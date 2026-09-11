Trực tiếp Celta Vigo vs Levante: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Celta Vigo vs Levante: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể09/11/2026 00:16

Levante bước vào chuyến làm khách tại Municipal de Balaídos với phong độ chưa tốt, thua cả hai trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 09/11/2026, khi Celta Vigo đang xếp hạng 12 và Levante hạng 17.

Celta Vigo0 - 0LevanteHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 4'BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0)

    Phút 4': (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Celta Vigo tiếp đón Levante.

Cập nhật lúc 00:45 09/11/2026

Đội hình chính thức
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
Levante
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro
13
I. Radu
20
Javi Rodríguez
21
S. Cáceres
3
Marcos Alonso
17
Javi Rueda
28
Andrés Antañón
6
I. Moriba
5
Sergio Carreira
10
Iago Aspas
11
Pablo Durán
24
C. Driouech
13
M. Ryan
22
J. Toljan
2
A. Mandi
3
Ifeanyi Ndukwe
29
Nacho Pérez
6
Reque
5
Hugo Sotelo
8
Jon Ander Olasagasti
7
Brugui
21
Etta Eyong
24
T. Fernández
Dự bị
Celta Vigo
30 H. Burcio4 A. Faye14 Aleix Febas22 Javi Galán16 Hugo González9 Ferran Jutglà18 Yoel Lago19 W. Swedberg25 Iván Villar
Levante
14 Jorge Cabello18 E. Bardeli27 Paco Cortés1 Pablo Cuñat17 Víctor García11 Yanis Musuayi35 Huseini Alhassan Nakoha10 P. Ratkov20 Oriol Rey
Cập nhật đội hình lúc 00:22 09/11/2026

Levante đang gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách trên sân của Celta Vigo. Đội bóng này thua cả hai trận gần nhất, và hành trình đến Municipal de Balaídos lúc 00:30 ngày 09/11/2026 là một thử thách không nhỏ.

Levante vào trận với phong độ đi xuống

Trong 5 trận gần nhất, Levante thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là chuỗi kết quả đang xấu đi: hai trận gần đây nhất đều thua, trong khi các trận hòa và thắng đều nằm ở giai đoạn trước đó.

Với một đội khách, đà đi xuống này khiến chuyến đi tới Balaídos càng thêm nhiều áp lực. Levante cần sớm tìm lại sự chắc chắn nếu muốn rời sân với điểm số.

Celta Vigo chưa thật ổn định nhưng có lợi thế sân nhà

Celta Vigo cũng không có chuỗi kết quả hoàn hảo. Đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và cũng thua hai trận gần đây nhất.

Tuy vậy, Celta Vigo được thi đấu trên sân nhà và đang xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng. Đây là yếu tố giúp họ có phần thuận lợi hơn khi bước vào cuộc đối đầu này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Levante thắng 1 trận. Như vậy, đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.

Xu hướng này càng làm tăng sức nặng cho bài toán của Levante: đội khách vừa phải khắc phục phong độ, vừa phải thay đổi một lịch sử đối đầu không mấy thuận lợi.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn

Celta Vigo hiện đứng thứ 12 với 12 điểm, còn Levante xếp thứ 17 với 10 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm dù chênh nhau 5 bậc, nên kết quả của trận này có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng của cả hai.

Chính khoảng cách mong manh đó khiến trận đấu không thiếu động lực cho đội khách. Levante có lý do để chơi tích cực nhằm rút ngắn hoặc xóa bỏ chênh lệch với chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có hai trận thua gần nhất, nên khả năng giữ sự chắc chắn trong những phút đầu sẽ rất quan trọng. Celta Vigo có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Levante cần kỷ luật và hiệu quả hơn để vượt qua một chuyến đi nhiều thử thách.

Nhìn chung, Celta Vigo nhỉnh hơn về nhiều mặt, nhưng khoảng cách điểm số hẹp cho thấy Levante hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu sớm lấy lại phong độ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Celta Vigo · 3 thắng1 hòaLevante · 1 thắng
13/05/2026
Celta Vigo
2 - 3
Levante
LEV
02/11/2025
Levante
1 - 2
Celta Vigo
CV
22/02/2022
Celta Vigo
1 - 1
Levante
Hòa
22/09/2021
Levante
0 - 2
Celta Vigo
CV
01/05/2021
Celta Vigo
2 - 0
Levante
CV
Celta Vigo
5 trận gần nhất
BBHTT
11
Trận
2-6-3
T-H-B
10
Ghi (TB 0.9)
10
Thủng lưới
Levante
5 trận gần nhất
BBTHH
11
Trận
2-4-5
T-H-B
16
Ghi (TB 1.5)
21
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Real Madrid121002+2130TTTTT
3Atletico Madrid11911+1428TTTTT
11Villarreal11335012BTHBT
12Celta Vigo11263012BHTHT
13Espanyol12336-112HTBBH
16Osasuna12336-1112HBBTB
17Levante11245-510BBTHH
18Elche12246-610BBTHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Celta Vigo vs Levante: Trận đấu đang diễn ra
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