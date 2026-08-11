Trực tiếp Cambuur vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven nới rộng cách biệt 2-4

TRỰC TIẾPTrực tiếp Cambuur vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven nới rộng cách biệt 2-4
PSV Eindhoven còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Cambuur tại Kooi Stadion lúc 22h45 ngày 08/11/2026, trong thế đối đầu nghiêng về đội khách.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Cambuur 2 - 4 PSV Eindhoven.
- 89'Thay người
Phút 89' (Cambuur): Skye Vink vào sân thay Rafik El Arguioui.
- 89'Thay người
Phút 89' (Cambuur): Fabian Kvam vào sân thay Jason Ceka.
- 86'Thay người
Phút 86' (PSV Eindhoven): Ryan Flamingo vào sân thay Lutsharel Geertruida.
- 86'Thay người
Phút 86' (PSV Eindhoven): Dennis Man vào sân thay Esmir Bajraktarević.
- 84'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: Cambuur 39% - 61% PSV Eindhoven, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 18, cứu thua 1 - 0.
- 80'BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (2-4)
Phút 80': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công. Tỷ số: 2 - 4.
- 78'BÀN THẮNG! Cambuur (2-3)
Phút 78': Iwan Henstra (Cambuur) lập công (kiến tạo: Rafik El Arguioui). Tỷ số: 2 - 3.
- 75'Thay người
Phút 75' (PSV Eindhoven): Kiliann Sildillia vào sân thay Sergiño Dest.
- 73'Thay người
Phút 73' (Cambuur): Ethan Apkakou vào sân thay Morgan Costarelli.
- 73'Thay người
Phút 73' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Nicolas Binder.
- 72'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: Cambuur 38% - 62% PSV Eindhoven, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 5); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 17, cứu thua 1 - 0.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Sergiño Dest (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Rafik El Arguioui (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Morgan Costarelli (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 65'Thay người
Phút 65' (PSV Eindhoven): Ayoni Santos vào sân thay Ruben van Bommel.
- 64'Thay người
Phút 64' (PSV Eindhoven): Ricardo Pepi vào sân thay Guus Til.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: Cambuur 35% - 65% PSV Eindhoven, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 5); phạm lỗi 4 - 14, cứu thua 1 - 0.
- 58'Thay người
Phút 58' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Mathieu Maertens.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Mathieu Maertens (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 48'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: Cambuur 35% - 65% PSV Eindhoven, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 5); phạm lỗi 2 - 11, cứu thua 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.
- 41'BÀN THẮNG! Cambuur (1-3)
Phút 41': Nicky Souren (Cambuur) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 36'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: Cambuur 35% - 65% PSV Eindhoven, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 5); phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 24'PSV Eindhoven ép sân
Cầm bóng: Cambuur 38% - 62% PSV Eindhoven, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 3); phạm lỗi 0 - 2.
- 19'BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (0-3)
Phút 19': Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Esmir Bajraktarević). Tỷ số: 0 - 3.
- 15'BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (0-2)
Phút 15': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Ruben van Bommel). Tỷ số: 0 - 2.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% PSV Eindhoven, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1.
- 1'BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (0-1)
Phút 1': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Esmir Bajraktarević). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Cambuur tiếp đón PSV Eindhoven.
Cập nhật lúc 00:45 09/11/2026
PSV Eindhoven còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và chuyến làm khách trên sân Kooi Stadion của Cambuur vào 22h45 ngày 08/11/2026 là dịp để đội khách giữ vững vị trí trong nhóm cạnh tranh. Với hạng 3 và 23 điểm, PSV Eindhoven đang đứng cao hơn hẳn chủ nhà Cambuur, đội xếp hạng 10 với 15 điểm.
PSV Eindhoven giữ vị trí cao nhưng phong độ chưa ổn định
Trên bảng xếp hạng, PSV Eindhoven hơn Cambuur 8 điểm và đứng cao hơn bảy bậc. Đây là lợi thế rõ ràng về mặt thành tích tích lũy, đồng thời giữ cho đội khách một vị trí thuận lợi trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của PSV Eindhoven lại thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận thua là kết quả mới nhất. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy PSV Eindhoven cần một màn trình diễn chắc chắn để lấy lại nhịp độ trước khi bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn.
Cambuur đang có chuỗi kết quả đáng chú ý
Ở chiều ngược lại, Cambuur tiến vào trận đấu với tinh thần hưng phấn. Đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, tức là không để thua trận nào. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng.
Chuỗi bất bại này giúp Cambuur có lý do để tự tin khi đón tiếp đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đội đang đứng thứ 10 với 15 điểm, nên một kết quả tốt trước PSV Eindhoven sẽ có ý nghĩa lớn trong việc củng cố vị thế.
Thế đối đầu nghiêng về PSV Eindhoven
Lịch sử gần đây nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, PSV Eindhoven thắng 4 trận, Cambuur thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là cơ sở để PSV Eindhoven đặt niềm tin vào khả năng giành kết quả tích cực.
Dù vậy, một chiến thắng duy nhất của Cambuur trong chuỗi đối đầu đó cho thấy chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được phong độ hiện tại.
Điểm then chốt của trận đấu
Bài toán lớn nhất của PSV Eindhoven là chấm dứt chuỗi kết quả thất thường, đồng thời tận dụng lợi thế về đẳng cấp và thành tích đối đầu. Một trận đấu chắc chắn sẽ giúp đội khách duy trì hy vọng bám đuổi ngôi đầu.
Với Cambuur, thử thách nằm ở việc giữ mạch thắng và biến Kooi Stadion thành điểm tựa trước đối thủ đang xếp trên mình bảy bậc. Sự đối lập giữa phong độ đang lên của chủ nhà và vị thế cao hơn của đội khách hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng theo dõi.
Nhận định
Nhìn chung, PSV Eindhoven được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng, số điểm và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, phong độ đang lên của Cambuur khiến trận đấu khó có thể là cuộc dạo chơi của đội khách. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào việc PSV Eindhoven có tìm lại được sự ổn định hay không.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)