TRỰC TIẾP Trực tiếp Celtic vs Beşiktaş: Beşiktaş ép sân, chưa có bàn thắng Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, đứng hạng 8, khi đến sân của Celtic, đội hạng 35. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Celtic 0 - 0 Beşiktaş Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Celtic 41% - 59% Beşiktaş, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

25' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Celtic 41% - 59% Beşiktaş, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 3.

12' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Celtic 39% - 61% Beşiktaş, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Celtic tiếp đón Beşiktaş.

Cập nhật lúc 03:47 06/11/2026

Đội hình chính thức Celtic Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill Beşiktaş Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Italiano 26 S. Johnstone 3 J. Lotomba 20 Carter-Vickers 5 L. Scales 63 K. Tierney 22 M. Baur 42 C. McGregor 49 J. Forrest 8 B. Nygren 17 S. Tounekti 9 K. Høgh 1 A. Nübel 62 A. Murillo 12 E. Agbadou 53 E. Topçu 11 K. Ouattara 15 J. Olaitan 6 S. Özcan 18 V. Černý 19 L. Trossard 17 E. Poku 9 Oh Hyeon-Gyu Dự bị Celtic 31 R. Doohan 51 Colby Donovan 11 C. Durán 23 H. Hassan 33 S. McArdle 14 L. McCowan 47 D. Murray 21 Oxlade-Chamberlain 56 A. Ralston Beşiktaş 10 O. Kökçü 4 W. Ndidi 58 Y. Özcan 28 D. Vlahović 33 R. Yılmaz 80 D. Alemdar 8 K. Yılmaz 29 I. Fakili 90 S. Kılıçsoy Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Celtic Thống kê Beşiktaş 41% Kiểm soát bóng 59% 1 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 7 điểm. Đội bóng này sẽ làm khách của Celtic trên sân Celtic Park lúc 03:00 ngày 06/11/2026. Với Celtic, trận đấu là cơ hội để chấm dứt chuỗi ngày chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng.

Beşiktaş giữ vị trí cao, Celtic đứng cuối bảng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội rất lớn. Beşiktaş đang xếp hạng 8 với 7 điểm, vị trí đủ để họ nằm sát nhóm đầu. Ngược lại, Celtic xếp hạng 35 và chưa có điểm nào.

Chênh lệch này khiến Beşiktaş được đánh giá cao hơn về vị thế. Tuy nhiên, họ sẽ phải thi đấu trên sân của đối thủ, nơi Celtic thường muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả để tìm điểm số đầu tiên.

Phong độ: Beşiktaş ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách ít khi để thua và giữ được sự đều đặn.

Celtic cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng thua 2 trận và hòa 1 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa thua ở trận gần nhất, sau một trận hòa và một chiến thắng. Phong độ của đội chủ nhà vì thế dao động nhiều hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với vị trí hiện tại, Beşiktaş có lý do để thi đấu chắc chắn và hạn chế sai sót. Một kết quả tích cực ở Glasgow sẽ giúp họ giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên.

Celtic buộc phải chủ động hơn. Đội bóng đứng thứ 35 cần điểm số để rời vị trí thấp trên bảng xếp hạng. Áp lực này có thể thúc đẩy họ chơi tấn công ngay từ đầu, nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung để không mắc sai lầm trước một đối thủ đang có phong độ ổn định.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ gần đây, Beşiktaş có lợi thế hơn. Họ đang cao hơn nhiều bậc trên bảng xếp hạng và có chuỗi kết quả đều hơn. Dù vậy, lợi thế sân nhà và nhu cầu điểm số của Celtic khiến đây vẫn là trận đấu khó đoán, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định.

Celtic 5 trận gần nhất B H T B T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới Beşiktaş 5 trận gần nhất H T H B T 9 Trận 7-1-1 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 7 Juventus 3 2 1 0 +6 7 H T T 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 34 Marseille 3 0 0 3 -5 0 B B B 35 Celtic 3 0 0 3 -6 0 B B B 36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 -9 0 B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celtic ✚ L. Emenalo (Off the roster) ✚ A. Johnston (Leg Injury) ✚ Jota (Off the roster) ✚ S. Mheuka (Off the roster) ✚ A. Trusty (Inactive) ✚ Yang Hyun-Jun (Hamstring Injury) ✚ J. van den Berg (Off the roster) ✚ L. Emenalo (Off the roster) Beşiktaş ✚ U. Akdag (Red Card) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ O. Kokcu (Foot Injury) ✚ F. Miretti (Shoulder Injury) ✚ M. Rashica (Off the roster) ✚ U. Akdag (Red Card) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ O. Kokcu (Foot Injury)