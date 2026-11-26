TRỰC TIẾP Trực tiếp Celta Vigo vs Bournemouth: Bournemouth mất người Bournemouth còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Celta Vigo với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Celta Vigo 1 - 0 Bournemouth Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Celta Vigo 1 - 0 Bournemouth.

38' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 52% - 48% Bournemouth, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 3.

33' Thẻ vàng Phút 33': Alex Scott (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thẻ vàng Phút 30': Álvaro Rodríguez (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celta Vigo 45% - 55% Bournemouth, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

23' VAR Phút 23': Card upgrade confirmed — Bafode Diakite (Bournemouth).

23' Thẻ đỏ Phút 23': Bafode Diakite (Bournemouth) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

19' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 19': Iago Aspas (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Javier Rueda García). Tỷ số: 1 - 0.

13' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 67% - 33% Bournemouth, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 01:29 27/11/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Bournemouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Rose 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 14 Aleix Febas 30 H. Burcio 5 Sergio Carreira 10 Iago Aspas 11 Pablo Durán 24 C. Driouech 20 Di Gregorio 5 J. Hill 18 B. Diakité 14 António Silva 6 J. Soler 7 D. Brooks 4 L. Cook 8 A. Scott 21 A. Adli 19 J. Kluivert 30 Á. Rodríguez Dự bị Celta Vigo 15 Álvaro Núñez 6 I. Moriba 19 W. Swedberg 23 Hugo Álvarez 28 Andrés Antañón 31 Ángel Arcos 1 A. Bayındır 21 S. Cáceres 39 El Abdellaoui Bournemouth 16 M. Tavernier 15 A. Smith 37 Rayan 1 Đ. Petrović 9 Evanilson 10 R. Christie 55 M. Allan 12 T. Adams 3 A. Truffert Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Celta Vigo Thống kê Bournemouth 52% Kiểm soát bóng 48% 8 Dứt điểm 0 4 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Bournemouth còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Municipal de Balaídos làm khách của Celta Vigo. Đội khách đang đứng thứ 2 với 12 điểm và mang theo chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Bournemouth giữ mạch thắng hoàn hảo

Bournemouth là đội có phong độ ổn định nhất trong cặp đấu này. Họ thắng cả 5 trận gần nhất, chưa để mất điểm nào trong chuỗi ấy. Nhờ vậy, đội bóng vươn lên hạng 2 với 12 điểm.

Vị trí hiện tại cho thấy Bournemouth đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ duy trì áp lực lên ngôi đầu và giữ nguyên đà hưng phấn. Với đội bóng đang thắng đều như vậy, việc giữ sự tập trung ở chuyến làm khách là yếu tố then chốt.

Celta Vigo cần tìm lại nhịp thắng

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó trận mới nhất là một thất bại.

Hiện Celta Vigo đứng thứ 27 với 3 điểm, kém Bournemouth 9 điểm. Khoảng cách này phản ánh hai trạng thái trái ngược của hai đội. Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà Municipal de Balaídos, Celta Vigo vẫn có động lực lớn để cải thiện kết quả trước đối thủ mạnh.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Bournemouth có lợi thế rõ rệt nhờ chuỗi thắng và vị trí trên bảng xếp hạng. Đội khách đến đây với sự tự tin, trong khi chủ nhà cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi phong độ đi xuống.

Đáng chú ý, Celta Vigo sẽ phải kiên nhẫn và chơi chặt chẽ ngay từ đầu để không sớm bị Bournemouth chiếm ưu thế. Ngược lại, Bournemouth cần duy trì sự kỷ luật và nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp.

Nhận định

Xét phong độ và thứ hạng, Bournemouth là đội được đánh giá cao hơn. Họ có mạch thắng trọn vẹn và đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Celta Vigo muốn gây bất ngờ thì cần một màn trình diễn hiệu quả trên sân nhà.

Nếu giữ được sự ổn định, Bournemouth hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát ngôi đầu sau trận đấu này.

Celta Vigo 5 trận gần nhất B T H B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B 26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4 B H B T 27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 B T B B 28 AC Milan 4 1 0 3 -3 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ H. Gonzalez (Inactive) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ B. Gannon-Doak (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ V. Milosavljevic (Off the roster) ✚ J. Sanchez (Ankle Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury)