TRỰC TIẾP Trực tiếp Casa Pia vs Santa Clara: Casa Pia mất người Santa Clara hành quân đến sân Estadio Municipal de Rio Maior với phong độ bất bại cùng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng để đối đầu với đối thủ Casa Pia.

Casa Pia 0 - 0 Santa Clara Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

87' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Casa Pia 40% - 60% Santa Clara, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 0 - 1.

83' Thẻ vàng Phút 83': Márcio Gabriel Ferreira Pereira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (Casa Pia): Evans Maurin vào sân thay Benjamin Pauwels.

79' Thay người Phút 79' (Casa Pia): Aymen Zouin vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

77' Thay người Phút 77' (Santa Clara): Henrique Silva vào sân thay Emanuel Moreira.

77' Thay người Phút 77' (Santa Clara): Léo Jacó vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

74' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 43% - 57% Santa Clara, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 0 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Casa Pia): João Goulart vào sân thay Pedro Rosas.

72' Thay người Phút 72' (Casa Pia): Márcio Gabriel Ferreira Pereira vào sân thay Lawrence Ofori.

70' Thay người Phút 70' (Santa Clara): Luis Fernando Santos Oliveira vào sân thay Tiago Ribeiro.

70' Thay người Phút 70' (Santa Clara): Vitor Hugo Amorim de Assis vào sân thay Vinicius lopes.

68' Thẻ vàng Phút 68': Emanuel Moreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thẻ vàng Phút 67': Henrique Araújo (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Dissent).

62' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 47% - 53% Santa Clara, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Santa Clara): Joao Vasconcelos vào sân thay José Tavares.

54' Thay người Phút 54' (Casa Pia): Felipe Silva vào sân thay Henrique Araújo.

52' Thẻ đỏ Phút 52': David Sousa (Casa Pia) nhận thẻ đỏ.

50' VAR Phút 50': Card upgrade confirmed — David Sousa (Casa Pia).

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 44% - 56% Santa Clara, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Casa Pia 40% - 60% Santa Clara, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 45% - 55% Santa Clara, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

18' Thẻ vàng Phút 18': José Tavares (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Casa Pia 48% - 52% Santa Clara, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Casa Pia tiếp đón Santa Clara.

Cập nhật lúc 04:20 11/10/2026

Casa Pia Thống kê Santa Clara 40% Kiểm soát bóng 60% 4 Dứt điểm 10 1 Trúng đích 0 3 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc so tài giữa Casa Pia và Santa Clara diễn ra lúc 21h30 ngày 10/10 trên sân vận động Estadio Municipal de Rio Maior mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện hiện tại của cả hai câu lạc bộ. Trong khi đội khách đang thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục ở nhóm đầu bảng xếp hạng, đội chủ nhà lại đối mặt với chuỗi ngày chật vật tìm kiếm sự ổn định.

Sự tương phản rõ nét về phong độ thi đấu

Bước vào màn so tài này, Santa Clara sở hữu sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi thành tích ấn tượng. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi giúp Santa Clara tích lũy được 15 điểm, qua đó chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tinh thần thi đấu ổn định trên sân khách chính là điểm tựa vững chắc để họ tiếp tục hướng đến kết quả tích cực.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Casa Pia đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 4 điểm tích lũy được. Thống kê trong 5 lần ra sân gần đây cho thấy Casa Pia chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại, trong đó có 2 trận thua liên tiếp ở những vòng đấu gần nhất. Hàng thủ thiếu tập trung cùng sự bế tắc trong khâu triển khai bóng khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quý giá.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Không chỉ thể hiện sự vượt trội về mặt điểm số và vị trí hiện tại, Santa Clara còn chiếm ưu thế rõ ràng khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara đã giành tới 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua vỏn vẹn 1 lần.

Lợi thế sân nhà Estadio Municipal de Rio Maior là điểm tựa duy nhất để Casa Pia nỗ lực tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, nếu không thể cải thiện khả năng phòng ngự và sốc lại tinh thần thi đấu sau những kết quả nghèo nàn vừa qua, đội chủ nhà sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước một Santa Clara đang duy trì lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và bản lĩnh mỗi khi thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Casa Pia · 1 thắng 1 hòa Santa Clara · 3 thắng Casa Pia 0 - 0 Santa Clara Hòa Santa Clara 1 - 0 Casa Pia SC Santa Clara 2 - 1 Casa Pia SC Casa Pia 0 - 2 Santa Clara SC Casa Pia 2 - 1 Santa Clara CP

Casa Pia 5 trận gần nhất T B H B B 7 Trận 1-1-5 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 16 Thủng lưới Santa Clara 5 trận gần nhất H T T H T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 3 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T 4 Santa Clara 7 4 3 0 +7 15 H T T H T 5 Arouca 7 3 2 2 +3 11 H B H T B … 16 Rio Ave 7 1 1 5 -10 4 B H B B T 17 Casa Pia 7 1 1 5 -13 4 T B H B B 18 Estoril 7 0 2 5 -7 2 B B H B B