez vào sân thay Dean Ruben James.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Nicky Souren (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 41'BÀN THẮNG! Cambuur (3-0)

    Phút 41': Billy van Duijl (Cambuur) lập công (kiến tạo: Ilyes Hamache). Tỷ số: 3 - 0.

  • 37'Cambuur ép sân

    Cầm bóng: Cambuur 45% - 55% GO Ahead Eagles, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Cambuur ép sân

    Cầm bóng: Cambuur 61% - 39% GO Ahead Eagles, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 15'BÀN THẮNG! Cambuur (2-0)

    Phút 15': Jason Ceka (Cambuur) lập công (kiến tạo: Devid Eugene Bouah). Tỷ số: 2 - 0.

  • 12'Cambuur ép sân

    Cầm bóng: Cambuur 60% - 40% GO Ahead Eagles, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! Cambuur (1-0)

    Phút 7': Ismaël Baouf (Cambuur) lập công (kiến tạo: Rafik El Arguioui). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Cambuur tiếp đón GO Ahead Eagles.

Cập nhật lúc 04:37 01/11/2026

Đội hình chính thức
Cambuur
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat
GO Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting
1
T. Jansen
2
D. Bouah
4
I. Baouf
14
B. van Duijl
28
M. Costarelli
33
M. Maertens
8
N. Souren
30
J. Çeka
10
El Arguioui
11
I. Hamache
13
N. Binder
24
J. Cillessen
2
A. Sampsted
26
J. Dirksen
4
J. Kramer
5
D. James
21
Meulensteen
8
E. Linthorst
11
O. Sivertsen
10
S. Tengstedt
17
M. Suray
16
V. Edvardsen
Dự bị
Cambuur
3 J. Berkhout17 Ethan Apkakou7 S. Bouhoudane29 Iwan Henstra23 L. Jetten24 M. Kalisvaart27 W. Kooistra15 F. Kvam16 R. Mulders
GO Ahead Eagles
23 T. Baeten29 E. Flataker27 Tomas Galvez1 K. Haug18 R. Margaret3 G. Nauber34 Y. Rahmouni9 Sigurðarson25 G. van Zwam
Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026
CambuurThống kêGO Ahead Eagles
54%
Kiểm soát bóng
46%
14
Dứt điểm
7
6
Trúng đích
0
7
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
3

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do khiến cuộc gặp trên sân Kooi Stadion lúc 03:00 ngày 01/11/2026 đáng chú ý. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, cách nhau chỉ 2 điểm, nên trận này hứa hẹn là màn so tài cởi mở và nhiều cảm xúc.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 2 trận, hòa 2 trận và để GO Ahead Eagles thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khó có chuyện bên nào áp đảo hoàn toàn, và các trận đấu thường diễn ra theo nhịp độ cao, giàu bàn thắng.

Chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở thành tích gần đây. Tuy nhiên, việc GO Ahead Eagles từng thắng và hai lần chia điểm cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho Cambuur.

Phong độ: Cambuur bất bại, GO Ahead Eagles chưa ổn định bằng

Cambuur đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này giúp đội chủ nhà bước vào trận với tâm lý vững vàng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, GO Ahead Eagles thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có những chiến thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định tuyệt đối. Dù vậy, hai trận thắng gần nhất cho thấy họ đang có đà tích cực.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

GO Ahead Eagles hiện đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Cambuur xếp hạng 10 với 12 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể thay đổi thứ tự của hai đội. Cả hai đều có động lực để giành trọn ba điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội có phong độ tốt và vị trí sát nhau, trận đấu nhiều khả năng không có bên nào chủ động phòng ngự thụ động. Cambuur có lợi thế sân nhà và mạch trận bất bại, nên có thể chủ động gây áp lực ngay từ đầu. GO Ahead Eagles cũng có đủ chất lượng để đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chính sự cân bằng này làm tăng khả năng trận đấu xuất hiện nhiều tình huống tấn công từ cả hai phía, đúng như xu hướng ghi bàn trong các lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Cambuur nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi GO Ahead Eagles hơn 2 điểm trên bảng xếp hạng và có tinh thần tốt sau hai trận thắng gần nhất. Từ những yếu tố trên, người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu giằng co, cởi mở và hấp dẫn, với nhiều khoảnh khắc đáng xem ở cả hai khung thành.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Cambuur · 2 thắng2 hòaGO Ahead Eagles · 1 thắng
06/03/2023
Cambuur
4 - 1
GO Ahead Eagles
CAM
09/10/2022
GO Ahead Eagles
0 - 0
Cambuur
Hòa
20/03/2022
GO Ahead Eagles
3 - 0
Cambuur
GAE
11/09/2021
Cambuur
5 - 2
GO Ahead Eagles
CAM
13/03/2021
GO Ahead Eagles
0 - 0
Cambuur
Hòa
Cambuur
5 trận gần nhất
TTHTH
10
Trận
3-3-4
T-H-B
19
Ghi (TB 1.9)
22
Thủng lưới
GO Ahead Eagles
5 trận gần nhất
TTBHH
10
Trận
3-5-2
T-H-B
23
Ghi (TB 2.3)
23
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord10730+2124HTTTT
2Ajax10631+1621TTHHT
3PSV Eindhoven10622+1520HBTBT
8Groningen10433+315HBTTH
9GO Ahead Eagles10352014TBHHH
10Cambuur10334-312THTHT
11Utrecht10334-1012HTTBT
Tình hình lực lượng
Cambuur
J. Amofa (Injury)
W. Asselman (Injury)
D. Visser (Knee Injury)
B. van Duijl (Inactive)
J. Amofa (Injury)
W. Asselman (Injury)
D. Visser (Knee Injury)
B. van Duijl (Inactive)
GO Ahead Eagles
P. Saathof (Knee Injury)
P. Saathof (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Hiệp 2 bắt đầu, Cambuur dẫn 3-0
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