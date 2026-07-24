Trực tiếp Campuchia vs Singapore: Singapore mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Campuchia vs Singapore: Singapore mở tỷ số
Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.
- 41'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Campuchia 0 - 1 Singapore.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 56 - 44 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Shah Shahiran () nhận thẻ vàng.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.
- 22'BÀN THẮNG! Singapore (0-1)
Phút 22': Shawal Anuar () lập công (kiến tạo: Lionel Tan). Tỷ số: 0 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Yudai Ogawa () nhận thẻ vàng.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Campuchia tiếp đón Singapore.
Cập nhật lúc 19:42 24/07/2026
Thông tin trận đấu
Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.
Singapore chiếm ưu thế trong đối đầu
Singapore đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu khi thắng cả 4 lần gần nhất gặp Campuchia. Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Singapore trước lần chạm trán tiếp theo. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ thế áp đảo kéo dài của đối thủ nếu muốn tạo ra khác biệt trong trận đấu.
Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và tận dụng những thời điểm quan trọng. Singapore bước vào trận với lợi thế từ vị trí cùng thành tích đối đầu, trong khi Campuchia có động lực để cải thiện hình ảnh trước đối thủ quen thuộc.
Ở góc độ tổng quan, Singapore nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động dựa trên ưu thế đối đầu. Campuchia cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức lối chơi và hạn chế những sai sót có thể giúp đối thủ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi.
Nhận định trước trận
Campuchia sẽ phải thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả hơn nếu muốn đảo ngược xu hướng đối đầu. Trong khi đó, Singapore có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tự tin, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ được chuyển hóa thành kết quả nếu đội duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)