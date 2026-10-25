TRỰC TIẾP Trực tiếp Celta Vigo vs Real Betis: Đội hình xuất phát Các cuộc đối đầu gần đây giữa Celta Vigo và Real Betis thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 22h15 ngày 25/10 tại sân Municipal de Balaídos.

Celta Vigo vs Real Betis SẮP BẮT ĐẦU • 22:15 22:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Celta Vigo và Real Betis đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:15.

Cập nhật lúc 21:47 25/10/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 14 Aleix Febas 6 I. Moriba 22 Javi Galán 16 Hugo González 11 Pablo Durán 23 Hugo Álvarez 1 Álvaro Vallés 12 Ángel Ortiz 3 Diego Llorente 4 Natan 16 V. Gómez 21 Marc Roca 25 Dani Ceballos 7 Antony 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 18 N. Deossa Dự bị Celta Vigo 25 Iván Villar 9 Ferran Jutglà 4 A. Faye 24 C. Driouech 5 Sergio Carreira 21 S. Cáceres 30 H. Burcio 1 A. Bayındır 10 Iago Aspas Real Betis 5 Marc Bartra 2 Héctor Bellerín 13 Diego Conde 15 Álvaro Fidalgo 8 Pablo Fornals 11 Fran García 31 Manu González 20 G. Lo Celso 27 J. A. Morante Cập nhật đội hình lúc 21:47 25/10/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Celta Vigo và Real Betis thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 22h15 ngày 25/10/2026 trên sân Municipal de Balaídos mang đủ yếu tố để câu chuyện ấy tiếp diễn. Một bên là chủ nhà đang tìm cách rút ngắn khoảng cách, bên kia là đội khách đang ở nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu cân bằng, nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 1 trận, Real Betis thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ lệ chia điểm. Kết quả cân bằng ấy cho thấy khó có bên nào kiểm soát hoàn toàn được cuộc đối đầu này.

Bên cạnh đó, xu hướng nhiều bàn thắng khiến mỗi lần hai đội chạm trán đều có nhịp độ cao, nơi cả hai khung thành thường xuyên bị đe dọa. Đây là lý do trận đấu được kỳ vọng là một màn đôi công.

Phong độ: Celta Vigo bền bỉ, Real Betis hiệu quả

Celta Vigo thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất và trước đó cũng thắng thêm một trận, cho thấy tinh thần đang khá tích cực khi bước vào cuộc tiếp đón này.

Trong khi đó, Real Betis thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Đội khách cũng đang có mạch kết quả tốt, với chiến thắng ở trận vừa qua. Tỷ lệ thắng cao giúp họ đến Balaídos với sự tự tin rõ rệt.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Real Betis đang đứng hạng 4 với 19 điểm, còn Celta Vigo xếp hạng 9 với 11 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm, phản ánh sự chênh lệch về thành tích ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Celta Vigo không kém đáng kể so với đối thủ, còn lịch sử đối đầu gần đây cũng không nghiêng hẳn về bên nào. Vì vậy, vị trí trên bảng xếp hạng chưa thể quyết định cục diện trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đặc điểm các lần gặp nhau thường có nhiều bàn thắng, cách vào trận sẽ rất quan trọng. Đội nào giữ được sự tập trung trong những khoảng chuyển trạng thái và chuyển hóa tốt cơ hội sẽ có lợi thế lớn.

Celta Vigo có lợi thế sân nhà và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất. Real Betis lại sở hữu phong độ ổn định cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Hai yếu tố này tạo nên thế đối trọng khá rõ nét.

Nhận định

Có thể thấy đây là cặp đấu có nhiều điểm tương đồng về phong độ dù khác biệt về thứ hạng. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về những trận cân bằng và nhiều bàn thắng, nên khả năng cao trận đấu tại Municipal de Balaídos sẽ diễn ra cởi mở, với cơ hội xuất hiện ở cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celta Vigo · 1 thắng 3 hòa Real Betis · 1 thắng Real Betis 1 - 1 Celta Vigo Hòa Celta Vigo 1 - 1 Real Betis Hòa Celta Vigo 3 - 2 Real Betis CV Real Betis 2 - 2 Celta Vigo Hòa Real Betis 2 - 1 Celta Vigo RB

Celta Vigo 5 trận gần nhất T T B H T 9 Trận 2-5-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 7 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất T B T T 9 Trận 6-1-2 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T 4 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T 5 Real Sociedad 9 5 1 3 0 16 T T T B T … 8 Villarreal 10 3 3 4 +1 12 T H B T T 9 Celta Vigo 9 2 5 2 +3 11 T H T H H 10 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11 B H B H B …

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) Real Betis ✚ F. Bernal (Red Card) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ F. Bernal (Red Card) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Inactive)