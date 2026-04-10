TRỰC TIẾP Trực tiếp Canada vs Peru: Hết hiệp 1, Canada dẫn 2-0 Canada chạm trán Peru trong trận giao hữu quốc tế diễn ra lúc 01:00 ngày 04/10/2026, đôi bên hướng tới việc kiểm nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi tập thể.

Canada 2 - 0 Peru Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

37' Canada ép sân Cầm bóng: Canada 57% - 43% Peru, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5.

35' BÀN THẮNG! Canada (2-0) Phút 35': J. Shaffelburg (Canada) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

25' Canada ép sân Cầm bóng: Canada 60% - 40% Peru, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

19' BÀN THẮNG! Canada (1-0) Phút 19': J. Shaffelburg (Canada) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Canada ép sân Cầm bóng: Canada 65% - 35% Peru, dứt điểm 3 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Canada tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 02:04 04/10/2026

Đội hình chính thức Canada Sơ đồ 4-4-2 Peru Sơ đồ 4-2-3-1 18 Owen Goodman 23 Niko Sigur 4 Luc De Fougerolles 3 Ralph Priso 27 Richard Chukwu 14 Jacob Shaffelburg 25 Nathan-Dylan Saliba 7 Stephen Eustaquio 11 Liam Millar 10 Jonathan David 26 Daniel Jebbison 21 Diego Romero 22 Oliver Sonne 5 Miguel Araujo 3 Alfonso Barco 4 Marcos López 2 Oslimg Mora 16 Wilder Cartagena 19 Yoshimar Yotún 11 Jairo Vélez 24 Bassco Soyer 20 Alex Valera Dự bị Canada 98 James Pantemis 1 Dayne St. Clair 97 Luca Petrasso 5 Jamie Knight-Lebel 2 Jovan Ivanišević 22 Richie Laryea 99 Samuel Piette 6 Mathieu Choinière 17 Tajon Buchanan Peru 12 Matías Córdova 1 Pedro Gallese 13 Marco Huamán 23 César Inga 15 Renzo Garcés 8 Erick Noriega 26 Piero Magallanes 18 André Carrillo 6 Jesús Pretell Cập nhật đội hình lúc 00:33 04/10/2026

Canada Thống kê Peru 57% Kiểm soát bóng 43% 6 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1

Cuộc so tài giữa Canada và Peru diễn ra vào lúc 01:00 ngày 04/10/2026 trong khuôn khổ loạt trận giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai đội rà soát nhân sự, thử nghiệm các phương án vận hành chiến thuật và đánh giá phong độ của các cầu thủ sau những đợt tập trung thi đấu quốc tế gần đây.

Bối cảnh màn so tài tại loạt trận giao hữu quốc tế

Các trận đấu giao hữu quốc tế luôn mang ý nghĩa thiết thực trong việc cọ xát và duy trì nhịp độ thi đấu. Cả Canada lẫn Peru đều bước vào màn đối đầu này với tâm thế tìm kiếm sự gắn kết, tạo cơ hội cho các thử nghiệm mới trên sân cỏ mà không chịu quá nhiều áp lực về mặt điểm số giải đấu chính thức.

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, đại diện Bắc Mỹ là Canada đã giành được chiến thắng trước đối thủ đến từ Nam Mỹ. Dẫu vậy, tính chất của một trận giao hữu mở ra cơ hội bình đẳng để cả hai đội chủ động điều chỉnh đấu pháp và tìm kiếm những điểm sáng trong lối chơi.

Phong độ gần đây của hai đội tuyển

Canada đang duy trì được sự ổn định đáng kể về mặt kết quả thi đấu. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ đạt thành tích bất bại với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Sự chắc chắn này giúp Canada có được nền tảng tinh thần thoải mái cùng sự tự tin cao khi bước vào cuộc đối đầu sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Peru thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận đấu vừa qua, đại diện Nam Mỹ ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Sự thiếu ổn định ở các trận đã qua đòi hỏi Peru phải siết lại kỷ luật chiến thuật cũng như cải thiện sự tập trung trên từng tuyến để có màn trình diễn tốt hơn.

Đánh giá xu hướng thế trận

Với chuỗi trận bất bại gần đây, Canada nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy sự cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng nhanh. Lối chơi ổn định là điểm tựa để họ chủ động thiết lập thế trận trước đại diện Nam Mỹ.

Trong khi đó, Peru cần tìm kiếm sự chặt chẽ nhằm tránh những sơ hở từng khiến họ nhận kết quả bất lợi ở các trận đấu vừa qua. Một thế trận giằng co và thăm dò từ cả hai phía được xem là kịch bản rất dễ xuất hiện trong 90 phút thi đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Canada · 1 thắng 0 hòa Peru · 0 thắng Peru 0 - 1 Canada CAN

Canada 5 trận gần nhất T B T B T 6 Trận 3-3-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 3 Thủng lưới Peru 5 trận gần nhất H B B T H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 13 Thủng lưới