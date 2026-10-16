TRỰC TIẾP Trực tiếp Celta Vigo vs Juventus: Juventus gỡ hòa 1-1 Celta Vigo tiếp Juventus với tham vọng bám sát nhóm đầu bảng dù đang hạng 25 và chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 16/10/2026 tại Balaídos.

Celta Vigo 1 - 1 Juventus Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Celta Vigo 1 - 1 Juventus.

85' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 47% - 53% Juventus, dứt điểm 7 - 20 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 7; phạm lỗi 11 - 18, cứu thua 4 - 1.

85' Thay người Phút 85' (Celta Vigo): Álvaro Núñez vào sân thay Javier Rueda García.

85' Thay người Phút 85' (Celta Vigo): Hugo González vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

84' Thẻ vàng Phút 84': Ilaix Moriba (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Juventus): Douglas Luiz Soares vào sân thay Teun Koopmeiners.

75' Thay người Phút 75' (Celta Vigo): Hugo Burcio vào sân thay Aleix Febas.

75' Thay người Phút 75' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Ferran Jutglà.

73' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 6; phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 4 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': Jhon Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (Juventus): Jhon Lucumi vào sân thay Lloyd Kelly.

70' Thay người Phút 70' (Juventus): Gleison Bremer vào sân thay Federico Gatti.

64' Thay người Phút 64' (Juventus): Nicolás Iván Gonzalez vào sân thay Francisco Conceicao.

64' Thay người Phút 64' (Juventus): Randal Kolo Muani vào sân thay Kerim Alajbegovic.

62' Thay người Phút 62' (Celta Vigo): Couhaib Driouech vào sân thay Williot Swedberg.

61' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 3 - 1.

58' BÀN THẮNG! Juventus (1-1) Phút 58': Nick Woltemade (Juventus) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

54' Thẻ vàng Phút 54': Lloyd Kelly (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Juventus, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Williot Swedberg (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

24' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 18': Hugo Alvarez Antunez (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Williot Swedberg). Tỷ số: 1 - 0.

12' Juventus ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 28% - 72% Juventus, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 03:49 16/10/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 14 Aleix Febas 6 I. Moriba 5 Sergio Carreira 23 Hugo Álvarez 9 Ferran Jutglà 19 W. Swedberg 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 4 F. Gatti 6 L. Kelly 20 A. Cambiaso 29 P. Sarr 8 Koopmeiners 7 Francisco Conceição 22 W. McKennie 17 Kerim-Sam Alajbegović 27 N. Woltemade Dự bị Celta Vigo 28 Andrés Antañón 15 Álvaro Núñez 35 G. Miller 31 Ángel Arcos 10 Iago Aspas 1 A. Bayındır 30 H. Burcio 21 S. Cáceres 24 C. Driouech Juventus 33 Neto 26 J. Lucumí 9 R. Kolo Muani 31 N. González 12 Douglas Luiz 2 Z. Çelik 32 J. Cabal 3 Bremer 23 C. Pinsoglio Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Celta Vigo Thống kê Juventus 47% Kiểm soát bóng 53% 7 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 5 1 Phạt góc 7 11 Phạm lỗi 18 4 Thủ môn cứu thua 1

Celta Vigo đang tìm cách bám sát nhóm đầu bảng khi tiếp Juventus, đội đang đứng hạng 1 với 3 điểm. Chủ nhà hiện xếp hạng 25 với 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 16/10/2026 tại sân vận động Municipal de Balaídos.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Juventus đang giữ vị trí dẫn đầu với 3 điểm, trong khi Celta Vigo ở hạng 25 và chưa có điểm nào. Dù thứ hạng cách xa, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Celta Vigo thu hẹp ngay khoảng cách với nhóm đầu bảng.

Với Juventus, trận đấu ở Balaídos là cơ hội để củng cố vị trí số một. Ngược lại, chỉ cần thất bại, đội khách sẽ để các đối thủ bám sát hơn trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Phong độ Celta Vigo: bền bỉ, khó bị đánh bại

Celta Vigo thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng chủ nhà không thua ở 4 trong 5 trận, và trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Chuỗi trận này cho thấy Celta Vigo là đối thủ khó bị hạ gục. Tuy nhiên, việc hòa nhiều hơn thắng cũng là điểm họ cần cải thiện nếu muốn kéo gần khoảng cách với nhóm đầu. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp họ chuyển một số kết quả hòa thành chiến thắng.

Phong độ Juventus: nhiều biến động

Juventus thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau một trận thua trước đó. Đội dẫn đầu bảng chưa thể hiện sự ổn định tuyệt đối trong những lần ra sân gần đây.

Hai trận thua trong 5 lần ra quân gần nhất là dấu hiệu Juventus vẫn có thể bị tổn thương khi phải làm khách. Điều này tạo cơ hội cho Celta Vigo nếu chủ nhà duy trì được sự chắc chắn như thời gian qua.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc gặp giữa một đội xếp đầu bảng nhưng phong độ chưa ổn định và một đội chủ nhà ít thua nhưng chưa có điểm trên bảng xếp hạng. Celta Vigo nhiều khả năng sẽ cố gắng giữ sự chắc chắn quen thuộc, đồng thời tận dụng không khí sân nhà để tìm bàn thắng.

Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn so với khoảng cách thứ hạng. Juventus có vị thế dẫn đầu, còn Celta Vigo có phong độ không thua ở phần lớn các trận gần đây. Đội nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt sẽ có lợi thế để định đoạt cuộc đua ở nhóm đầu.

Celta Vigo 5 trận gần nhất H T B H H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất H B T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B 26 AZ Alkmaar 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ P. Duran (Calf Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Muscle Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Injury) ✚ P. Duran (Calf Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Muscle Injury) Juventus ✚ J. Boga (Muscle Injury) ✚ A. Durmisi (Red Card) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster) ✚ K. Thuram (Knee Injury)