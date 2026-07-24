Trực tiếp Campuchia vs Singapore: Singapore mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Campuchia vs Singapore: Singapore mở tỷ số

Văn Thể24/07/2026 14:00

Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.

Campuchia0 - 1SingaporeHiệp 1 — phút 41'
  • 41'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Campuchia 0 - 1 Singapore.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Campuchia 56 - 44 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Shah Shahiran () nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

  • 22'BÀN THẮNG! Singapore (0-1)

    Phút 22': Shawal Anuar () lập công (kiến tạo: Lionel Tan). Tỷ số: 0 - 1.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Yudai Ogawa () nhận thẻ vàng.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Campuchia tiếp đón Singapore.

Cập nhật lúc 19:42 24/07/2026

Đội hình chính thức
Campuchia
Sơ đồ 3-4-3
Singapore
Sơ đồ 4-3-3
2
Mizuno Hikaru
3
Sophal Dimong
4
Alisher Mirzaev
6
Yudai Ogawa
7
Fernandes I.
10
Mat N.
15
Samuel Bong
18
Ouk Sovann
19
Phat Sokha
20
Abdel Coulibaly
22
Hul K.
1
Izwan Mahbud
3
Ryhan Stewart
6
Kyoga Nakamura
8
Shah Shahiran
11
Glenn Kweh
13
Harhys Stewart
14
Hariss Harun
15
Lionel Tan
16
Hami Syahin
17
Irfan Fandi
20
Shawal Anuar
Dự bị
Campuchia
9 Chanthea Sieng12 Sos Souhana17 Sa T.21 Reth L.23 Sin S.24 Vakhim Im25 Mon V.26 Chea S.
Singapore
2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi7 Ui-young Song10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari18 Jacob Mahler19 Ilhan Fandi21 Raoul Suhaimi
Cập nhật đội hình lúc 18:26 24/07/2026
CampuchiaThống kêSingapore
56%
Kiểm soát bóng
44%
1
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
2
3
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.

Singapore chiếm ưu thế trong đối đầu

Singapore đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu khi thắng cả 4 lần gần nhất gặp Campuchia. Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Singapore trước lần chạm trán tiếp theo. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ thế áp đảo kéo dài của đối thủ nếu muốn tạo ra khác biệt trong trận đấu.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và tận dụng những thời điểm quan trọng. Singapore bước vào trận với lợi thế từ vị trí cùng thành tích đối đầu, trong khi Campuchia có động lực để cải thiện hình ảnh trước đối thủ quen thuộc.

Ở góc độ tổng quan, Singapore nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động dựa trên ưu thế đối đầu. Campuchia cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức lối chơi và hạn chế những sai sót có thể giúp đối thủ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi.

Nhận định trước trận

Campuchia sẽ phải thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả hơn nếu muốn đảo ngược xu hướng đối đầu. Trong khi đó, Singapore có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tự tin, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ được chuyển hóa thành kết quả nếu đội duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Campuchia · 0 thắng0 hòaSingapore · 4 thắng
11/12/2024
Singapore
2 - 1
Campuchia
SIN
13/10/2015
Singapore
2 - 1
Campuchia
SIN
11/06/2015
Campuchia
0 - 4
Singapore
SIN
05/12/2008
Singapore
5 - 0
Campuchia
SIN
Campuchia
5 trận gần nhất
TT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Singapore
5 trận gần nhất
BTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Singapore000000
2Indonesia000000
3Việt Nam000000
4Campuchia000000
5Đông Timor000000
5TBC000000
Tình hình lực lượng
Campuchia
Sor Rotana (Calf Injury)
Sokyuth Kim (Ankle Injury)
Kakada Sin (Ankle Sprain)
Singapore
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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