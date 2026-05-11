TRỰC TIẾP Trực tiếp Celta Vigo vs Union St. Gilloise: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Union St. Gilloise đang thắng 4 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận tại sân Balaídos. Trận đấu với Celta Vigo diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Celta Vigo 1 - 1 Union St. Gilloise Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 39% - 61% Union St. Gilloise, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 4.

35' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-1) Phút 35': Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Adem Zorgane). Tỷ số: 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Union St. Gilloise, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3.

12' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 32% - 68% Union St. Gilloise, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

11' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 11': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Sergio Carreira Vilarino). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Union St. Gilloise.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Union St. Gilloise Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV D. Hubert 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 14 Aleix Febas 30 H. Burcio 5 Sergio Carreira 23 Hugo Álvarez 11 Pablo Durán 19 W. Swedberg 12 H. Koffi 4 N. Chibani 29 M. Sylla 55 N. Havenaar 27 L. Patris 6 Van de Perre 8 A. Zorgane 11 Guilherme Henriques da Silva Carvalho 23 B. Zeneli 13 K. Rodríguez 38 R. Mofokeng Dự bị Celta Vigo 6 I. Moriba 35 G. Miller 9 Ferran Jutglà 22 Javi Galán 28 Andrés Antañón 4 A. Faye 31 Ángel Arcos 10 Iago Aspas 1 A. Bayındır Union St. Gilloise 26 R. Sykes 17 R. Schoofs 28 D. Olaru 25 I. Hurtevent 39 youssef hamoutahar 30 R. Florucz 21 D. De Roeve 1 V. Chambaere 20 D. Aquino Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Celta Vigo Thống kê Union St. Gilloise 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 8 Phạm lỗi 4

Union St. Gilloise đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận đó khi làm khách của Celta Vigo. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Municipal de Balaídos. Hai đội đang ở hai vị trí khác xa nhau trên bảng xếp hạng.

Union St. Gilloise giữ đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Union St. Gilloise thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận thắng nằm ở những lần ra sân mới nhất, còn trận hòa là kết quả cũ nhất trong chuỗi này. Điều đó cho thấy đội khách đang đi lên và đã tìm được sự ổn định về kết quả.

Với 7 điểm, Union St. Gilloise hiện xếp hạng 6. Đây là vị trí thể hiện đúng chuỗi kết quả tích cực mà họ vừa tạo ra, và là nền tảng tinh thần quan trọng trước chuyến làm khách.

Celta Vigo chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của Celta Vigo có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận đấu mới nhất, trước đó là một trận hòa.

Hai chiến thắng của Celta Vigo nằm ở quãng giữa chuỗi 5 trận, rồi đội thua trận xa nhất. Kết quả lên xuống như vậy khiến họ khó tạo được đà. Hiện Celta Vigo đứng hạng 25 với 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Union St. Gilloise hơn Celta Vigo 4 điểm và cách 19 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hướng đi khác nhau: một bên đang thắng đều, một bên vẫn chật vật tìm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Celta Vigo, lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà Balaídos. Họ cần một khởi đầu chắc chắn để cắt chuỗi thắng của đối thủ và sớm lấy lại niềm tin sau trận thua gần nhất.

Với Union St. Gilloise, nhiệm vụ là giữ nhịp độ và sự tự tin đã giúp họ thắng 4 trận liên tiếp. Chỉ cần duy trì kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Union St. Gilloise đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn có bất ngờ, và Celta Vigo có động lực rất lớn để cải thiện hình ảnh trước khán giả nhà. Một trận đấu giằng co là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra tại Balaídos.

Celta Vigo 5 trận gần nhất B H T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T T T T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 5 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T 7 Juventus 3 2 1 0 +6 7 H T T 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B 26 OFI 3 1 0 2 -1 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ H. Gonzalez (Injury) ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ M. Biondic (Knee Injury) ✚ I. Hurtevent (Knock) ✚ O. Kricfalusi (Knock) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) ✚ R. Schoofs (Knock) ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster)