TRỰC TIẾP Trực tiếp Celta Vigo vs Racing Santander: Celta Vigo mở tỷ số Celta Vigo bước vào cuộc tiếp đón Racing Santander với mục tiêu ngắt mạch 5 trận không thắng, trong khi đối thủ cũng đối mặt sự thiếu ổn định về phong độ.

Celta Vigo 1 - 0 Racing Santander Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Celta Vigo 1 - 0 Racing Santander.

37' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 39% - 61% Racing Santander, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

32' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 32': Hugo González (Celta Vigo) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

28' VAR Phút 28': Phạt đền được công nhận — Ferran Jutglà (Celta Vigo).

25' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 35% - 65% Racing Santander; phạm lỗi 2 - 2.

13' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 40% - 60% Racing Santander; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Racing Santander.

Cập nhật lúc 00:14 20/09/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López 13 I. Radu 15 Álvaro Núñez 18 Yoel Lago 21 S. Cáceres 17 Javi Rueda 6 I. Moriba 8 Miguel Román 23 Hugo Álvarez 16 Hugo González 9 Ferran Jutglà 19 W. Swedberg 13 Julen Agirrezabala 2 Álvaro Mantilla 5 Pablo Ramón 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 8 André Almeida 23 Iván Martín 15 Pablo García 10 Iñigo Vicente 19 Iker Luque 21 M. Zabiri Dự bị Celta Vigo 1 A. Bayındır 2 C. Starfelt 20 Javi Rodríguez 7 Borja Iglesias 22 Javi Galán 14 Aleix Febas 4 A. Faye 11 Pablo Durán 24 C. Driouech Racing Santander 14 M. Gueye 16 Facundo González 31 Laro Gómez 20 Sergio Canales 9 Juan Carlos Arana 7 Guliashvili 4 Manu Hernando 3 Aarón Martín 22 Pedro Felipe Cập nhật đội hình lúc 23:04 19/09/2026

Celta Vigo Thống kê Racing Santander 39% Kiểm soát bóng 61% 1 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 0

Celta Vigo đang trải qua giai đoạn đầy thử thách và rất cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi bước vào cuộc chạm trán Racing Santander vào lúc 23:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Municipal de Balaídos. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố then chốt để đội bóng xứ Galicia nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Celta Vigo

Tình thế hiện tại đang tạo ra sức ép không nhỏ lên Celta Vigo khi họ đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Municipal de Balaídos nằm ở hiệu quả thi đấu và khả năng chuyển hóa thế trận thành những điểm số trọn vẹn.

Thống kê cho thấy Celta Vigo chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này trải qua 3 trận hòa liên tiếp trước khi nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần đây. Việc hàng thủ thiếu sự chắc chắn và hàng công chưa thể tạo ra đột biến khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Sự thiếu ổn định từ phía Racing Santander

Ở bên kia chiến tuyến, Racing Santander hành quân đến Municipal de Balaídos với vị trí thứ 10 cùng 7 điểm tích lũy được. Dù có thứ hạng tốt hơn đội chủ nhà, màn trình diễn của Racing Santander thời gian qua lại bộc lộ sự thất thường rõ rệt.

Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Racing Santander giành 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 3 thất bại theo kịch bản thắng thua xen kẽ. Việc không thể duy trì được mạch phong độ ổn định là rào cản lớn đối với đội khách, đặc biệt khi họ phải thi đấu xa nhà.

Tương quan trước giờ bóng lăn

Xét về kết quả chạm trán gần nhất, Celta Vigo từng giành chiến thắng trong lần duy nhất hai đội so tài trước đây. Yếu tố này phần nào mang lại sự tự tin cho đội chủ sân Municipal de Balaídos trước giờ thi đấu.

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối diện với những vấn đề riêng về mặt phong độ. Đối với Celta Vigo, sự tập trung và quyết tâm giải tỏa áp lực thi đấu sẽ là chìa khóa để họ nhắm tới mục tiêu chặn đứng chuỗi trận thất vọng vừa qua.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Celta Vigo · 1 thắng 0 hòa Racing Santander · 0 thắng Racing Santander 2 - 3 Celta Vigo CV

Celta Vigo 5 trận gần nhất B H H H B 6 Trận 0-4-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Racing Santander 5 trận gần nhất B T B T B 6 Trận 2-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 9 Espanyol 7 2 1 4 0 7 B B T H B 10 Racing Santander 6 2 1 3 -5 7 B T B T B 11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 -5 7 T B T B H … 17 Elche 7 1 2 4 -6 5 T B H B B 18 Celta Vigo 6 0 4 2 -3 4 H H H B B 19 Valencia 6 1 1 4 -8 4 T B B B B …

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ I. Aspas (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ I. Aspas (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) Racing Santander ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ A. Martin (Knee Injury) ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ A. Martin (Knee Injury)