Trực tiếp Cannes vs Roma: Roma nới rộng cách biệt 0-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Cannes vs Roma: Roma nới rộng cách biệt 0-3

Văn Thể26/07/2026 17:29

Cannes chạm trán Roma tại Stade Pierre de Coubertin trong trận giao hữu CLB ngày 26/07/2026, với Roma đang chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Cannes0 - 3RomaHiệp 2 — phút 61'
  • 61'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Cannes 0 - 3 Roma.

  • 55'BÀN THẮNG! Roma (0-3)

    Phút 55': Paulo Dybala () lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 51'Roma ép sân

    Cầm bóng: Cannes 42 - 58 Roma, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Artem Dovbyk vào sân thay Donyell Malen.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Daniele Ghilardi vào sân thay Gianluca Mancini.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Pierluigi Gollini vào sân thay Mile Svilar.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Emanuele Lulli vào sân thay Mario Hermoso.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Francesco Panico vào sân thay Muhammed Bah.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Jan Ziolkowski vào sân thay Matías Soulé.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45+1'Thẻ đỏ

    Phút 45+1': Wesley () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

  • 43'BÀN THẮNG! Roma (0-2)

    Phút 43': Donyell Malen () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Cannes 51 - 49 Roma, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6.

  • 34'BÀN THẮNG! Roma (0-1)

    Phút 34': Paulo Dybala () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Cédric Makutungu () nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Cannes 57 - 43 Roma, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 4.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Wesley () nhận thẻ vàng.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Cannes 51 - 49 Roma, phạt góc 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Cannes tiếp đón Roma.

Cập nhật lúc 23:56 26/07/2026

Đội hình chính thức
Cannes
Sơ đồ 4-2-3-1
Roma
Sơ đồ 3-4-2-1
1
Quentin Beunardeau
14
Sébastien Corchia
3
Cédric Makutungu
24
Léandro Morante
17
Loup-Diwan Gueho
4
Loup Hervieu
18
Ahmed Majid
7
Malhory Noc
6
Cédric Gonçalves
11
Alan Kerouedan
23
Raphaël Gerbeaud
99
Mile Svilar
23
Gianluca Mancini
5
Evan Ndicka
22
Mario Hermoso
2
Devyne Rensch
4
Bryan Cristante
69
Muhammed Bah
43
Wesley
18
Matías Soulé
21
Paulo Dybala
14
Donyell Malen
Dự bị
Cannes
8 George Morgan15 Cheikh N'Doye20 Julien Lopez25 Almike N'Diaye26 Brice Oggad27 Houssen Abderrahmane28 Yanis Hadjem29 Samuel Dié30 Fabio Vanni
Roma
3 Angeliño9 Artem Dovbyk24 Jan Ziolkowski68 Antonio Arena70 Giorgio De Marzi72 Federico Nardin77 Emanuele Lulli87 Daniele Ghilardi95 Pierluigi Gollini
Cập nhật đội hình lúc 22:35 26/07/2026
CannesThống kêRoma
42%
Kiểm soát bóng
58%
1
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
2
2
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

Cannes sẽ đối đầu Roma tại Stade Pierre de Coubertin lúc 22h30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, và Roma là bên giành chiến thắng.

Roma nắm lợi thế từ đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Cannes chưa thể giành chiến thắng hay kết quả hòa trước Roma. Đại diện Italy thắng một trận, qua đó bước vào cuộc đối đầu này với lợi thế về xu hướng đối đầu trực tiếp.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về tỷ số, thời điểm của trận đấu trước hay phong độ gần đây của hai đội. Vì vậy, chưa thể đánh giá sâu hơn về mức độ chênh lệch giữa Cannes và Roma dựa trên các chỉ số thi đấu khác.

Trận đấu khó đoán trong bối cảnh giao hữu

Với tính chất giao hữu, cuộc so tài tại Stade Pierre de Coubertin có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra khả năng vận hành và mức độ sẵn sàng. Dù Roma có ưu thế từ lần đối đầu gần nhất, kết quả đó không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Cannes sẽ cần tận dụng việc được xếp ở phía đội chủ nhà để tạo thế chủ động, trong khi Roma có thể dựa vào sự tự tin từ kết quả đối đầu trước đây. Khi chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật, những yếu tố quyết định nhiều khả năng sẽ chỉ được làm rõ khi trận đấu bắt đầu.

Nhận định Cannes vs Roma

Roma là đội có lợi thế thống kê duy nhất trước giờ bóng lăn nhờ chiến thắng ở lần gặp gần nhất. Dẫu vậy, đây vẫn là trận giao hữu và dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về thế trận hay kết quả cụ thể. Cuộc đối đầu tại Stade Pierre de Coubertin vì thế hứa hẹn được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng cơ hội trong ngày thi đấu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Cannes · 0 thắng0 hòaRoma · 1 thắng
31/07/2025
Roma
3 - 0
Cannes
ROM
Cannes
5 trận gần nhất
TB
Roma
5 trận gần nhất
TTTTT
Tình hình lực lượng
Cannes
Không có thông tin
Roma
Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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