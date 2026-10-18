Trực tiếp Celta Vigo vs Alaves: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Celta Vigo vs Alaves: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể18/10/2026 16:16

Celta Vigo và Alaves cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi gặp nhau trên sân Municipal de Balaídos lúc 21h15 ngày 18/10/2026.

Celta Vigo0 - 0AlavesHiệp 1 — phút 36'
  • 36'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Celta Vigo 47% - 53% Alaves; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Sebastián Cáceres (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Celta Vigo 55% - 45% Alaves; phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Celta Vigo tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 21:53 18/10/2026

Đội hình chính thức
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
Alaves
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Quique Sánchez Flores
13
I. Radu
20
Javi Rodríguez
18
Yoel Lago
21
S. Cáceres
23
Hugo Álvarez
30
H. Burcio
6
I. Moriba
5
Sergio Carreira
24
C. Driouech
9
Ferran Jutglà
19
W. Swedberg
1
Sivera
16
V. Koski
14
N. Tenaglia
2
N. Valentini
17
Jonny
21
A. Rebbach
19
Pablo Ibáñez
8
Antonio Blanco
10
Carles Aleñá
11
Toni Martínez
15
L. Boyé
Dự bị
Celta Vigo
28 Andrés Antañón3 Marcos Alonso31 Ángel Arcos10 Iago Aspas1 A. Bayındır4 A. Faye14 Aleix Febas22 Javi Galán16 Hugo González
Alaves
24 Selu Diallo9 M. Díaz3 Yusi6 Guevara20 Aitor Mañas12 Hugo Novoa27 X. Olaiz13 A. Giménez22 Miguel Rodríguez
Cập nhật đội hình lúc 20:47 18/10/2026
Celta VigoThống kêAlaves
47%
Kiểm soát bóng
53%
0
Trúng đích
0
3
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1

Celta Vigo và Alaves cùng bước vào trận đấu này với nhu cầu giống nhau: cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều thua trong trận gần nhất, nên trận đấu trên sân Municipal de Balaídos lúc 21h15 ngày 18/10/2026 là cơ hội để lấy lại nhịp độ.

Hai đội cùng mang tâm lý cần giải tỏa

Trong 5 trận gần nhất, Celta Vigo thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó hòa một trận, thắng một trận rồi lại thua, và chuỗi này khép lại bằng một trận hòa. Phong độ của họ vì thế thiếu sự ổn định.

Alaves cũng không khá hơn. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ thua ở trận gần nhất, hòa ngay trước đó, sau đó thua thêm hai trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Dù phong độ gần đây khá giống nhau, vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng lại có chút chênh lệch. Alaves đang đứng hạng 7 với 11 điểm, còn Celta Vigo ở hạng 11 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm, tương đương một chiến thắng.

Điều đó cho thấy một kết quả tốt có thể thay đổi bức tranh của cả hai. Với Celta Vigo, chiến thắng sẽ xóa khoảng cách điểm số với đối thủ. Với Alaves, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vị trí hiện tại và cắt đứt mạch phong độ đi xuống.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 2 trận, hòa 1 trận và Alaves cũng thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào, và điều này phù hợp với bức tranh phong độ của cả hai đội ở thời điểm hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đều cần một kết quả để lấy lại niềm tin, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Celta Vigo có lợi thế sân nhà, nhưng thứ hạng thấp hơn khiến họ chịu áp lực phải giành điểm trước khán giả của mình. Alaves ở vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, song ba trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cũng thiếu sự vững vàng.

Vì vậy, đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở những tình huống đầu tiên của trận đấu sẽ có cơ hội định đoạt thế trận. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể làm thay đổi cục diện, bởi cả hai đội đều đang cần sự tự tin.

Nhận định

Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng: phong độ gần đây tương đồng, lịch sử đối đầu chia đều và khoảng cách điểm số chỉ là 3 điểm. Celta Vigo có sân nhà làm điểm tựa, trong khi Alaves có lợi thế về thứ hạng. Cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội nào đủ bản lĩnh để vượt qua cảm giác khát thắng của chính mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Celta Vigo · 2 thắng1 hòaAlaves · 2 thắng
22/03/2026
Celta Vigo
3 - 4
Alaves
ALA
22/11/2025
Alaves
0 - 1
Celta Vigo
CV
28/01/2025
Alaves
1 - 1
Celta Vigo
Hòa
17/08/2024
Celta Vigo
2 - 1
Alaves
CV
27/04/2024
Alaves
3 - 0
Celta Vigo
ALA
Celta Vigo
5 trận gần nhất
BHTBH
8
Trận
1-5-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Alaves
5 trận gần nhất
BHBBT
8
Trận
3-2-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid9711+1122TTTTT
3Real Betis9612+219BTHTT
6Real Sociedad8413-313TTBTH
7Alaves8323+411BHBBT
8Deportivo La Coruna9252+111HBHBH
10Villarreal923409HBTTB
11Celta Vigo8152+28HTHHH
12Espanyol9225-18BHBBT
Tình hình lực lượng
Celta Vigo
P. Duran (Calf Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Calf Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Muscle Injury)
P. Duran (Calf Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Calf Injury)
Alaves
F. Garces (Suspended)
A. Perez (Red Card)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
F. Garces (Suspended)
A. Perez (Red Card)
M. Rodriguez (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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