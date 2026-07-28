Trực tiếp Celje vs Egnatia Rrogozhinë: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Celje vs Egnatia Rrogozhinë: Đội hình xuất phát

Văn Thể28/07/2026 20:28

Celje và Egnatia Rrogozhinë bước vào cuộc chạm trán tại UEFA Champions League với thế cân bằng sau lần đối đầu gần nhất kết thúc bằng một trận hòa.

CeljevsEgnatia RrogozhinëSẮP BẮT ĐẦU • 01:15
  • 01:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Celje và Egnatia Rrogozhinë đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:15.

Cập nhật lúc 00:35 29/07/2026

Đội hình chính thức
Celje
Sơ đồ 4-3-3
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 3-5-2
1
Zan-Luk Leban
2
Pijus Širvys
4
Darko Hrka
6
Artemijus Tutyškinas
33
Leonardo Koutris
8
Mario Kvesic
13
Papa Daniel
19
Mark Zabukovnik
10
Svit Seslar
47
Armandas Kučys
11
Milot Avdyli
98
Mario Dajsinani
28
Eljon Sota
33
Eneo Bitri
19
Arbenit Xhemajli
22
Guillem Jaime
20
Karim Loukili
17
Altin Kryeziu
7
Fernando Medeiros
29
Andrey Yago
2
Daniel Adjessa
10
Alessandro Albanese
Dự bị
Celje
3 Damjan Vuklisevic7 Florjan Jevsenak12 Luka Kolar17 Andrej Kotnik20 Alpha Diounkou23 Ziga Frelih25 Veton Tusha27 Ivan Calusic77 Matic Ivansek
Egnatia Rrogozhinë
1 Levan Tandilashvili6 Albano Aleksi12 Bruno Puja16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli77 Ildi Gruda99 Jurguens Montenegro
Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Celje sẽ đối đầu Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Z'dežele.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội chưa tạo ra khác biệt trong lần đối đầu gần nhất. Vì vậy, sự thận trọng và khả năng tận dụng thời cơ có thể đóng vai trò quan trọng trong diễn biến trận đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Celje và Egnatia Rrogozhinë mới có một lần đối đầu gần nhất, trong đó Celje không giành chiến thắng, Egnatia Rrogozhinë cũng không thắng và hai đội chia điểm. Kết quả này cho thấy tương quan giữa hai đội từng khá cân bằng, đồng thời khiến cuộc tái đấu trở nên khó dự đoán nếu chỉ dựa trên lịch sử đối đầu.

Với khoảng cách về kết quả đối đầu không nghiêng về bên nào, cả Celje lẫn Egnatia Rrogozhinë sẽ cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn. Một khoảnh khắc mất kiểm soát có thể làm thay đổi cục diện, đặc biệt khi hai đội đã từng chơi ngang ngửa trong lần gặp trước.

Những điểm chưa thể xác định

Thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá tác động của lực lượng, lựa chọn sơ đồ hoặc những thay đổi nhân sự trước giờ bóng lăn.

Tương tự, các dữ liệu hiện có không cho phép khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, pressing cao hay ưu tiên phòng ngự phản công. Những yếu tố này sẽ phụ thuộc vào cách Celje và Egnatia Rrogozhinë nhập cuộc trên sân Stadion Z'dežele.

Nhận định trận đấu

Cuộc đối đầu được mở ra với thế cân bằng rõ rệt từ dữ liệu lịch sử gần nhất: Celje và Egnatia Rrogozhinë đều chưa có chiến thắng trước đối thủ. Celje có lợi thế sân nhà, nhưng chưa có thêm thông tin đủ chắc chắn để xem đây là ưu thế quyết định.

Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và mức độ chính xác trong các tình huống then chốt. Khi chưa có cơ sở về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể, lựa chọn thận trọng là đánh giá đây là màn so tài cân bằng, trong đó cả hai đội đều có cơ hội tạo khác biệt.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Celje · 0 thắng1 hòaEgnatia Rrogozhinë · 0 thắng
23/07/2026
Egnatia Rrogozhinë
3 - 3
Celje
Hòa
Celje
5 trận gần nhất
HHTHB
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
HTHTB
Tình hình lực lượng
Celje
Jost Pisek (Cruciate Ligament Tear)
Egnatia Rrogozhinë
Jurguens Montenegro (Unknown Injury)
Soumaila Bakayoko (Unknown Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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