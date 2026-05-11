Trực tiếp Celta Vigo vs Union St. Gilloise: Hết hiệp 1, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Celta Vigo vs Union St. Gilloise: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Văn Thể05/11/2026 22:44

Union St. Gilloise đang thắng 4 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận tại sân Balaídos. Trận đấu với Celta Vigo diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Celta Vigo1 - 1Union St. GilloiseNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 36'Union St. Gilloise ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 39% - 61% Union St. Gilloise, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 4.

  • 35'BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-1)

    Phút 35': Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Adem Zorgane). Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Union St. Gilloise, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3.

  • 12'Union St. Gilloise ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 32% - 68% Union St. Gilloise, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

  • 11'BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0)

    Phút 11': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Sergio Carreira Vilarino). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Celta Vigo tiếp đón Union St. Gilloise.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
Union St. Gilloise
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV D. Hubert
13
I. Radu
20
Javi Rodríguez
18
Yoel Lago
3
Marcos Alonso
17
Javi Rueda
14
Aleix Febas
30
H. Burcio
5
Sergio Carreira
23
Hugo Álvarez
11
Pablo Durán
19
W. Swedberg
12
H. Koffi
4
N. Chibani
29
M. Sylla
55
N. Havenaar
27
L. Patris
6
Van de Perre
8
A. Zorgane
11
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
23
B. Zeneli
13
K. Rodríguez
38
R. Mofokeng
Dự bị
Celta Vigo
6 I. Moriba35 G. Miller9 Ferran Jutglà22 Javi Galán28 Andrés Antañón4 A. Faye31 Ángel Arcos10 Iago Aspas1 A. Bayındır
Union St. Gilloise
26 R. Sykes17 R. Schoofs28 D. Olaru25 I. Hurtevent39 youssef hamoutahar30 R. Florucz21 D. De Roeve1 V. Chambaere20 D. Aquino
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
Celta VigoThống kêUnion St. Gilloise
39%
Kiểm soát bóng
61%
3
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
4

Union St. Gilloise đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận đó khi làm khách của Celta Vigo. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Municipal de Balaídos. Hai đội đang ở hai vị trí khác xa nhau trên bảng xếp hạng.

Union St. Gilloise giữ đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Union St. Gilloise thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận thắng nằm ở những lần ra sân mới nhất, còn trận hòa là kết quả cũ nhất trong chuỗi này. Điều đó cho thấy đội khách đang đi lên và đã tìm được sự ổn định về kết quả.

Với 7 điểm, Union St. Gilloise hiện xếp hạng 6. Đây là vị trí thể hiện đúng chuỗi kết quả tích cực mà họ vừa tạo ra, và là nền tảng tinh thần quan trọng trước chuyến làm khách.

Celta Vigo chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của Celta Vigo có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận đấu mới nhất, trước đó là một trận hòa.

Hai chiến thắng của Celta Vigo nằm ở quãng giữa chuỗi 5 trận, rồi đội thua trận xa nhất. Kết quả lên xuống như vậy khiến họ khó tạo được đà. Hiện Celta Vigo đứng hạng 25 với 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Union St. Gilloise hơn Celta Vigo 4 điểm và cách 19 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hướng đi khác nhau: một bên đang thắng đều, một bên vẫn chật vật tìm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Celta Vigo, lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà Balaídos. Họ cần một khởi đầu chắc chắn để cắt chuỗi thắng của đối thủ và sớm lấy lại niềm tin sau trận thua gần nhất.

Với Union St. Gilloise, nhiệm vụ là giữ nhịp độ và sự tự tin đã giúp họ thắng 4 trận liên tiếp. Chỉ cần duy trì kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Union St. Gilloise đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn có bất ngờ, và Celta Vigo có động lực rất lớn để cải thiện hình ảnh trước khán giả nhà. Một trận đấu giằng co là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra tại Balaídos.

Celta Vigo
5 trận gần nhất
BHTTB
3
Trận
1-0-2
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới
Union St. Gilloise
5 trận gần nhất
TTTTH
3
Trận
2-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
5Ferencvarosi TC3300+69TTT
6Union St. Gilloise3210+77THT
7Juventus3210+67HTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
26OFI3102-13BBT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Celta Vigo
H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Calf Injury)
A. Nunez (Groin Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Muscle Injury)
H. Gonzalez (Injury)
H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury)
Union St. Gilloise
A. Ait El Hadj (Off the roster)
M. Biondic (Knee Injury)
I. Hurtevent (Knock)
O. Kricfalusi (Knock)
K. Mac Allister (Knee Injury)
I. Pavlic (Off the roster)
R. Schoofs (Knock)
A. Ait El Hadj (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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