TRỰC TIẾP Trực tiếp Cannes vs Roma: Roma nới rộng cách biệt 0-3 Cannes chạm trán Roma tại Stade Pierre de Coubertin trong trận giao hữu CLB ngày 26/07/2026, với Roma đang chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Cannes 0 - 3 Roma Hiệp 2 — phút 61' 61' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cannes 0 - 3 Roma.

55' BÀN THẮNG! Roma (0-3) Phút 55': Paulo Dybala () lập công. Tỷ số: 0 - 3.

51' Roma ép sân Cầm bóng: Cannes 42 - 58 Roma, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6.

46' Thay người Phút 46' (): Artem Dovbyk vào sân thay Donyell Malen.

46' Thay người Phút 46' (): Daniele Ghilardi vào sân thay Gianluca Mancini.

46' Thay người Phút 46' (): Pierluigi Gollini vào sân thay Mile Svilar.

46' Thay người Phút 46' (): Emanuele Lulli vào sân thay Mario Hermoso.

46' Thay người Phút 46' (): Francesco Panico vào sân thay Muhammed Bah.

46' Thay người Phút 46' (): Jan Ziolkowski vào sân thay Matías Soulé.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+1' Thẻ đỏ Phút 45+1': Wesley () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

43' BÀN THẮNG! Roma (0-2) Phút 43': Donyell Malen () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cannes 51 - 49 Roma, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6.

34' BÀN THẮNG! Roma (0-1) Phút 34': Paulo Dybala () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Cédric Makutungu () nhận thẻ vàng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cannes 57 - 43 Roma, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 4.

18' Thẻ vàng Phút 18': Wesley () nhận thẻ vàng.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cannes 51 - 49 Roma, phạt góc 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Cannes tiếp đón Roma.

Cập nhật lúc 23:56 26/07/2026

Đội hình chính thức Cannes Sơ đồ 4-2-3-1 Roma Sơ đồ 3-4-2-1 1 Quentin Beunardeau 14 Sébastien Corchia 3 Cédric Makutungu 24 Léandro Morante 17 Loup-Diwan Gueho 4 Loup Hervieu 18 Ahmed Majid 7 Malhory Noc 6 Cédric Gonçalves 11 Alan Kerouedan 23 Raphaël Gerbeaud 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 5 Evan Ndicka 22 Mario Hermoso 2 Devyne Rensch 4 Bryan Cristante 69 Muhammed Bah 43 Wesley 18 Matías Soulé 21 Paulo Dybala 14 Donyell Malen Dự bị Cannes 8 George Morgan 15 Cheikh N'Doye 20 Julien Lopez 25 Almike N'Diaye 26 Brice Oggad 27 Houssen Abderrahmane 28 Yanis Hadjem 29 Samuel Dié 30 Fabio Vanni Roma 3 Angeliño 9 Artem Dovbyk 24 Jan Ziolkowski 68 Antonio Arena 70 Giorgio De Marzi 72 Federico Nardin 77 Emanuele Lulli 87 Daniele Ghilardi 95 Pierluigi Gollini Cập nhật đội hình lúc 22:35 26/07/2026

Cannes Thống kê Roma 42% Kiểm soát bóng 58% 1 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Cannes sẽ đối đầu Roma tại Stade Pierre de Coubertin lúc 22h30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, và Roma là bên giành chiến thắng.

Roma nắm lợi thế từ đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Cannes chưa thể giành chiến thắng hay kết quả hòa trước Roma. Đại diện Italy thắng một trận, qua đó bước vào cuộc đối đầu này với lợi thế về xu hướng đối đầu trực tiếp.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về tỷ số, thời điểm của trận đấu trước hay phong độ gần đây của hai đội. Vì vậy, chưa thể đánh giá sâu hơn về mức độ chênh lệch giữa Cannes và Roma dựa trên các chỉ số thi đấu khác.

Trận đấu khó đoán trong bối cảnh giao hữu

Với tính chất giao hữu, cuộc so tài tại Stade Pierre de Coubertin có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra khả năng vận hành và mức độ sẵn sàng. Dù Roma có ưu thế từ lần đối đầu gần nhất, kết quả đó không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Cannes sẽ cần tận dụng việc được xếp ở phía đội chủ nhà để tạo thế chủ động, trong khi Roma có thể dựa vào sự tự tin từ kết quả đối đầu trước đây. Khi chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật, những yếu tố quyết định nhiều khả năng sẽ chỉ được làm rõ khi trận đấu bắt đầu.

Nhận định Cannes vs Roma

Roma là đội có lợi thế thống kê duy nhất trước giờ bóng lăn nhờ chiến thắng ở lần gặp gần nhất. Dẫu vậy, đây vẫn là trận giao hữu và dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về thế trận hay kết quả cụ thể. Cuộc đối đầu tại Stade Pierre de Coubertin vì thế hứa hẹn được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng cơ hội trong ngày thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cannes · 0 thắng 0 hòa Roma · 1 thắng Roma 3 - 0 Cannes ROM

Cannes 5 trận gần nhất T B Roma 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Cannes Không có thông tin Roma ✚ Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)