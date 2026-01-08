TRỰC TIẾP Trực tiếp Cardiff City vs Roma: Cardiff City dẫn 4-1 Cardiff City đối đầu Roma tại Cardiff City Stadium trong trận giao hữu ngày 01/08/2026, nơi hai đội hướng đến màn trình diễn cân bằng và giàu tính thử nghiệm

Cardiff City 4 - 1 Roma Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cardiff City 4 - 1 Roma.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cardiff City 54 - 46 Roma, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cardiff City 52 - 48 Roma, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cardiff City 54 - 46 Roma, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cardiff City 45 - 55 Roma, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cardiff City 50 - 50 Roma, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cardiff City 54 - 46 Roma, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Cardiff City tiếp đón Roma.

Cập nhật lúc 22:38 01/08/2026

Cardiff City Thống kê Roma 54% Kiểm soát bóng 46% 10 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 3 7 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Cardiff City sẽ chạm trán Roma trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) vào lúc 21:00 ngày 01/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Cardiff City Stadium.

Đây là cuộc so tài giữa Cardiff City và Roma trong bối cảnh giao hữu, vì vậy trọng tâm được đặt vào màn trình diễn, khả năng vận hành lối chơi và sự chuẩn bị của hai đội thay vì cuộc đua điểm số.

Trận đấu khó đoán

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định phong độ gần đây, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Cardiff City và Roma. Vì thế, mọi đánh giá về ưu thế chuyên môn, nhân sự vắng mặt hay cách bố trí chiến thuật cụ thể đều cần được thận trọng.

Điểm đáng chờ đợi nằm ở cách hai đội tiếp cận trận đấu. Cardiff City có lợi thế sân nhà tại Cardiff City Stadium, trong khi Roma mang đến sự cạnh tranh đáng chú ý từ một đối thủ có tên tuổi. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để kết luận đội nào sẽ kiểm soát thế trận hoặc tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Những điểm cần theo dõi

Trong một trận giao hữu, cách tổ chức đội hình và khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ là những yếu tố quan trọng. Người hâm mộ có thể chú ý đến nhịp độ thi đấu, khả năng chuyển trạng thái và cách mỗi đội xử lý những thời điểm bị gây sức ép.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chiến thuật trong trận có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chung. Khi chưa có thông tin về sơ đồ hoặc đội hình xuất phát, không nên gán trước một cách tiếp cận cụ thể cho Cardiff City hay Roma.

Nhận định trước trận

Cardiff City vs Roma là cuộc đối đầu có tính chất mở về mặt đánh giá chuyên môn do thông tin về phong độ và lực lượng chưa được cung cấp. Lợi thế sân nhà giúp Cardiff City có thêm điểm tựa, nhưng Roma cũng là đối thủ đủ sức tạo ra thử thách trong trận đấu tại Cardiff City Stadium.

Nhìn chung, đây là trận giao hữu mà diễn biến trên sân sẽ mang ý nghĩa tham khảo lớn hơn một kết quả cụ thể. Khả năng thích ứng, sự cân bằng trong lối chơi và hiệu quả của các phương án được sử dụng sẽ là những yếu tố quyết định chất lượng màn trình diễn của hai đội.

Cardiff City 5 trận gần nhất T T B B T Roma 5 trận gần nhất H T T T T

Tình hình lực lượng Cardiff City ✚ Eli King (Cruciate Ligament Tear) Roma ✚ Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)