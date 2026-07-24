TRỰC TIẾP Trực tiếp Campuchia vs Singapore: Singapore mở tỷ số Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.

Campuchia 0 - 1 Singapore Hiệp 1 — phút 41' 41' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Campuchia 0 - 1 Singapore.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 56 - 44 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

34' Thẻ vàng Phút 34': Shah Shahiran () nhận thẻ vàng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

22' BÀN THẮNG! Singapore (0-1) Phút 22': Shawal Anuar () lập công (kiến tạo: Lionel Tan). Tỷ số: 0 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Yudai Ogawa () nhận thẻ vàng.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Campuchia tiếp đón Singapore.

Cập nhật lúc 19:42 24/07/2026

Đội hình chính thức Campuchia Sơ đồ 3-4-3 Singapore Sơ đồ 4-3-3 2 Mizuno Hikaru 3 Sophal Dimong 4 Alisher Mirzaev 6 Yudai Ogawa 7 Fernandes I. 10 Mat N. 15 Samuel Bong 18 Ouk Sovann 19 Phat Sokha 20 Abdel Coulibaly 22 Hul K. 1 Izwan Mahbud 3 Ryhan Stewart 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 13 Harhys Stewart 14 Hariss Harun 15 Lionel Tan 16 Hami Syahin 17 Irfan Fandi 20 Shawal Anuar Dự bị Campuchia 9 Chanthea Sieng 12 Sos Souhana 17 Sa T. 21 Reth L. 23 Sin S. 24 Vakhim Im 25 Mon V. 26 Chea S. Singapore 2 Akram Azman 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 7 Ui-young Song 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 18 Jacob Mahler 19 Ilhan Fandi 21 Raoul Suhaimi Cập nhật đội hình lúc 18:26 24/07/2026

Campuchia Thống kê Singapore 56% Kiểm soát bóng 44% 1 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.

Singapore chiếm ưu thế trong đối đầu

Singapore đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu khi thắng cả 4 lần gần nhất gặp Campuchia. Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Singapore trước lần chạm trán tiếp theo. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ thế áp đảo kéo dài của đối thủ nếu muốn tạo ra khác biệt trong trận đấu.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và tận dụng những thời điểm quan trọng. Singapore bước vào trận với lợi thế từ vị trí cùng thành tích đối đầu, trong khi Campuchia có động lực để cải thiện hình ảnh trước đối thủ quen thuộc.

Ở góc độ tổng quan, Singapore nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động dựa trên ưu thế đối đầu. Campuchia cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức lối chơi và hạn chế những sai sót có thể giúp đối thủ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi.

Nhận định trước trận

Campuchia sẽ phải thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả hơn nếu muốn đảo ngược xu hướng đối đầu. Trong khi đó, Singapore có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tự tin, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ được chuyển hóa thành kết quả nếu đội duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Campuchia · 0 thắng 0 hòa Singapore · 4 thắng Singapore 2 - 1 Campuchia SIN Singapore 2 - 1 Campuchia SIN Campuchia 0 - 4 Singapore SIN Singapore 5 - 0 Campuchia SIN

Campuchia 5 trận gần nhất T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain) Singapore Không có thông tin